Картошка готовится сама, фарш жарится рядом: рецепт, который экономит время вечером

Пока картофель готовится в микроволновке, на сковороде уже шкворчит фарш — так рождается один из самых удобных домашних ужинов. Блюдо собирается буквально на глазах, не требует редких ингредиентов и при этом выглядит как полноценный горячий обед. По вкусу это напоминает "крошку-картошку", но готовится быстрее и получается заметно сочнее.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Запеченная картошка с фаршем

Почему этот рецепт выручает в будни

Главный плюс блюда — параллельная готовка. Пока крупные клубни доходят до мягкости в микроволновке, мясная начинка успевает полностью раскрыть вкус на сковороде. В результате не нужно стоять у плиты часами и контролировать несколько процессов одновременно.

Картофель после микроволновки получается особенно нежным: мякоть легко разминается прямо в кожуре, впитывает сливочное масло и сыр, превращаясь в кремовую основу. Именно за эту текстуру блюдо часто сравнивают с запечёнными картофельными лодочками и даже с картофельным супом-пюре, только в более сытном формате.

Как собрать "картофельные бомбочки"

Для основы подойдут крупные картофелины. Их достаточно хорошо вымыть, наколоть вилкой, сложить в плотный пакет с парой ложек воды и отправить в микроволновку на 10-12 минут. Такой способ экономит время и сохраняет вкус. Начинка готовится отдельно. Лук обжаривается до мягкости, затем добавляется фарш, специи и немного томатной пасты. Небольшое количество воды помогает мясу остаться сочным, а орегано и чёрный перец делают вкус более объёмным.

Когда картофель готов, его разрезают, мякоть разминают со сливочным маслом и тёртым сыром, а сверху выкладывают горячий фарш. По желанию блюдо можно посыпать свежей зеленью — укроп или зелёный лук здесь особенно уместны.

"Такие блюда хороши тем, что дают ощущение сытности без сложных соусов и обилия жира: сочетание картофеля и мяса надолго насыщает и подходит для активного дня", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Микроволновка против духовки

Приготовление картофеля в микроволновке экономит до 30-40 минут по сравнению с духовкой. Текстура получается мягче, а кожура не пересыхает.

"В духовке вкус более запечённый, но времени уходит заметно больше — такой вариант скорее подойдёт для выходного дня.", — сообщает Шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Плюсы и минусы блюда

У этого рецепта есть свои сильные стороны. Он готовится быстро, не требует экзотических продуктов и легко адаптируется под разный фарш — от говяжьего до куриного.

К минусам можно отнести калорийность при большом количестве сыра, однако её легко регулировать пропорциями. Об этом сообщает D-NEWS.

Советы

Выбирайте картофель одинакового размера — так он приготовится равномерно. Не пересушивайте фарш: лучше добавить немного воды или бульона. Используйте сыр, который хорошо плавится — сулугуни или моцареллу. Подавайте блюдо сразу, пока начинка и картофель остаются горячими.

Популярные вопросы о картофельных бомбочках

Можно ли заменить фарш?

Да, подойдёт мелко нарезанная курица или грибы.

Сколько хранится готовое блюдо?

В холодильнике — до суток, но вкуснее есть сразу.

Что подать на гарнир?

Лёгкий салат или что-то простое вроде быстрого салата с тунцом.