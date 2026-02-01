Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Эти оладьи сметают быстрее блинов: пока жарите вторую партию — первую уже растащат

Еда

Выбрасывать кочерыжку кажется привычным делом, но именно она может изменить взгляд на обычную капусту. Из простого кочана получается блюдо, которое исчезает со стола быстрее всего. Хрустящие снаружи и нежные внутри оладьи легко вписываются и в будничный ужин, и в ленивый выходной.

Капустные оладьи
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капустные оладьи

Почему капустные оладьи получаются особенно удачными

Белокочанная капуста долгое время считалась продуктом для супов и рагу, однако при правильной обработке она раскрывается по-новому. Овощ становится мягким, сохраняет сочность и легко соединяется с остальными ингредиентами. В результате получается сытное блюдо без сложных техник и редких продуктов. Для приготовления не требуется ничего экзотического — достаточно стандартного кухонного инвентаря, сковороды и растительного масла, как и во многих простых овощных блюдах.

Капустные оладьи ценят за универсальность. Их можно подать со сметаной, йогуртом или соусом, а при желании превратить в полноценный перекус или гарнир. Именно поэтому рецепт часто используют, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее и понятное.

"Капуста после тепловой обработки становится легче для пищеварения, а сочетание с яйцом и мукой даёт устойчивую, но не тяжёлую структуру блюда", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Подготовка капусты перед жаркой

Основная ошибка при готовке — использование сырой капусты. В этом случае оладьи выходят жёсткими и плохо прожариваются. Чтобы избежать этого, капусту предварительно размягчают. Для блюда подойдёт около 600 граммов нашинкованного овоща.

Существует два рабочих способа. Первый — бланширование: капусту опускают в кипящую воду на 3-5 минут в зависимости от желаемой мягкости. Второй вариант — залить шинковку кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10-12 минут. Такой метод считается более щадящим для структуры и витаминов и часто применяется в домашней овощной кухне.

После обработки капусту обязательно отжимают. Этот шаг напрямую влияет на консистенцию: если оставить лишнюю влагу, масса будет расплываться на сковороде.

Как собрать основу для оладий

Пока капуста остывает, можно заняться заправкой. Одну крупную луковицу мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до прозрачности. Обжаренный лук добавляет сладковатые нотки и делает вкус глубже.

В миске соединяют подготовленную капусту, лук, два куриных яйца, две столовые ложки муки с небольшой горкой, соль и чёрный молотый перец. Массу тщательно перемешивают. Она должна быть влажной, но плотной, хорошо держаться на ложке. При избытке жидкости допустимо добавить немного муки.

Жарка и подача блюда

Сковороду разогревают на среднем огне с небольшим количеством масла. Смесь выкладывают ложкой, формируя аккуратные оладьи. Жарят до золотистой корочки с каждой стороны, не спеша переворачивать. После приготовления оладьи выкладывают на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подают блюдо горячим. Чаще всего к нему выбирают сметану, но подойдёт и йогуртовый соус с зеленью. В тёплом виде оладьи остаются особенно ароматными и хрустящими, сообщает Сибкрай.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  • Нашинкуйте капусту как можно тоньше.
  • Обязательно размягчите её кипятком или бланшированием.
  • Тщательно отожмите лишнюю жидкость.
  • Жарьте оладьи на среднем огне, не увеличивая температуру.

Популярные вопросы

Как выбрать капусту для оладий

Лучше всего подойдёт плотный кочан без тёмных пятен и признаков вялости.

Можно ли добавлять сыр или зелень

Да, тёрдый сыр, укроп или петрушка хорошо сочетаются с основным вкусом и делают блюдо более насыщенным.

Сколько хранятся готовые оладьи

В холодильнике они сохраняют вкус до суток, но наиболее удачны в свежем, горячем виде.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин советы рецепты капуста
Новости Все >
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
Сейчас читают
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Красота и стиль
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Садоводство, цветоводство
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Популярное
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным

Ранункулюс привлекает крупными бархатными цветками и тонким ароматом, который заполняет сад. Этот многолетник быстро становится главным акцентом клумбы.

Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин
Педо-сатанистская элита контролирует мир, говорят документы Минюста сША
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Последние материалы
Забытая хитрость из старых тетрадей: выпечка остаётся мягкой даже на следующий день
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Обувь без шума и показухи: лоферы работают там, где другие тренды сдают позиции
Грядка превращается в помидорный вулкан: один неожиданный шаг — и плоды прут лавиной
Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать
Пирожки на укус — а очередь как на базаре: съедают прямо со сковороды, не давая остыть
Современный мотор не терпит экспериментов: за эту ошибку владельцы Geely платят рублём
Волосы выглядят мёртвыми, даже после масок: что в уходе идёт не так и как исправить
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Фрикадельки за пять минут подготовки: один простой секрет спасает ужин в будни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.