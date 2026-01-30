Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Осторожно, вызывает зависимость: лазанья в аэрогриле уходит быстрее горячих пирожков

Еда

Лазанья в аэрогриле — удачный способ приготовить сытное и эффектное блюдо без возни с духовкой. Она получается сочной, равномерно пропечённой и с аппетитной сырной корочкой. При этом технология проще, чем кажется, а результат подходит и для семейного ужина, и для гостей.

Лазанья в аэрогриле
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лазанья в аэрогриле

Почему лазанья в аэрогриле — удачное решение

Аэрогриль обеспечивает равномерный нагрев со всех сторон, поэтому лазанья хорошо пропекается даже без толстых слоёв. Важно не делать блюдо слишком высоким — оптимально ограничиться тремя-четырьмя слоями. Форма может быть любой по ширине, главное — чтобы она подходила под размер чаши. По такому же принципу готовят и лазанью с картофелем и свининой, где важна именно высота и плотность слоёв. В результате блюдо получается сочным, насыщенным и не пересушенным.

"При равномерном нагреве без резких перепадов температуры соусы сохраняют структуру, а блюдо легче переваривается" — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Основа вкуса — соус болоньезе

Классическую мясную начинку готовят на сковороде. На смеси растительного и сливочного масла обжаривают мелко нарезанный лук и тёртую морковь до мягкости. Затем добавляют фарш и прогревают, разбивая комки, пока мясо не поменяет цвет.

После этого в соус кладут томатную пасту, протёртые томаты без кожицы, соль, щепотку сахара, чеснок и специи. Смесь тушат под крышкой на слабом огне около получаса. Время зависит от выбранного мяса — подойдёт говядина, свинина, курица или индейка.

Как приготовить соус бешамель без комков

В сотейнике растапливают сливочное масло, добавляют муку и тщательно перемешивают до однородности. Это позволяет убрать мучной привкус. Затем постепенно, небольшими порциями, вливают молоко, постоянно помешивая. Такой же аккуратный подход используют и при приготовлении сливочных соусов, которые легко свернуть при ошибке в температуре.

Соус варят на среднем огне до загустения. В конце добавляют соль, перец и щепотку мускатного ореха. Консистенция горячего бешамеля должна напоминать жидкую сметану. Чтобы на поверхности не образовалась корочка, соус накрывают пищевой плёнкой вплотную к поверхности.

Подготовка листов и сборка лазаньи

Сыр натирают заранее и убирают в сторону. Листы для лазаньи используют в соответствии с инструкцией на упаковке — некоторые требуют предварительного отваривания, другие кладут сухими. Форму для аэрогриля смазывают сливочным маслом.

На дно выкладывают слой бешамеля, затем листы лазаньи. Поверх распределяют соус болоньезе, снова добавляют бешамель и немного тёртого сыра. Слои повторяют, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой — листы, полностью покрытые соусом бешамель.

Запекание в аэрогриле

Форму ставят на решётку в чашу аэрогриля, накрывают фольгой и готовят при 200 градусах 40-45 минут. Затем фольгу снимают, посыпают блюдо оставшимся сыром и запекают ещё около 15 минут при 180 градусах до румяной корочки. Перед подачей лазанье дают немного "отдохнуть", чтобы слои стабилизировались — так же, как и у классических запеканок.

Аэрогриль и классическая духовка

В аэрогриле лазанья готовится быстрее и равномернее, особенно при небольшом объёме. В духовке проще запекать крупные формы, но выше риск пересушить верх. Аэрогриль удобен для компактных порций и экономии времени, сообщает Повар.ru.

Советы по приготовлению лазаньи

Не делайте больше четырёх слоёв — так лазанья пропечётся равномерно. Используйте форму с плотными бортиками. Проверяйте готовность ножом — он должен легко входить до дна. Для подачи подойдут свежие овощи, зелень и лёгкий салат.

Популярные вопросы

Можно ли использовать другой фарш

Да, подойдёт свинина, курица, индейка или их смесь.

Нужно ли обязательно накрывать фольгой

Да, на первом этапе это защищает верх от подгорания.

Подойдёт ли рецепт для детей

Да, при умеренном количестве специй лазанья получается мягкой и нежной.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
