Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Картошка готовится сама, фарш жарится рядом: рецепт, который экономит время вечером

Еда

Пока картофель готовится в микроволновке, на сковороде уже шкворчит фарш — так рождается один из самых удобных домашних ужинов. Блюдо собирается буквально на глазах, не требует редких ингредиентов и при этом выглядит как полноценный горячий обед. По вкусу это напоминает "крошку-картошку", но готовится быстрее и получается заметно сочнее.

Запеченная картошка с фаршем
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Запеченная картошка с фаршем

Почему этот рецепт выручает в будни

Главный плюс блюда — параллельная готовка. Пока крупные клубни доходят до мягкости в микроволновке, мясная начинка успевает полностью раскрыть вкус на сковороде. В результате не нужно стоять у плиты часами и контролировать несколько процессов одновременно.

Картофель после микроволновки получается особенно нежным: мякоть легко разминается прямо в кожуре, впитывает сливочное масло и сыр, превращаясь в кремовую основу. Именно за эту текстуру блюдо часто сравнивают с запечёнными картофельными лодочками и даже с картофельным супом-пюре, только в более сытном формате.

Как собрать "картофельные бомбочки"

Для основы подойдут крупные картофелины. Их достаточно хорошо вымыть, наколоть вилкой, сложить в плотный пакет с парой ложек воды и отправить в микроволновку на 10-12 минут. Такой способ экономит время и сохраняет вкус. Начинка готовится отдельно. Лук обжаривается до мягкости, затем добавляется фарш, специи и немного томатной пасты. Небольшое количество воды помогает мясу остаться сочным, а орегано и чёрный перец делают вкус более объёмным.

Когда картофель готов, его разрезают, мякоть разминают со сливочным маслом и тёртым сыром, а сверху выкладывают горячий фарш. По желанию блюдо можно посыпать свежей зеленью — укроп или зелёный лук здесь особенно уместны.

"Такие блюда хороши тем, что дают ощущение сытности без сложных соусов и обилия жира: сочетание картофеля и мяса надолго насыщает и подходит для активного дня", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Микроволновка против духовки

Приготовление картофеля в микроволновке экономит до 30-40 минут по сравнению с духовкой. Текстура получается мягче, а кожура не пересыхает.

"В духовке вкус более запечённый, но времени уходит заметно больше — такой вариант скорее подойдёт для выходного дня.", — сообщает Шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Плюсы и минусы блюда

У этого рецепта есть свои сильные стороны. Он готовится быстро, не требует экзотических продуктов и легко адаптируется под разный фарш — от говяжьего до куриного.
К минусам можно отнести калорийность при большом количестве сыра, однако её легко регулировать пропорциями. Об этом сообщает D-NEWS.

Советы

  1. Выбирайте картофель одинакового размера — так он приготовится равномерно.
  2. Не пересушивайте фарш: лучше добавить немного воды или бульона.
  3. Используйте сыр, который хорошо плавится — сулугуни или моцареллу.
  4. Подавайте блюдо сразу, пока начинка и картофель остаются горячими.

Популярные вопросы о картофельных бомбочках

Можно ли заменить фарш?

Да, подойдёт мелко нарезанная курица или грибы.

Сколько хранится готовое блюдо?

В холодильнике — до суток, но вкуснее есть сразу.

Что подать на гарнир?

Лёгкий салат или что-то простое вроде быстрого салата с тунцом.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепт рецепты питание картофель
Новости Все >
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Сейчас читают
Они сглаживают всё — от дорожек до заборов: растения, которые впишутся в любой участок
Садоводство, цветоводство
Они сглаживают всё — от дорожек до заборов: растения, которые впишутся в любой участок
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Садоводство, цветоводство
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Красота и стиль
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Популярное
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона

В садах все чаще появляется эффектный кустарник, который цветет с начала лета до заморозков и не требует сложного ухода, привлекая яркими соцветиями.

Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Последние материалы
Картошка готовится сама, фарш жарится рядом: рецепт, который экономит время вечером
Лавочка прикрыта: те, кто приезжал на чужих номерах, внезапно столкнутся с штрафами
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Паста, которую приходится прятать: едят ложками из банки и не верят, что она полезная
Доходы меньше, шансы выше: в 2026-м однушка перестанет быть роскошью мечтателей
Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее: нежные творожные конвертики к завтраку
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Обувная революция уже началась: эти цвета каблуков вытесняют всё привычное
Блатные знаки тревожат силовиков: серия вызывает вопросы, о которых не говорят вслух
Томаты, которые переворачивают огород: вкус сносит крышу, вид — как у драгоценностей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.