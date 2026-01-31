Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Ефимова

Паста, которую приходится прятать: едят ложками из банки и не верят, что она полезная

Еда

Домашнюю шоколадную пасту можно приготовить быстрее, чем закипает чайник. Она получается густой, кремовой и сладкой без добавления сахара. Такой вариант хорошо подходит для блинов, тостов и полезных перекусов.

Домашняя шоколадная паста
Фото: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя шоколадная паста

Почему эта паста считается полезной альтернативой

В отличие от магазинных шоколадных паст, в этом рецепте нет рафинированного сахара, ароматизаторов и консервантов. Сладость формируется за счёт спелого банана и натуральных жиров, а насыщенность вкуса создаёт какао. По своей идее такой десерт близок к быстрым домашним сладостям без выпечки, где вкус достигается сочетанием натуральных ингредиентов, как это происходит в шоколадном муссе из двух продуктов.

"Фрукты в сочетании с полезными жирами дают более плавное ощущение сытости и не провоцируют резкие колебания уровня глюкозы", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Основа вкуса — простые ингредиенты

Для приготовления используют минимальный набор продуктов. Спелый банан отвечает за мягкую сладость и плотность. Авокадо делает текстуру пасты кремовой и бархатной. Какао придаёт выраженный шоколадный вкус, а кокосовый урбеч или масло добавляют лёгкий орехово-тропический оттенок. Фундук завершает композицию, создавая приятный хруст и глубину вкуса.

Быстрое приготовление за считаные минуты

Банан очищают от кожуры, авокадо разрезают пополам и удаляют косточку. Мякоть выкладывают в чашу блендера, добавляют какао и кокосовый урбеч или масло.

Массу взбивают до гладкой и однородной консистенции. В самом конце всыпают фундук и измельчают его совсем недолго, чтобы в пасте остались заметные кусочки орехов. По принципу текстурного контраста такая паста напоминает другие быстрые десерты, где важна не сложность, а правильная обработка ингредиентов, как в карамелизированном банане.

Как и с чем лучше подавать

Шоколадную пасту можно использовать сразу после приготовления. Она хорошо подходит для блинов, тостов, хлебцев и оладий. Её добавляют к кашам, йогурту или едят просто ложкой с чаем. В холодильнике паста хранится до двух суток в закрытой ёмкости.

Сравнение домашней пасты и магазинной

Магазинные аналоги чаще всего содержат сахар, пальмовое масло и технологические добавки. Домашний вариант выигрывает по прозрачности состава и питательной ценности, но уступает по сроку хранения. Зато он готовится за минуты и позволяет полностью контролировать ингредиенты.

Советы по приготовлению

Выбирайте максимально спелый банан — именно он определяет сладость. Авокадо должен быть мягким и без горечи. Если паста кажется слишком густой, можно добавить ложку растительного молока. Для более однородной структуры орехи допускается измельчать полностью, сообщает News.ru.

Популярные вопросы о шоколадной пасте

Можно ли заменить фундук

Да, подойдут миндаль, кешью или грецкие орехи.

Подходит ли паста для детей

Да, при отсутствии аллергии на орехи и какао.

Сколько хранится готовая паста

В холодильнике — до двух дней в герметичной банке.

Автор Ольга Ефимова
Ольга Ефимова — кондитер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
