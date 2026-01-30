Жюльен, который хочется есть ложками: морская вариация французского хита

Жюльен с кальмарами и грибами звучит как смелый эксперимент, но на деле это логичное развитие классической закуски. Морепродукты давно заняли своё место в мировой кухне, а кальмары делают блюдо легче и доступнее по цене. При правильной нарезке и соусе вкус получается нежным и насыщенным.

Почему жюльен с кальмарами — это удачная идея

Термин julienne изначально обозначает лишь способ нарезки — тонкой соломкой. Со временем за словом закрепилось конкретное блюдо, но строгих ограничений по ингредиентам у него никогда не было. Поэтому кальмары в жюльене — не отступление от традиций, а их логичное продолжение.

Кальмары хорошо сочетаются с грибами, сливками и сыром. Они быстро готовятся, не требуют сложной обработки и придают закуске морской акцент без тяжести, характерной для мясных вариантов.

"Сочетание морепродуктов со сливочными соусами воспринимается организмом легче, чем классические мясные версии, особенно если соблюдать умеренность в порциях", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Ингредиенты на 6 порций

Все продукты доступны и подходят для пескетарианского меню.

Шампиньоны — 500 г

Тушки кальмаров — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Сливки 22% — 300 мл

Сыр полутвёрдых сортов — 300 г

Сметана — 2 ст. л.

Мука — 2 ст. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Укроп, мелко нарезанный — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить жюльен с кальмарами

Кальмаров сначала опускают в кипящую воду на минуту, затем охлаждают, очищают от плёнки и хитиновых пластин. После этого их варят в подсоленной воде 3-4 минуты, остужают и нарезают тонкими полосками или кольцами.

Лук мелко нарезают, грибы измельчают. На сковороде с растительным маслом сначала обжаривают лук до мягкости, затем добавляют грибы и готовят до лёгкой золотистой корочки.

Сыр натирают на тёрке. Грибную массу соединяют с кальмарами и половиной сыра, аккуратно перемешивают.

Для соуса муку слегка подсушивают на сухой сковороде, добавляют сметану, сливки, укроп и соль. Постоянно помешивая, доводят до кипения и соединяют с грибно-кальмарной смесью, следя, чтобы сливочный соус оставался однородным.

Массу раскладывают по кокотницам, посыпают оставшимся сыром и запекают при 180 °C около 20-25 минут до румяной корочки. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Популярные вопросы о жюльене с кальмарами

Можно ли запекать жюльен в одной форме?

Да, блюдо отлично запекается в общей форме и подаётся прямо из неё.

Подходит ли рецепт для праздничного стола?

Да, жюльен выглядит эффектно и хорошо подходит для горячей закуски.

Можно ли заменить сливки?

Допустимо использовать только сметану, но вкус будет менее нежным.