Когда хочется горячего, но не тяжёлого: блюдо, которое подходит даже на диете

Лёгкие, прозрачные супы всё чаще возвращаются в домашнее меню — они сытные, но не перегружают организм. Суп из кролика с вермишелью как раз из таких: мягкий вкус, нежное мясо и ароматный бульон без лишней жирности. Такой вариант подходит и для повседневного обеда, и для диетического рациона, особенно если вы любите лёгкие домашние супы. Об этом сообщает издание RussianFood.
Мясо кролика ценят за высокое содержание белка и минимальное количество жира. В бульоне оно даёт чистый, мягкий вкус без резкого запаха. При длительной варке кролик становится особенно нежным, а бульон остаётся прозрачным и лёгким — в отличие от наваристых супов на говядине или свинине.
Дополнительный плюс — универсальность. Такой суп одинаково хорошо подходит взрослым, детям и тем, кто следит за питанием.
В этом рецепте используются корнеплоды — морковь, корень петрушки и сельдерей. Они закладывают базовый аромат бульона, но не перебивают вкус мяса. Картофель делает суп более сытным, а сладкий перец и помидор добавляют лёгкую свежую кислинку.
Специи подобраны аккуратно: душистый перец, тмин и мускатный орех работают фоном, усиливая вкус, но не превращая суп в пряное блюдо.
Вермишель, приготовленная отдельно, — важная деталь. Такой приём сохраняет бульон прозрачным и предотвращает излишнюю густоту. Это особенно актуально для супов на диетическом мясе, где ценится чистота вкуса и внешний вид блюда.
При подаче каждый может отрегулировать количество вермишели в тарелке, делая суп более или менее плотным.
Супы из курицы готовятся быстрее, но часто получаются менее насыщенными. Говядина даёт плотный бульон, который подходит не всем. Кролик занимает промежуточное место: бульон ароматный, но лёгкий, а мясо усваивается проще — по тем же причинам, что и прозрачный лёгкий бульон. Именно поэтому такие супы часто включают в лечебное и восстановительное питание.
Такой вариант имеет свои особенности.
Плюсы:
Минусы:
Закладывайте мясо в холодную воду — так бульон получится чище.
Не торопитесь с варкой: кролику нужно время для мягкости.
Коренья для аромата вынимайте после варки мяса.
Вермишель готовьте отдельно и добавляйте при подаче.
Можно ли заменить вермишель?
Да, подойдут домашняя лапша или мелкие макаронные изделия.
Сколько хранится такой суп?
В холодильнике — до 2 суток, при этом лучше хранить бульон без вермишели.
Подходит ли блюдо для диеты?
Да, при умеренном количестве картофеля и вермишели суп считается диетическим.
