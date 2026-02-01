Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Забытая хитрость из старых тетрадей: выпечка остаётся мягкой даже на следующий день

Иногда самые удачные рецепты появляются без громких историй и точных авторств. Милашино тесто — как раз такой случай: простое по составу, но удивительно стабильное в результате. Оно даёт мягкую, пышную выпечку, которая долго остаётся свежей и не черствеет.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В чём секрет милашина теста

Почему тесто называется именно так, доподлинно неизвестно. По одной из народных версий, рецепт впервые опубликовала девушка по имени Мила или Милана, и название прижилось. Но куда важнее не происхождение имени, а результат, который даёт это тесто на практике.

Главная особенность — использование растительного масла вместо сливочного. Это может быть нейтральное рафинированное подсолнечное масло или более ароматное оливковое, а при желании — даже ореховое. Благодаря этому тесто получается пластичным, хорошо поднимается и сохраняет мягкость даже спустя сутки после выпечки, что ценят те, кто часто готовит домашнюю выпечку.

Почему растительное масло работает лучше

В отличие от сливочного масла, растительное не застывает при охлаждении. Именно поэтому изделия из милашина теста дольше остаются нежными. Кроме того, такое тесто легче вымешивается и подходит для самых разных изделий — от булочек до пирожков и подового хлеба, а по устойчивости к ошибкам сопоставимо с ленивым тестом.

Ещё один плюс — универсальность. Меняя тип масла, можно слегка корректировать вкус, не нарушая структуру теста.

Базовые ингредиенты и пропорции

Для классического варианта используются простые и доступные продукты:

  • пшеничная мука — 600 г;

  • молоко — 220 мл;

  • растительное масло — 6 ч. л.;

  • куриное яйцо — 1 шт.;

  • сахар — 40 г;

  • свежие дрожжи — 25 г;

  • соль — 7 г.

Такой состав подходит для вегетарианского рациона (ово-лакто) и легко масштабируется под нужное количество порций.

Как правильно замесить тесто

Процесс несложный, но требует внимания к деталям. Молоко подогревают до температуры около 35 °C — оно должно быть тёплым, но не горячим. В нём растворяют сахар и дрожжи, после чего дают смеси постоять в тепле около 20 минут до появления пены.

Затем добавляют слегка взбитое яйцо и растительное масло. Муку, смешанную с солью, вводят постепенно, тщательно вымешивая тесто до гладкой и эластичной консистенции.

"Главная ошибка — спешка: тесто любит размеренное вымешивание, тогда клейковина успевает раскрыться полностью", — считает пекарь, обозреватель Pravda. ru Иван Алексеевич Терентьев.

Расстойка без спешки

Тесто формуют в шар, накрывают плёнкой с небольшими проколами и укутывают полотенцем. Первая расстойка занимает около полутора часов, за это время объём увеличивается в 1,5-2 раза. После повторного вымешивания тесту дают подняться ещё раз — примерно час.

Важно не ускорять процесс в тёплой духовке: излишнее тепло может ухудшить вкус и привести к образованию корочки. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Для какой выпечки подходит милашино тесто

Это тесто универсально. Оно одинаково хорошо подходит для сладких булочек, пирожков с начинкой и даже для подового хлеба. В последнем случае муку лучше не просеивать — так тесто получится более упругим и будет лучше держать форму.

Сравнение: милашино тесто и классическое дрожжевое

Классическое тесто на сливочном масле даёт насыщенный вкус, но быстрее черствеет. Милашино тесто выигрывает в мягкости и сроке свежести, при этом оставаясь нейтральным по вкусу и подходящим для разных начинок. Оно менее капризно и прощает небольшие ошибки новичкам.

Популярные вопросы о милашином тесте

Можно ли заменить молоко водой?
Можно, но вкус и мягкость будут менее выраженными.

Подойдёт ли тесто для несладкой выпечки?
Да, достаточно уменьшить количество сахара.

Какое масло лучше выбрать?
Для нейтрального вкуса подойдёт подсолнечное, для аромата — оливковое.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
