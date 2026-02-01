Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Людмила Кравцова

Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты

Еда

Кефир и сгущёнка — сочетание, которое многие помнят с детства, но давно перестали готовить дома. Простой холодный десерт из двух продуктов снова возвращается в повседневное меню и неожиданно оказывается востребованным. Он не требует духовки, редких ингредиентов и больших затрат, но стабильно радует вкусом.

Кремовый десерт
Фото: Pravda.Ru by Людмила Кравцова is licensed under publiс domain
Кремовый десерт

Почему рецепты из 90-х снова в ходу

Домашняя кухня 90-х строилась на доступных продуктах и понятных решениях. Тогда ценили блюда, которые можно приготовить быстро и без сложной техники. Кефир со сгущённым молоком как раз относится к таким рецептам — он не подводит и легко повторяется даже без кулинарного опыта.

Сегодня интерес к подобным десертам возвращается на фоне популярности простых домашних сладостей и ностальгии по знакомым вкусам. По тому же принципу готовят и другие быстрые варианты без выпечки, включая десерты без духовки.

"Сочетание кисломолочных продуктов со сладкой молочной основой даёт мягкий вкус и легко усваивается при умеренном употреблении", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Десерт из двух продуктов

В основе рецепта — холодный крем, который получают простым смешиванием кефира и сгущённого молока. Долгое время он передавался из рук в руки в виде короткой записи в тетрадях с рецептами и выручал, когда гости были уже на пороге.

По текстуре готовый десерт напоминает йогуртовый мусс или мягкий пломбир. При этом в составе нет желатина, яиц или муки, а результат получается стабильным даже без миксера.

Что понадобится

Список ингредиентов минимален и не требует пояснений. Все продукты доступны и не зависят от сезона.

  • кефир — 500 мл
  • сгущённое молоко — 1 банка (около 380 г)
  • ванилин — по желанию
  • печенье, орехи или тёртый шоколад — для подачи

Как готовят крем

Кефир заранее охлаждают — низкая температура помогает смеси быстрее загустеть. В глубокой миске сначала размещают сгущённое молоко. Затем тонкой струёй, постоянно помешивая венчиком или ложкой, добавляют кефир. Важно соблюдать порядок: именно кефир вливают в сгущёнку, а не наоборот.

Масса начинает густеть сразу и становится однородной. При желании добавляют ванилин и ещё раз аккуратно перемешивают. Готовый крем раскладывают по креманкам и убирают в холодильник минимум на 30-40 минут.

Нюансы вкуса и подачи

Оптимальный вариант — кефир жирностью 2,5-3,2%. Он даёт сбалансированную плотность и мягкий вкус. Если хочется менее сладкий десерт, объём кефира можно немного увеличить без изменения технологии.

Крем хорошо сочетается с добавками и нередко используется как прослойка для простых тортов без выпечки, похожих по принципу на домашние сладости к чаю.

"Такие кремы ценят за текстуру: при правильном смешивании они получаются плотными, но не тяжёлыми", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Домашний крем или покупные десерты

Домашний вариант выигрывает за счёт состава. В нём нет ароматизаторов, стабилизаторов и лишних добавок. Покупные муссы часто оказываются более сладкими и плотными.

По ощущениям кефирно-сгущённый крем получается лёгким и воздушным. Он не оставляет приторного послевкусия и подходит для чаепития без перегрузки. Об этом сообщает ProГород.

Советы

Чтобы крем получился удачным с первого раза, стоит учитывать несколько моментов.

  1. Используйте хорошо охлаждённый кефир.
  2. Вливайте его тонкой струёй, постоянно перемешивая.
  3. Не взбивайте слишком активно, чтобы масса не стала жидкой.
  4. Дайте крему настояться в холодильнике перед подачей.

Популярные вопросы о десерте из кефира и сгущёнки

Как выбрать кефир для рецепта?

Лучше брать свежий продукт без добавок и ароматизаторов.

Сколько хранится готовый крем?

В холодильнике он сохраняет вкус и текстуру до суток.

Что лучше добавить при подаче?

Подойдут печенье, орехи, тёртый шоколад или свежие ягоды.

Автор Людмила Кравцова
Людмила Кравцова — повар столовой и кафе, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда кефир рецепт сладкое
Новости Все >
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
Сейчас читают
То, что не берёт пылесос, снимается одним движением: простой лайфхак для ковров
Недвижимость
То, что не берёт пылесос, снимается одним движением: простой лайфхак для ковров
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Садоводство, цветоводство
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Популярное
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным

Ранункулюс привлекает крупными бархатными цветками и тонким ароматом, который заполняет сад. Этот многолетник быстро становится главным акцентом клумбы.

Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин
Педо-сатанистская элита контролирует мир, говорят документы Минюста сША
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Последние материалы
Забытая хитрость из старых тетрадей: выпечка остаётся мягкой даже на следующий день
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Обувь без шума и показухи: лоферы работают там, где другие тренды сдают позиции
Грядка превращается в помидорный вулкан: один неожиданный шаг — и плоды прут лавиной
Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать
Пирожки на укус — а очередь как на базаре: съедают прямо со сковороды, не давая остыть
Современный мотор не терпит экспериментов: за эту ошибку владельцы Geely платят рублём
Волосы выглядят мёртвыми, даже после масок: что в уходе идёт не так и как исправить
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Фрикадельки за пять минут подготовки: один простой секрет спасает ужин в будни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.