Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее: нежные творожные конвертики к завтраку

Еда

Омлеты и бутерброды всё чаще уступают место более интересным завтракам, которые готовятся быстро, но дают ощущение полноценной еды. Один из таких вариантов — творожные конвертики в тонком слоёном тесте, сочетающие хруст и нежную начинку. По вкусу они напоминают хачапури, но ощущаются легче и не перегружают утро.

Конвертики с творогом и зеленью
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Конвертики с творогом и зеленью

Почему творожные конвертики вытесняют привычный завтрак

В основе этого блюда — удачное сочетание простых продуктов и понятной технологии. Готовое слоёное тесто избавляет от долгой возни, а творог даёт мягкую, воздушную текстуру без лишнего жира. В отличие от классических вариантов выпечки, здесь нет тяжёлых соусов и сложных начинок. Именно поэтому такие конвертики всё чаще сравнивают с домашними вариантами хачапури, но отмечают их более лёгкий характер.

"Сочетание творога и тонкого теста хорошо воспринимается организмом утром, потому что даёт чувство сытости без перегрузки пищеварения", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Из чего состоит начинка и почему она работает

Классическая начинка собирается из творога, яйца и свежей зелени. Укроп добавляет аромат и свежесть, а яйцо связывает массу, делая её однородной. При запекании творог не пересыхает, а становится особенно нежным. Такой подход часто используют и в других блюдах на основе творога, включая сырники, но здесь вкус раскрывается иначе за счёт теста. Об этом сообщает NEWS.

Как приготовить творожные конвертики

Для рецепта понадобится блендер или обычная вилка, противень и духовка. Процесс не требует кулинарного опыта и подходит даже для буднего утра.

  1. Разомните 250 г творога до гладкости, добавьте яйцо, мелко нарезанный укроп и щепоть соли.
  2. Разморозьте слоёное тесто и раскатайте его в тонкие пласты.
  3. Нарежьте тесто квадратами и выложите начинку в центр.
  4. Сложите заготовки конвертом и хорошо защипните края.
  5. Смажьте желтком и выпекайте при 200 °C около 15-20 минут.

Плюсы и минусы блюда для повседневного меню

Этот завтрак кажется универсальным, но у него есть свои особенности. Он легко адаптируется под разные вкусы, однако требует контроля порций.

Плюсы:

  • быстро готовится и подходит для завтрака;
  • даёт насыщение без ощущения тяжести;

Минусы:

  • слоёное тесто остаётся калорийным продуктом;
  • при переедании теряется эффект "лёгкости".

"Такие блюда хорошо вписываются в домашний рацион, если соблюдать умеренность и не делать их единственным вариантом завтрака", — отмечает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru Екатерина Олеговна Смирнова.

Популярные вопросы о творожных конвертиках

Можно ли использовать другой творог?

Подойдёт продукт средней жирности без лишней влаги.

Сколько времени они хранятся?

В холодильнике — до суток, лучше разогревать в духовке.

Чем заменить зелень?

Допустимы зелёный лук, шпинат или нейтральные специи.

Подходят ли они детям?

Да, если уменьшить количество соли и подавать тёплыми.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы творог рецепты выпечка завтрак
Новости Все >
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Сейчас читают
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Наука и техника
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Садоводство, цветоводство
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Популярное
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона

В садах все чаще появляется эффектный кустарник, который цветет с начала лета до заморозков и не требует сложного ухода, привлекая яркими соцветиями.

Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Последние материалы
Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее: нежные творожные конвертики к завтраку
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Обувная революция уже началась: эти цвета каблуков вытесняют всё привычное
Блатные знаки тревожат силовиков: серия вызывает вопросы, о которых не говорят вслух
Томаты, которые переворачивают огород: вкус сносит крышу, вид — как у драгоценностей
Десерт, из-за которого в семье заводят дежурного по холодильнику — исчезает мгновенно
Секретная уборка по-советски: эти методы до сих пор неподвластны современным средствам
Старые вещи перестают быть хламом: клумбы, которые собирают буквально из прошлого
В детстве его считали простым, а сегодня называют находкой: морковный десерт из СССР
Жюльен, который хочется есть ложками: морская вариация французского хита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.