Готовьте сразу два противня: эти крылышки вызывают пищевую истерику у всей компании

Куриные крылышки выручают в любой ситуации — от внезапных гостей до домашнего ужина без лишних хлопот. Они готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и стабильно дают понятный результат. Особенно если использовать проверенные приёмы, которые работают и в духовке, и на сковороде.

Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хрустящие куриные крылышки

Почему куриные крылышки — беспроигрышный вариант

Крылышки удобно готовить в духовке, на сковороде или во фритюре. Они хорошо впитывают маринады, быстро подрумяниваются и подходят как для горячего блюда, так и для закуски. За счёт кожицы мясо остаётся сочным даже при высокой температуре, а вкус легко варьируется — от мягкого до насыщенного, как у курицы в медово-соевом соусе.

"Куриное мясо в таком формате хорошо переносит термическую обработку и реже пересыхает, что снижает риск раздражения ЖКТ при умеренном потреблении" — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Крылышки с картошкой в пряном маринаде

Этот вариант сразу решает вопрос гарнира. Всё готовится в одной форме, а сочетание специй и соуса даёт сбалансированный вкус без лишних действий.

Для блюда понадобятся крылышки весом около 800 граммов и 500 граммов картофеля. Маринад готовят из столовой ложки майонеза, половины чайной ложки горчицы, ложки соевого соуса, соли, перца, карри и чеснока. Ингредиенты тщательно перемешивают, выкладывают в форму и запекают при 220 градусах около 40 минут до румяной корочки — по принципу ужинов, которые готовятся в одном противне.

Крылышки в соево-горчичном соусе

Насыщенный вкус без сложных манипуляций — удобный вариант для буднего вечера, когда важна скорость.

На 700 граммов крылышек берут соевый соус, горчицу и майонез — по две столовые ложки, добавляют два зубчика чеснока и столовую ложку хмели-сунели. Крылья маринуют и запекают при 180 градусах 20-30 минут до золотистой корочки — по тому же принципу, что и куриные шашлычки в беконе.

Крылышки в кляре с чесноком и специями

Хрустящая закуска, которая особенно хорошо подходит для компании и подачи с соусами.

Шесть куриных крыльев разрезают по суставам и слегка солят. Кляр делают из трёх яиц, 50 граммов муки, чеснока, паприки, чёрного перца и соли. Консистенция должна напоминать жидкое тесто. Крылья обмакивают в кляр и обжаривают в разогретом масле на среднем огне до ровной золотистой корочки.

Сравнение способов приготовления крылышек

Запекание в духовке позволяет получить более лёгкое блюдо с минимальным количеством масла. Жарка в кляре даёт максимальный хруст и выраженный вкус, но повышает калорийность. Крылышки с картошкой удобны тем, что не требуют отдельного гарнира и подходят для семейного стола.

Советы по приготовлению куриных крылышек

Перед готовкой крылышки лучше обсушить бумажным полотенцем. Маринад распределяйте равномерно, особенно в местах сгибов. Для духовки используйте решётку или застилайте форму пергаментом. При жарке контролируйте температуру масла, чтобы кляр не впитывал лишний жир, сообщает Popcornnews.

Популярные вопросы

Что лучше — запекать или жарить крылышки

Запекание подходит для более лёгкого блюда, жарка — для хрустящей закуски.

Сколько мариновать крылышки

Минимум 15-20 минут, но при наличии времени вкус становится ярче после часа маринования.

Какие специи лучше всего подходят

Паприка, чеснок, карри, хмели-сунели и чёрный перец считаются универсальными вариантами.