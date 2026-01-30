Самый нежный крем в мире: мгновенно тает во рту и делает любой торт опасно вкусным

Крем "Пломбир", известный в классической кондитерской как "Дипломат", ценят за нежность и вкус подтаявшего мороженого. Он получается воздушным, умеренно сладким и идеально подходит для тортов с тонкими коржами и заварных пирожных. При соблюдении пропорций и температурного режима крем выходит стабильным и очень пластичным.

Фото: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем "Пломбир" с эклером

Что такое крем Пломбир и где его используют

По своей сути "Пломбир" — это заварной крем, соединённый со взбитыми сливками. В профессиональной терминологии он называется "Дипломат". Крем отличается лёгкой текстурой и мягким сливочным вкусом без выраженной сладости.

Его используют для наполнения эклеров и профитролей, а также для тортов с большим количеством тонких коржей — "Наполеона", "Медовика", "Молочной девочки", "Спартака". По этой же причине его часто выбирают для десертов, где важна нежность, как в случае с кремом Флорентин. Для выравнивания и декоративной отделки такой крем не подходит, так как остаётся слишком мягким.

"Сливочные кремы с заварной основой легче воспринимаются и не создают ощущения тяжести после десерта" — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Важные пропорции и ингредиенты

Основа хорошего крема — точный баланс продуктов. В классическом варианте на 100 граммов молока берут 20 граммов желтков и 20 граммов сахара. Допускается небольшая корректировка сладости, но нарушение пропорций влияет на структуру и устойчивость крема.

Для стабильного результата используют только сливочное масло жирностью 82,5%, сливки не ниже 33% и кукурузный крахмал. Варианты на целых яйцах встречаются, но они дают менее деликатную текстуру и выраженную яичную нотку, в отличие от кремов, где важна чистота вкуса, как у классических заварных основ.

Приготовление заварной основы

Сначала охлаждают сливки, убрав их в холодильник минимум на пять часов. Желтки аккуратно отделяют от белков. В глубокой миске соединяют сахар, ванильный сахар, желтки и кукурузный крахмал, добавляют часть холодного молока и перемешивают венчиком до гладкости.

Оставшееся молоко подогревают почти до кипения и тонкой струёй вводят желтковую смесь, постоянно помешивая. Массу уваривают на слабом огне до загустения, не допуская пригорания — этот этап особенно важен для вкуса и текстуры.

Охлаждение и стабилизация

В горячую заварную основу вмешивают мягкое сливочное масло. Крем сразу перекладывают в широкую посуду и накрывают пищевой плёнкой "в контакт". После полного остывания массу убирают в холодильник минимум на два часа, чтобы она стабилизировалась и стала плотной.

Перед соединением со сливками заварную часть разминают лопаткой до однородности, не используя миксер.

Соединение со сливками

Охлаждённые жирные сливки взбивают до мягких пиков. Несколько ложек сливок аккуратно вмешивают в заварную основу, чтобы сделать её более пластичной. Затем заварной крем постепенно вводят в сливки, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх.

Готовый крем "Пломбир" используют сразу для сборки тортов или наполнения пирожных, аналогично нежным начинкам для заварных пирожных, где важна воздушность структуры.

Советы по приготовлению крема шаг за шагом

Всегда полностью охлаждайте заварную основу перед добавлением сливок. Используйте только хорошо охлаждённые сливки высокой жирности. Не перебивайте сливки — крем должен оставаться воздушным. Для сборки тортов удобнее работать с кремом в кондитерском кольце, сообщает Gastronom.ru.

Популярные вопросы о креме

Можно ли заменить кукурузный крахмал

Желательно использовать именно кукурузный — он даёт более нейтральный вкус и гладкую текстуру.

Подходит ли крем для бисквитных тортов

Да, если коржи не слишком тяжёлые и не масляные.

Можно ли сделать крем гуще

Густота регулируется количеством сливок: чем их меньше, тем плотнее получится крем.