Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Ефимова

Самый нежный крем в мире: мгновенно тает во рту и делает любой торт опасно вкусным

Еда

Крем "Пломбир", известный в классической кондитерской как "Дипломат", ценят за нежность и вкус подтаявшего мороженого. Он получается воздушным, умеренно сладким и идеально подходит для тортов с тонкими коржами и заварных пирожных. При соблюдении пропорций и температурного режима крем выходит стабильным и очень пластичным.

Крем "Пломбир" с эклером
Фото: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем "Пломбир" с эклером

Что такое крем Пломбир и где его используют

По своей сути "Пломбир" — это заварной крем, соединённый со взбитыми сливками. В профессиональной терминологии он называется "Дипломат". Крем отличается лёгкой текстурой и мягким сливочным вкусом без выраженной сладости.

Его используют для наполнения эклеров и профитролей, а также для тортов с большим количеством тонких коржей — "Наполеона", "Медовика", "Молочной девочки", "Спартака". По этой же причине его часто выбирают для десертов, где важна нежность, как в случае с кремом Флорентин. Для выравнивания и декоративной отделки такой крем не подходит, так как остаётся слишком мягким.

"Сливочные кремы с заварной основой легче воспринимаются и не создают ощущения тяжести после десерта" — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Важные пропорции и ингредиенты

Основа хорошего крема — точный баланс продуктов. В классическом варианте на 100 граммов молока берут 20 граммов желтков и 20 граммов сахара. Допускается небольшая корректировка сладости, но нарушение пропорций влияет на структуру и устойчивость крема.

Для стабильного результата используют только сливочное масло жирностью 82,5%, сливки не ниже 33% и кукурузный крахмал. Варианты на целых яйцах встречаются, но они дают менее деликатную текстуру и выраженную яичную нотку, в отличие от кремов, где важна чистота вкуса, как у классических заварных основ.

Приготовление заварной основы

Сначала охлаждают сливки, убрав их в холодильник минимум на пять часов. Желтки аккуратно отделяют от белков. В глубокой миске соединяют сахар, ванильный сахар, желтки и кукурузный крахмал, добавляют часть холодного молока и перемешивают венчиком до гладкости.

Оставшееся молоко подогревают почти до кипения и тонкой струёй вводят желтковую смесь, постоянно помешивая. Массу уваривают на слабом огне до загустения, не допуская пригорания — этот этап особенно важен для вкуса и текстуры.

Охлаждение и стабилизация

В горячую заварную основу вмешивают мягкое сливочное масло. Крем сразу перекладывают в широкую посуду и накрывают пищевой плёнкой "в контакт". После полного остывания массу убирают в холодильник минимум на два часа, чтобы она стабилизировалась и стала плотной.

Перед соединением со сливками заварную часть разминают лопаткой до однородности, не используя миксер.

Соединение со сливками

Охлаждённые жирные сливки взбивают до мягких пиков. Несколько ложек сливок аккуратно вмешивают в заварную основу, чтобы сделать её более пластичной. Затем заварной крем постепенно вводят в сливки, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх.

Готовый крем "Пломбир" используют сразу для сборки тортов или наполнения пирожных, аналогично нежным начинкам для заварных пирожных, где важна воздушность структуры.

Советы по приготовлению крема шаг за шагом

Всегда полностью охлаждайте заварную основу перед добавлением сливок. Используйте только хорошо охлаждённые сливки высокой жирности. Не перебивайте сливки — крем должен оставаться воздушным. Для сборки тортов удобнее работать с кремом в кондитерском кольце, сообщает Gastronom.ru.

Популярные вопросы о креме

Можно ли заменить кукурузный крахмал

Желательно использовать именно кукурузный — он даёт более нейтральный вкус и гладкую текстуру.

Подходит ли крем для бисквитных тортов

Да, если коржи не слишком тяжёлые и не масляные.

Можно ли сделать крем гуще

Густота регулируется количеством сливок: чем их меньше, тем плотнее получится крем.

Автор Ольга Ефимова
Ольга Ефимова — кондитер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда кухня десерт рецепты выпечка
Новости Все >
Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши
Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране
Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС
Без диплома, без стажа — и с зарплатой до 275 тысяч: вакансии, в которые трудно поверить
Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Характер кузбассовцев вырос под землёй и на морозе: обратная сторона выносливости
Сейчас читают
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Садоводство, цветоводство
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Популярное
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Земклуника снова привлекает внимание дачников благодаря аромату, устойчивости и стабильному урожаю. Чем гибрид отличается от привычной клубники.

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин
Возврат в молодость без процедур: стрижки, которые пугающе круто меняют возраст
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Последние материалы
Сад, не требует жертв: растения, способные пережить засуху, мороз и забывчивость
Однолетние георгины растут без капризов: вот как превратить горсть семян в море цветов
Зима затянулась — стиль остался: аксессуары, которые решают образ зимой 2026
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Так делали ещё бабушки: это закапывают в саду, чтобы земля работала лучше
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Хотите японское качество за цену Гранты? Именно этот хэтчбек стал тихой находкой года
Так мыть потолок категорически нельзя: одна ошибка — и полотно необратимо провиснет
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Авто прогреется за минуты: методы, которые работают, а не сжигают прикуриватель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.