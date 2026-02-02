Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом

Когда духовку включать совсем не хочется, а домашнего торта всё равно требуют, на помощь приходит простой и проверенный вариант. Творожный торт на сковороде получается нежным, мягким и отлично пропитывается кремом без сложной выпечки. Такой десерт подойдёт и для праздника, и для уютного чаепития.
Этот способ особенно выручает в жаркое время года или тогда, когда духовка занята. Коржи готовятся быстро, без лишнего жара и риска пересушить тесто. В основе — творог, сливочное масло и минимальный набор продуктов, а результат по вкусу не уступает классической выпечке, как и многие десерты без духовки.
Важно учитывать нюанс: для теста не подходит мягкий творог. Он делает массу слишком жидкой, а попытка компенсировать это мукой приводит к жёстким и сухим коржам. Лучше выбрать плотный творог средней жирности и заранее измельчить его блендером.
Для удобства рецепт рассчитан на 6 порций.
Для теста:
Для крема:
Сначала растапливают сливочное масло на минимальном огне или в микроволновке. Творог пробивают блендером до однородности, затем добавляют сахар и тёплое масло и снова перемешивают.
Яйцо отдельно взбивают миксером с солью до светлой воздушной массы и вводят в творожную смесь. Муку соединяют с разрыхлителем и порциями вмешивают в тесто. Готовую массу убирают в холодильник на 30 минут — после охлаждения с ней легче работать.
Тесто делят на 8 равных частей. Каждую раскатывают в тонкий круг диаметром около 26 см. Коржи обжаривают на хорошо разогретой сухой сковороде по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Готовые коржи остужают на решётке. Обрезки также подсушивают и измельчают в крошку.
Для крема используют только качественную сметану без растительных добавок. Её взбивают с сахаром до гладкой и нежной консистенции. Такой крем хорошо пропитывает коржи и делает торт особенно мягким — по тому же принципу, что и в домашних чизкейках.
Коржи смазывают кремом, собирая торт слоями, а сверху посыпают крошкой. Сначала десерт оставляют на столе на пару часов, затем убирают в холодильник ещё на два часа для полной пропитки. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Торт на сковороде выигрывает по скорости и удобству: не требуется разогрев духовки и контроль температуры. В духовке коржи готовятся быстрее по времени, но требуют большей аккуратности. По вкусу и текстуре оба варианта получаются одинаково удачными при соблюдении пропорций.
"При жарке на сковороде теплопередача идёт мягче, чем в духовке, поэтому риск пересушивания минимален даже у неопытных кулинаров", — считает Шеф-повар обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.
Можно ли заменить сметанный крем?
Да, подойдёт заварной крем, а вот плотные масляные варианты использовать не стоит.
Сколько хранится такой торт?
В холодильнике он сохраняет свежесть до двух суток.
Можно ли испечь коржи в духовке?
Да, их выпекают на пергаменте при 190 °C около 3-4 минут.
