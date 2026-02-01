Забытая хитрость из старых тетрадей: выпечка остаётся мягкой даже на следующий день

Иногда самые удачные рецепты появляются без громких историй и точных авторств. Милашино тесто — как раз такой случай: простое по составу, но удивительно стабильное в результате. Оно даёт мягкую, пышную выпечку, которая долго остаётся свежей и не черствеет.
Почему тесто называется именно так, доподлинно неизвестно. По одной из народных версий, рецепт впервые опубликовала девушка по имени Мила или Милана, и название прижилось. Но куда важнее не происхождение имени, а результат, который даёт это тесто на практике.
Главная особенность — использование растительного масла вместо сливочного. Это может быть нейтральное рафинированное подсолнечное масло или более ароматное оливковое, а при желании — даже ореховое. Благодаря этому тесто получается пластичным, хорошо поднимается и сохраняет мягкость даже спустя сутки после выпечки, что ценят те, кто часто готовит домашнюю выпечку.
В отличие от сливочного масла, растительное не застывает при охлаждении. Именно поэтому изделия из милашина теста дольше остаются нежными. Кроме того, такое тесто легче вымешивается и подходит для самых разных изделий — от булочек до пирожков и подового хлеба, а по устойчивости к ошибкам сопоставимо с ленивым тестом.
Ещё один плюс — универсальность. Меняя тип масла, можно слегка корректировать вкус, не нарушая структуру теста.
Для классического варианта используются простые и доступные продукты:
пшеничная мука — 600 г;
молоко — 220 мл;
растительное масло — 6 ч. л.;
куриное яйцо — 1 шт.;
сахар — 40 г;
свежие дрожжи — 25 г;
соль — 7 г.
Такой состав подходит для вегетарианского рациона (ово-лакто) и легко масштабируется под нужное количество порций.
Процесс несложный, но требует внимания к деталям. Молоко подогревают до температуры около 35 °C — оно должно быть тёплым, но не горячим. В нём растворяют сахар и дрожжи, после чего дают смеси постоять в тепле около 20 минут до появления пены.
Затем добавляют слегка взбитое яйцо и растительное масло. Муку, смешанную с солью, вводят постепенно, тщательно вымешивая тесто до гладкой и эластичной консистенции.
"Главная ошибка — спешка: тесто любит размеренное вымешивание, тогда клейковина успевает раскрыться полностью", — считает пекарь, обозреватель Pravda. ru Иван Алексеевич Терентьев.
Тесто формуют в шар, накрывают плёнкой с небольшими проколами и укутывают полотенцем. Первая расстойка занимает около полутора часов, за это время объём увеличивается в 1,5-2 раза. После повторного вымешивания тесту дают подняться ещё раз — примерно час.
Важно не ускорять процесс в тёплой духовке: излишнее тепло может ухудшить вкус и привести к образованию корочки. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Это тесто универсально. Оно одинаково хорошо подходит для сладких булочек, пирожков с начинкой и даже для подового хлеба. В последнем случае муку лучше не просеивать — так тесто получится более упругим и будет лучше держать форму.
Классическое тесто на сливочном масле даёт насыщенный вкус, но быстрее черствеет. Милашино тесто выигрывает в мягкости и сроке свежести, при этом оставаясь нейтральным по вкусу и подходящим для разных начинок. Оно менее капризно и прощает небольшие ошибки новичкам.
Можно ли заменить молоко водой?
Можно, но вкус и мягкость будут менее выраженными.
Подойдёт ли тесто для несладкой выпечки?
Да, достаточно уменьшить количество сахара.
Какое масло лучше выбрать?
Для нейтрального вкуса подойдёт подсолнечное, для аромата — оливковое.
