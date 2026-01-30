Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Готовьте сразу два противня: эти крылышки вызывают пищевую истерику у всей компании

Еда

Куриные крылышки выручают в любой ситуации — от внезапных гостей до домашнего ужина без лишних хлопот. Они готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и стабильно дают понятный результат. Особенно если использовать проверенные приёмы, которые работают и в духовке, и на сковороде.

Хрустящие куриные крылышки
Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хрустящие куриные крылышки

Почему куриные крылышки — беспроигрышный вариант

Крылышки удобно готовить в духовке, на сковороде или во фритюре. Они хорошо впитывают маринады, быстро подрумяниваются и подходят как для горячего блюда, так и для закуски. За счёт кожицы мясо остаётся сочным даже при высокой температуре, а вкус легко варьируется — от мягкого до насыщенного, как у курицы в медово-соевом соусе.

"Куриное мясо в таком формате хорошо переносит термическую обработку и реже пересыхает, что снижает риск раздражения ЖКТ при умеренном потреблении" — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Крылышки с картошкой в пряном маринаде

Этот вариант сразу решает вопрос гарнира. Всё готовится в одной форме, а сочетание специй и соуса даёт сбалансированный вкус без лишних действий.

Для блюда понадобятся крылышки весом около 800 граммов и 500 граммов картофеля. Маринад готовят из столовой ложки майонеза, половины чайной ложки горчицы, ложки соевого соуса, соли, перца, карри и чеснока. Ингредиенты тщательно перемешивают, выкладывают в форму и запекают при 220 градусах около 40 минут до румяной корочки — по принципу ужинов, которые готовятся в одном противне.

Крылышки в соево-горчичном соусе

Насыщенный вкус без сложных манипуляций — удобный вариант для буднего вечера, когда важна скорость.

На 700 граммов крылышек берут соевый соус, горчицу и майонез — по две столовые ложки, добавляют два зубчика чеснока и столовую ложку хмели-сунели. Крылья маринуют и запекают при 180 градусах 20-30 минут до золотистой корочки — по тому же принципу, что и куриные шашлычки в беконе.

Крылышки в кляре с чесноком и специями

Хрустящая закуска, которая особенно хорошо подходит для компании и подачи с соусами.

Шесть куриных крыльев разрезают по суставам и слегка солят. Кляр делают из трёх яиц, 50 граммов муки, чеснока, паприки, чёрного перца и соли. Консистенция должна напоминать жидкое тесто. Крылья обмакивают в кляр и обжаривают в разогретом масле на среднем огне до ровной золотистой корочки.

Сравнение способов приготовления крылышек

Запекание в духовке позволяет получить более лёгкое блюдо с минимальным количеством масла. Жарка в кляре даёт максимальный хруст и выраженный вкус, но повышает калорийность. Крылышки с картошкой удобны тем, что не требуют отдельного гарнира и подходят для семейного стола.

Советы по приготовлению куриных крылышек

Перед готовкой крылышки лучше обсушить бумажным полотенцем. Маринад распределяйте равномерно, особенно в местах сгибов. Для духовки используйте решётку или застилайте форму пергаментом. При жарке контролируйте температуру масла, чтобы кляр не впитывал лишний жир, сообщает Popcornnews.

Популярные вопросы

Что лучше — запекать или жарить крылышки

Запекание подходит для более лёгкого блюда, жарка — для хрустящей закуски.

Сколько мариновать крылышки

Минимум 15-20 минут, но при наличии времени вкус становится ярче после часа маринования.

Какие специи лучше всего подходят

Паприка, чеснок, карри, хмели-сунели и чёрный перец считаются универсальными вариантами.

Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин рецепты закуска приготовление
Новости Все >
Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши
Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране
Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС
Без диплома, без стажа — и с зарплатой до 275 тысяч: вакансии, в которые трудно поверить
Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Характер кузбассовцев вырос под землёй и на морозе: обратная сторона выносливости
Сейчас читают
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Популярное
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Земклуника снова привлекает внимание дачников благодаря аромату, устойчивости и стабильному урожаю. Чем гибрид отличается от привычной клубники.

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл Сергей Милешкин
Возврат в молодость без процедур: стрижки, которые пугающе круто меняют возраст
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Последние материалы
Будто с другой планеты: три комнатных растения, от которых невозможно отвести взгляд
Готовьте сразу два противня: эти крылышки вызывают пищевую истерику у всей компании
Не лампы и не удобрения: именно эта дата решает, будет рассада крепкой или погибнет
Дом станет теплее за вечер: тренд создаёт атмосферу уюта без покупок и ремонта
Три растения-железняка: цветы, которые живут там, где другие не выдерживают и месяца
Мода сменила хищника: какой зверь вытесняет леопарда в сезоне весна — лето 2026
Жуткий гибрид морей России: яд этой твари способен растворять кровь изнутри
7 сортов малины, что рвут рынок: ягоды до 12 г, сладость такая, что путают с мёдом
Самый нежный крем в мире: мгновенно тает во рту и делает любой торт опасно вкусным
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.