Эти оладьи сметают быстрее блинов: пока жарите вторую партию — первую уже растащат

Выбрасывать кочерыжку кажется привычным делом, но именно она может изменить взгляд на обычную капусту. Из простого кочана получается блюдо, которое исчезает со стола быстрее всего. Хрустящие снаружи и нежные внутри оладьи легко вписываются и в будничный ужин, и в ленивый выходной.
Белокочанная капуста долгое время считалась продуктом для супов и рагу, однако при правильной обработке она раскрывается по-новому. Овощ становится мягким, сохраняет сочность и легко соединяется с остальными ингредиентами. В результате получается сытное блюдо без сложных техник и редких продуктов. Для приготовления не требуется ничего экзотического — достаточно стандартного кухонного инвентаря, сковороды и растительного масла, как и во многих простых овощных блюдах.
Капустные оладьи ценят за универсальность. Их можно подать со сметаной, йогуртом или соусом, а при желании превратить в полноценный перекус или гарнир. Именно поэтому рецепт часто используют, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее и понятное.
"Капуста после тепловой обработки становится легче для пищеварения, а сочетание с яйцом и мукой даёт устойчивую, но не тяжёлую структуру блюда", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.
Основная ошибка при готовке — использование сырой капусты. В этом случае оладьи выходят жёсткими и плохо прожариваются. Чтобы избежать этого, капусту предварительно размягчают. Для блюда подойдёт около 600 граммов нашинкованного овоща.
Существует два рабочих способа. Первый — бланширование: капусту опускают в кипящую воду на 3-5 минут в зависимости от желаемой мягкости. Второй вариант — залить шинковку кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10-12 минут. Такой метод считается более щадящим для структуры и витаминов и часто применяется в домашней овощной кухне.
После обработки капусту обязательно отжимают. Этот шаг напрямую влияет на консистенцию: если оставить лишнюю влагу, масса будет расплываться на сковороде.
Пока капуста остывает, можно заняться заправкой. Одну крупную луковицу мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до прозрачности. Обжаренный лук добавляет сладковатые нотки и делает вкус глубже.
В миске соединяют подготовленную капусту, лук, два куриных яйца, две столовые ложки муки с небольшой горкой, соль и чёрный молотый перец. Массу тщательно перемешивают. Она должна быть влажной, но плотной, хорошо держаться на ложке. При избытке жидкости допустимо добавить немного муки.
Сковороду разогревают на среднем огне с небольшим количеством масла. Смесь выкладывают ложкой, формируя аккуратные оладьи. Жарят до золотистой корочки с каждой стороны, не спеша переворачивать. После приготовления оладьи выкладывают на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Подают блюдо горячим. Чаще всего к нему выбирают сметану, но подойдёт и йогуртовый соус с зеленью. В тёплом виде оладьи остаются особенно ароматными и хрустящими, сообщает Сибкрай.
Лучше всего подойдёт плотный кочан без тёмных пятен и признаков вялости.
Да, тёрдый сыр, укроп или петрушка хорошо сочетаются с основным вкусом и делают блюдо более насыщенным.
В холодильнике они сохраняют вкус до суток, но наиболее удачны в свежем, горячем виде.
