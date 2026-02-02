Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом

Когда духовку включать совсем не хочется, а домашнего торта всё равно требуют, на помощь приходит простой и проверенный вариант. Творожный торт на сковороде получается нежным, мягким и отлично пропитывается кремом без сложной выпечки. Такой десерт подойдёт и для праздника, и для уютного чаепития.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожный торт

Почему торт на сковороде — удачное решение

Этот способ особенно выручает в жаркое время года или тогда, когда духовка занята. Коржи готовятся быстро, без лишнего жара и риска пересушить тесто. В основе — творог, сливочное масло и минимальный набор продуктов, а результат по вкусу не уступает классической выпечке, как и многие десерты без духовки.

Важно учитывать нюанс: для теста не подходит мягкий творог. Он делает массу слишком жидкой, а попытка компенсировать это мукой приводит к жёстким и сухим коржам. Лучше выбрать плотный творог средней жирности и заранее измельчить его блендером.

Ингредиенты для творожного торта на сковороде

Для удобства рецепт рассчитан на 6 порций.

Для теста:

пшеничная мука — 300 г

творог 8% — 250 г

яйцо — 1 шт.

сахар — 150 г

сливочное масло — 100 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — 0,3 ч. л.

Для крема:

сметана 30% — 700 г

сахар — 200 г

Как приготовить коржи без духовки

Сначала растапливают сливочное масло на минимальном огне или в микроволновке. Творог пробивают блендером до однородности, затем добавляют сахар и тёплое масло и снова перемешивают.

Яйцо отдельно взбивают миксером с солью до светлой воздушной массы и вводят в творожную смесь. Муку соединяют с разрыхлителем и порциями вмешивают в тесто. Готовую массу убирают в холодильник на 30 минут — после охлаждения с ней легче работать.

Тесто делят на 8 равных частей. Каждую раскатывают в тонкий круг диаметром около 26 см. Коржи обжаривают на хорошо разогретой сухой сковороде по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Готовые коржи остужают на решётке. Обрезки также подсушивают и измельчают в крошку.

Простой крем для пропитки

Для крема используют только качественную сметану без растительных добавок. Её взбивают с сахаром до гладкой и нежной консистенции. Такой крем хорошо пропитывает коржи и делает торт особенно мягким — по тому же принципу, что и в домашних чизкейках.

Коржи смазывают кремом, собирая торт слоями, а сверху посыпают крошкой. Сначала десерт оставляют на столе на пару часов, затем убирают в холодильник ещё на два часа для полной пропитки. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение торта на сковороде и в духовке

Торт на сковороде выигрывает по скорости и удобству: не требуется разогрев духовки и контроль температуры. В духовке коржи готовятся быстрее по времени, но требуют большей аккуратности. По вкусу и текстуре оба варианта получаются одинаково удачными при соблюдении пропорций.

"При жарке на сковороде теплопередача идёт мягче, чем в духовке, поэтому риск пересушивания минимален даже у неопытных кулинаров", — считает Шеф-повар обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Популярные вопросы о творожном торте на сковороде

Можно ли заменить сметанный крем?

Да, подойдёт заварной крем, а вот плотные масляные варианты использовать не стоит.

Сколько хранится такой торт?

В холодильнике он сохраняет свежесть до двух суток.

Можно ли испечь коржи в духовке?

Да, их выпекают на пергаменте при 190 °C около 3-4 минут.