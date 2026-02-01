Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Хрустят громче покупных: домашние чипсы, которые стали вирусной закуской

Еда

Домашние киновечера всё реже ассоциируются с магазинными картофельными чипсами. Всё чаще на столе появляются закуски, которые легко приготовить самостоятельно и не стыдно подать к любым напиткам. Луковые и куриные чипсы как раз из этой категории: они эффектно выглядят, приятно хрустят и имеют понятный состав.

Куриные и луковые чипсы
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные и луковые чипсы

Почему домашние чипсы стали фаворитом

Главное преимущество домашних снеков — полный контроль над ингредиентами и вкусом. Минимальный набор продуктов, отсутствие фритюра и возможность регулировать специи сделали такие закуски устойчивым трендом. Луковые чипсы с сыром привлекают насыщенным ароматом, а куриные — простым составом без лишних добавок, что органично вписывается в формат домашних закусок без жарки.

Оба варианта готовятся в духовке, не требуют специальной техники и отлично подходят для спокойного вечера с фильмом.

Луковые чипсы с сыром: ингредиенты и вкус

Этот рецепт быстро стал популярным благодаря простоте и выразительному результату. Во время запекания лук становится мягким и сладковатым, а сыр образует тонкую хрустящую корочку — эффект, знакомый тем, кто сталкивался с карамелизацией лука при запекании.

Ингредиенты:

  • лук репчатый — 2 крупные луковицы
  • пармезан — 100 г
  • сыр голландский — 100 г
  • сухой чеснок — 1 ч. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • молотый чёрный перец — 1/2 ч. л.
  • соль — по вкусу

Лук нарезают тонкими кольцами и разделяют на слои. На противень с пергаментом выкладывают часть натёртого сыра, затем лук и снова сыр. Сверху добавляют специи и соль. Запекание при 200 °C позволяет получить румяную корочку и насыщенный вкус. После остывания чипсы становятся особенно ломкими и хрустящими.

Куриные чипсы: мясная альтернатива

Куриные чипсы подойдут тем, кто предпочитает белковые закуски. В них нет муки, крахмала и лишних ингредиентов, а после запекания текстура напоминает привычные чипсы, но с более сытным эффектом.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 2 шт.
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • паприка — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу
  • молотый чёрный перец — по вкусу
  • специи — по желанию

Филе измельчают в блендере вместе с чесноком и специями до однородной массы. Фарш тонко распределяют по пергаменту, накрывают плёнкой и аккуратно раскатывают. После этого плёнку снимают, массу надрезают ножом на квадраты и запекают при 180 °C до полного высыхания и появления хруста.

Сравнение луковых и куриных чипсов

Луковые чипсы выигрывают за счёт яркого вкуса и сырного аромата — они хорошо сочетаются с пивом и сидром. Куриные более нейтральные, сытные и подходят к соусам, а также тем, кто избегает углеводов. Оба варианта легко адаптировать под личные предпочтения, меняя специи и степень запекания. Об этом сообщает ПОПКОРНNEWS.

"Белковые снеки дольше дают ощущение сытости и помогают избежать переедания во время просмотра фильмов, когда контроль порций обычно снижается", — считает нутрициолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Сергеевич Дорофеев.

Популярные вопросы о домашних чипсах

Можно ли заменить пармезан другим сыром?
Да, подойдут любые твёрдые сыры с хорошей плавкостью.

Сколько хранятся такие чипсы?
Лучше съедать их в день приготовления — так сохраняется хруст.

Подойдут ли куриные чипсы для кето-меню?
Да, если не добавлять сахар и лишние ингредиенты.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
