Десерт, из-за которого в семье заводят дежурного по холодильнику — исчезает мгновенно

Еда

Когда хочется сладкого прямо сейчас, а времени и желания включать духовку нет, на помощь приходят быстрые и относительно полезные десерты. Творожные шарики с начинкой собираются за несколько минут и не требуют редких ингредиентов. Внешне они напоминают конфеты, но по составу заметно отличаются от привычных магазинных сладостей.

Творожные шарики в кокосе
Фото: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему эти творожные шарики называют идеальным десертом

В основе рецепта — обезжиренный творог, источник легкоусвояемого белка. Натуральный мёд даёт мягкую сладость без резкого вкусового удара, миндаль добавляет текстурный контраст, а кокосовая стружка формирует аромат и аккуратный внешний вид. Такой формат перекуса близок по идее к домашним десертам без выпечки, где ценится простота состава и скорость приготовления, как, например, у домашних конфет из фиников.

"Творожные десерты удобны тем, что дают ощущение сытости без перегрузки, особенно если в составе нет рафинированного сахара", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Подготовка основы без комочков

Для начала творог доводят до максимально гладкой консистенции. Его протирают через сито или пробивают блендером до состояния крема. Этот шаг напрямую влияет на текстуру: чем однороднее масса, тем нежнее будут готовые шарики.

Затем в основу добавляют две столовые ложки жидкого мёда и тщательно перемешивают. Если мёд загустел, его допустимо слегка подогреть на водяной бане. Масса должна получиться пластичной и хорошо держать форму.

Сюрприз внутри: какой орех выбрать

Для начинки используют очищенный миндаль — около 15 штук. По желанию орехи можно слегка подсушить на сухой сковороде для более выраженного аромата, но подойдут и сырые. Именно цельный миндаль создаёт эффект "конфеты с начинкой", знакомый по классическим домашним сладостям вроде шоколадной колбаски.

Формирование и обсыпка

Кокосовую стружку высыпают на плоскую поверхность. Руки слегка смачивают водой, берут примерно столовую ложку творожной массы и формируют шарик. В центр аккуратно помещают миндаль и полностью закрывают его творожной основой.

Каждый шарик обваливают в кокосовой стружке, слегка прижимая, чтобы она равномерно покрыла поверхность. Заготовки выкладывают на тарелку или доску.

Охлаждение для идеальной текстуры

После формирования шарики убирают в холодильник минимум на один час. Оптимально выдержать их 2-3 часа — за это время они станут плотнее и устойчивее. Хранить десерт лучше в закрытом контейнере.

Домашние конфеты против магазинных

В отличие от фабричных конфет, в этом десерте нет ароматизаторов, стабилизаторов и лишних жиров. Магазинные сладости выигрывают по сроку хранения, но проигрывают по прозрачности состава. Домашний вариант позволяет точно понимать, из чего сделан десерт.

Советы по приготовлению

Используйте максимально сухой творог — избыток влаги ухудшит форму. Если масса получилась слишком мягкой, допустимо добавить немного кокосовой стружки внутрь. Для вариаций миндаль можно заменить фундуком или кусочком тёмного шоколада, сообщает News.ru.

Популярные вопросы

Можно ли использовать обычный творог

Да, но его обязательно нужно тщательно протереть или взбить.

Чем заменить мёд

Подойдут сироп агавы или финиковый сироп с нейтральным вкусом.

Сколько хранится десерт

В холодильнике — до двух суток в закрытом контейнере.

