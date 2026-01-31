Паста, которую приходится прятать: едят ложками из банки и не верят, что она полезная

Домашнюю шоколадную пасту можно приготовить быстрее, чем закипает чайник. Она получается густой, кремовой и сладкой без добавления сахара. Такой вариант хорошо подходит для блинов, тостов и полезных перекусов.
В отличие от магазинных шоколадных паст, в этом рецепте нет рафинированного сахара, ароматизаторов и консервантов. Сладость формируется за счёт спелого банана и натуральных жиров, а насыщенность вкуса создаёт какао. По своей идее такой десерт близок к быстрым домашним сладостям без выпечки, где вкус достигается сочетанием натуральных ингредиентов, как это происходит в шоколадном муссе из двух продуктов.
"Фрукты в сочетании с полезными жирами дают более плавное ощущение сытости и не провоцируют резкие колебания уровня глюкозы", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.
Для приготовления используют минимальный набор продуктов. Спелый банан отвечает за мягкую сладость и плотность. Авокадо делает текстуру пасты кремовой и бархатной. Какао придаёт выраженный шоколадный вкус, а кокосовый урбеч или масло добавляют лёгкий орехово-тропический оттенок. Фундук завершает композицию, создавая приятный хруст и глубину вкуса.
Банан очищают от кожуры, авокадо разрезают пополам и удаляют косточку. Мякоть выкладывают в чашу блендера, добавляют какао и кокосовый урбеч или масло.
Массу взбивают до гладкой и однородной консистенции. В самом конце всыпают фундук и измельчают его совсем недолго, чтобы в пасте остались заметные кусочки орехов. По принципу текстурного контраста такая паста напоминает другие быстрые десерты, где важна не сложность, а правильная обработка ингредиентов, как в карамелизированном банане.
Шоколадную пасту можно использовать сразу после приготовления. Она хорошо подходит для блинов, тостов, хлебцев и оладий. Её добавляют к кашам, йогурту или едят просто ложкой с чаем. В холодильнике паста хранится до двух суток в закрытой ёмкости.
Магазинные аналоги чаще всего содержат сахар, пальмовое масло и технологические добавки. Домашний вариант выигрывает по прозрачности состава и питательной ценности, но уступает по сроку хранения. Зато он готовится за минуты и позволяет полностью контролировать ингредиенты.
Выбирайте максимально спелый банан — именно он определяет сладость. Авокадо должен быть мягким и без горечи. Если паста кажется слишком густой, можно добавить ложку растительного молока. Для более однородной структуры орехи допускается измельчать полностью, сообщает News.ru.
Да, подойдут миндаль, кешью или грецкие орехи.
Да, при отсутствии аллергии на орехи и какао.
В холодильнике — до двух дней в герметичной банке.
