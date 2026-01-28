Хранение с подвохом: после одной ошибки фрукты начинают портиться в разы быстрее

Привычка мыть фрукты и овощи сразу после покупки может сыграть против их свежести. Именно она нередко становится причиной ускоренного гниения и потери вкуса даже при хранении в холодильнике. Биологи предупреждают: лишняя влага — один из главных врагов плодов.
После мытья на поверхности фруктов и овощей почти всегда остаётся влага, даже если их вытереть. В холодильнике она создаёт условия для быстрого размножения микроорганизмов, что ускоряет порчу. Особенно чувствительны к этому ягоды, яблоки и груши — подобные нюансы хорошо известны в садоводстве и огородничестве.
Из общего правила есть исключение. Виноград рекомендуется промыть заранее, затем тщательно высушить и хранить в бумажном пакете. Такой способ снижает риск появления плесени и помогает ягодам дольше сохранять свежесть.
Фрукты и овощи не стоит держать вместе. Многие плоды выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание. В замкнутом пространстве холодильника он влияет на соседние продукты и сокращает срок их хранения, что напрямую связано с вопросами здоровья и питания.
"Раздельное хранение особенно важно для заготовок: избыточная влага и активные газы быстро портят вкус и текстуру продуктов", — считает специалист по заготовкам и консервации, обозреватель Pravda. ru Наталья Петровна Гусева.
У свёклы, редиса и моркови перед хранением нужно срезать ботву, оставляя небольшой хвостик. Без этого овощи быстрее вянут. Зелень активно испаряет влагу, поэтому её стоит держать в холодильнике недолго, в пакете или контейнере.
Не все фрукты и овощи выигрывают от низких температур. Некоторые культуры при хранении в холодильнике теряют аромат, сладость и текстуру. К ним относятся:
Для этих продуктов оптимальны сухие, хорошо проветриваемые места без прямых солнечных лучей.
Картофель и морковь, напротив, требуют прохладного, тёмного и сухого пространства. Холодильник подходит не всегда: слишком высокая влажность может привести к прорастанию или появлению гнили, сообщает Газета. Ru.
Мытьё сразу после покупки кажется удобным, но у него есть свои особенности.
С одной стороны, это экономит время перед употреблением и снижает количество загрязнений на поверхности.
С другой — оставшаяся влага ускоряет развитие бактерий и плесени, особенно при хранении в холодильнике.
Можно ли протирать овощи влажной салфеткой вместо мытья?
Да, если загрязнение незначительное. Главное — чтобы поверхность оставалась сухой.
Почему овощи портятся даже в холодильнике?
Причиной может быть повышенная влажность, этилен от соседних продуктов или повреждённая кожура.
Что лучше: пластиковый контейнер или бумажный пакет?
Для большинства фруктов и ягод бумажный пакет предпочтительнее, так как он регулирует уровень влаги.
Как понять, что продукт лучше хранить при комнатной температуре?
Если он теряет аромат и вкус в холодильнике, скорее всего, холод ему не подходит.
Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.