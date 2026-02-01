Эти оладьи сметают быстрее блинов: пока жарите вторую партию — первую уже растащат

Выбрасывать кочерыжку кажется привычным делом, но именно она может изменить взгляд на обычную капусту. Из простого кочана получается блюдо, которое исчезает со стола быстрее всего. Хрустящие снаружи и нежные внутри оладьи легко вписываются и в будничный ужин, и в ленивый выходной.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капустные оладьи

Почему капустные оладьи получаются особенно удачными

Белокочанная капуста долгое время считалась продуктом для супов и рагу, однако при правильной обработке она раскрывается по-новому. Овощ становится мягким, сохраняет сочность и легко соединяется с остальными ингредиентами. В результате получается сытное блюдо без сложных техник и редких продуктов. Для приготовления не требуется ничего экзотического — достаточно стандартного кухонного инвентаря, сковороды и растительного масла, как и во многих простых овощных блюдах.

Капустные оладьи ценят за универсальность. Их можно подать со сметаной, йогуртом или соусом, а при желании превратить в полноценный перекус или гарнир. Именно поэтому рецепт часто используют, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее и понятное.

"Капуста после тепловой обработки становится легче для пищеварения, а сочетание с яйцом и мукой даёт устойчивую, но не тяжёлую структуру блюда", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Подготовка капусты перед жаркой

Основная ошибка при готовке — использование сырой капусты. В этом случае оладьи выходят жёсткими и плохо прожариваются. Чтобы избежать этого, капусту предварительно размягчают. Для блюда подойдёт около 600 граммов нашинкованного овоща.

Существует два рабочих способа. Первый — бланширование: капусту опускают в кипящую воду на 3-5 минут в зависимости от желаемой мягкости. Второй вариант — залить шинковку кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10-12 минут. Такой метод считается более щадящим для структуры и витаминов и часто применяется в домашней овощной кухне.

После обработки капусту обязательно отжимают. Этот шаг напрямую влияет на консистенцию: если оставить лишнюю влагу, масса будет расплываться на сковороде.

Как собрать основу для оладий

Пока капуста остывает, можно заняться заправкой. Одну крупную луковицу мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до прозрачности. Обжаренный лук добавляет сладковатые нотки и делает вкус глубже.

В миске соединяют подготовленную капусту, лук, два куриных яйца, две столовые ложки муки с небольшой горкой, соль и чёрный молотый перец. Массу тщательно перемешивают. Она должна быть влажной, но плотной, хорошо держаться на ложке. При избытке жидкости допустимо добавить немного муки.

Жарка и подача блюда

Сковороду разогревают на среднем огне с небольшим количеством масла. Смесь выкладывают ложкой, формируя аккуратные оладьи. Жарят до золотистой корочки с каждой стороны, не спеша переворачивать. После приготовления оладьи выкладывают на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подают блюдо горячим. Чаще всего к нему выбирают сметану, но подойдёт и йогуртовый соус с зеленью. В тёплом виде оладьи остаются особенно ароматными и хрустящими, сообщает Сибкрай.

Советы по приготовлению шаг за шагом

Нашинкуйте капусту как можно тоньше.

Обязательно размягчите её кипятком или бланшированием.

Тщательно отожмите лишнюю жидкость.

Жарьте оладьи на среднем огне, не увеличивая температуру.

Популярные вопросы

Как выбрать капусту для оладий

Лучше всего подойдёт плотный кочан без тёмных пятен и признаков вялости.

Можно ли добавлять сыр или зелень

Да, тёрдый сыр, укроп или петрушка хорошо сочетаются с основным вкусом и делают блюдо более насыщенным.

Сколько хранятся готовые оладьи

В холодильнике они сохраняют вкус до суток, но наиболее удачны в свежем, горячем виде.