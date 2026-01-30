Так сочны, что сок течёт по вилке: эти свиные котлеты заставляют всех просить добавку

Сочные свиные котлеты можно приготовить без хлеба, яиц и сложных добавок. Достаточно качественного фарша и большого пучка зелёного лука, чтобы получить насыщенный вкус и мягкую текстуру. Такой рецепт подходит и для сковороды, и для гриля, и даже для домашнего бургера.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свиные котлеты с гарниром

В чём секрет сочности этих котлет

Главная особенность рецепта — минимальный набор ингредиентов и правильная техника. Сочность достигается за счёт жира в фарше, большого количества зелёного лука и добавления холодной воды. Никакие булки и яйца не нужны: фарш сам становится вязким при правильном вымешивании. Такие котлеты хорошо держат форму и не разваливаются при жарке, напоминая по структуре немецкие фрикадельки.

"Отказ от хлеба и яиц снижает нагрузку на пищеварение, а сочность здесь обеспечивается за счёт техники и состава фарша" — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.

Подготовка зелени без неприятных сюрпризов

Зелёный лук требует особого внимания. Внутри перьев иногда остаются загрязнения, которые сложно заметить. Чтобы этого избежать, каждое перо разрезают вдоль пополам и тщательно промывают под сильной струёй холодной воды. После этого лук мелко нарезают вместе с молодыми белыми головками.

К луку добавляют нарезанную петрушку и холодную воду. Смесь измельчают в блендере импульсным режимом, добиваясь консистенции кашицы с заметными кусочками — в процессе жарки они станут мягкими и ароматными.

Фарш и специи: ничего лишнего

Для котлет используют охлаждённый свиной фарш с содержанием жира около 30%. Это оптимальное соотношение для сочного результата. В миску с фаршем добавляют зелёную массу вместе с жидкостью, соль и чёрный перец.

Затем всыпают копчёную паприку и сухую приправу для мяса — подойдут карри, гарам масала или другие пряные смеси. Фарш вымешивают руками не менее пяти минут, пока он не станет плотным и тягучим — по тому же принципу, что и котлеты для домашних бургеров.

Формирование и жарка котлет

Готовый фарш делят на 6-7 равных частей. Влажными руками формируют круглые котлеты толщиной около полутора сантиметров. Сковороду с толстым дном разогревают, слегка смазывают растительным маслом и выкладывают котлеты.

Жарят на среднем огне около пяти минут с каждой стороны до устойчивой румяной корочки. Готовность проверяют нажатием: если котлета упругая — она полностью прожарилась. После жарки котлетам дают "отдохнуть" 5-7 минут.

Советы по приготовлению свиных котлет

Используйте только охлаждённый фарш. Не сокращайте время вымешивания — именно оно отвечает за структуру. Жарьте на среднем огне, чтобы лук не подгорал. Если готовите несколько партий, очищайте сковороду от пригоревших остатков между заходами, сообщает Botanichka.

Популярные вопросы

Можно ли готовить такие котлеты на гриле

Да, рецепт отлично подходит для барбекю и гриля.

Почему важно добавлять холодную воду

Она делает фарш более сочным и помогает сохранить влагу внутри котлет.

Подойдут ли котлеты для бургеров

Да, в булочке с помидором и соусом они получаются особенно удачными.