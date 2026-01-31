Эту запеканку прячут до ужина: жюльен такой вкусный, что его караулят у духовки

Классический жюльен давно закрепился в домашнем меню, но существует вариант, который делает блюдо ещё более сытным и практичным. Запеканка "Жюльен" с курицей и картофелем объединяет сливочную начинку и гарнир в одной форме. Такой формат подходит и для плотного семейного ужина, и для обеда на несколько дней.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка с курицей и картофелем

В чём особенность запеканки Жюльен

В отличие от традиционного жюльена в кокотницах эта версия готовится сразу в форме и включает картофельную основу. Нежное пюре берёт на себя роль гарнира, а курица с грибами в сливочном соусе остаётся главным акцентом вкуса. По логике подачи блюдо ближе к домашним запеканкам, которые заменяют сразу несколько позиций на столе, как это происходит в случае с деревенской картофельной запеканкой.

"Добавление картофеля делает блюдо более устойчивым по насыщаемости — оно дольше переваривается и лучше подходит для основного приёма пищи", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru СергейДанилов.

Подготовка картофельной основы

Для основы берут 5-6 картофелин среднего размера. Их отваривают до мягкости, полностью сливают воду и разминают в пюре. Затем добавляют молоко и сливочное масло, солят и тщательно перемешивают до гладкой текстуры. Пюре должно быть мягким, но не жидким — это важно для сохранения слоёв при запекании.

Сливочная начинка с курицей и грибами

Куриное филе нарезают небольшими кусочками, шампиньоны — пластинками, лук — мелко. Сначала обжаривают лук до прозрачности, затем добавляют курицу и прогревают до изменения цвета. После этого вводят грибы и готовят до испарения лишней влаги.

Когда начинка станет однородной, вливают сливки, солят и перчат. Смесь тушат 5-7 минут до лёгкого загустения, чтобы соус стал насыщенным и обволакивающим. По структуре такая начинка напоминает классическую подачу жюльена, знакомую многим по куриному жюльену с грибами.

Сборка и запекание

Форму для запекания смазывают сливочным маслом. На дно выкладывают половину картофельного пюре и разравнивают. Сверху распределяют курино-грибную начинку со сливками. Затем накрывают оставшимся пюре и посыпают тёртым сыром.

Запеканку отправляют в духовку, разогретую до 180-200 градусов, на 25-30 минут — до появления румяной сырной корочки.

Советы по приготовлению

Для более выраженного вкуса можно использовать филе бедра вместо грудки. Сливки допустимо заменить смесью сливок и сметаны. Если нужна более хрустящая корочка, температуру увеличивают до 200 градусов за 5 минут до окончания запекания, сообщает News.ru.

Популярные вопросы

Можно ли заменить курицу

Да, подойдут индейка или отварное мясо.

Какие грибы лучше использовать

Классический вариант — шампиньоны, но также подойдут вешенки.

Можно ли приготовить заранее

Да, запеканка хранится в холодильнике до двух суток.