Хранение с подвохом: после одной ошибки фрукты начинают портиться в разы быстрее

Привычка мыть фрукты и овощи сразу после покупки может сыграть против их свежести. Именно она нередко становится причиной ускоренного гниения и потери вкуса даже при хранении в холодильнике. Биологи предупреждают: лишняя влага — один из главных врагов плодов.

Фото: pixnio.com by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежие фрукты и овощи

Почему мытьё перед хранением — плохая идея

После мытья на поверхности фруктов и овощей почти всегда остаётся влага, даже если их вытереть. В холодильнике она создаёт условия для быстрого размножения микроорганизмов, что ускоряет порчу. Особенно чувствительны к этому ягоды, яблоки и груши — подобные нюансы хорошо известны в садоводстве и огородничестве.

Единственное исключение — виноград

Из общего правила есть исключение. Виноград рекомендуется промыть заранее, затем тщательно высушить и хранить в бумажном пакете. Такой способ снижает риск появления плесени и помогает ягодам дольше сохранять свежесть.

Раздельное хранение: важнее, чем кажется

Фрукты и овощи не стоит держать вместе. Многие плоды выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание. В замкнутом пространстве холодильника он влияет на соседние продукты и сокращает срок их хранения, что напрямую связано с вопросами здоровья и питания.

"Раздельное хранение особенно важно для заготовок: избыточная влага и активные газы быстро портят вкус и текстуру продуктов", — считает специалист по заготовкам и консервации, обозреватель Pravda. ru Наталья Петровна Гусева.

Что делать с корнеплодами и зеленью

У свёклы, редиса и моркови перед хранением нужно срезать ботву, оставляя небольшой хвостик. Без этого овощи быстрее вянут. Зелень активно испаряет влагу, поэтому её стоит держать в холодильнике недолго, в пакете или контейнере.

Какие продукты лучше не убирать в холодильник

Не все фрукты и овощи выигрывают от низких температур. Некоторые культуры при хранении в холодильнике теряют аромат, сладость и текстуру. К ним относятся:

Экзотические фрукты — бананы, киви, манго. Помидоры — холод разрушает их вкус и делает мякоть водянистой. Дыни и тыквы — при комнатной температуре они дольше сохраняют аромат.

Для этих продуктов оптимальны сухие, хорошо проветриваемые места без прямых солнечных лучей.

Картофель и морковь, напротив, требуют прохладного, тёмного и сухого пространства. Холодильник подходит не всегда: слишком высокая влажность может привести к прорастанию или появлению гнили, сообщает Газета. Ru.

Плюсы и минусы мытья фруктов заранее

Мытьё сразу после покупки кажется удобным, но у него есть свои особенности.

С одной стороны, это экономит время перед употреблением и снижает количество загрязнений на поверхности.

С другой — оставшаяся влага ускоряет развитие бактерий и плесени, особенно при хранении в холодильнике.

Советы по правильному хранению

Осмотрите фрукты и овощи перед хранением, удалите повреждённые экземпляры. Не мойте плоды заранее, если не планируете съесть их в ближайшее время. Разделяйте фрукты и овощи по контейнерам. Срезайте ботву у корнеплодов сразу после покупки. Используйте бумажные пакеты для продуктов, чувствительных к влаге. Храните зелень недолго и проверяйте её состояние ежедневно.

Популярные вопросы о хранении фруктов и овощей

Можно ли протирать овощи влажной салфеткой вместо мытья?

Да, если загрязнение незначительное. Главное — чтобы поверхность оставалась сухой.

Почему овощи портятся даже в холодильнике?

Причиной может быть повышенная влажность, этилен от соседних продуктов или повреждённая кожура.

Что лучше: пластиковый контейнер или бумажный пакет?

Для большинства фруктов и ягод бумажный пакет предпочтительнее, так как он регулирует уровень влаги.

Как понять, что продукт лучше хранить при комнатной температуре?

Если он теряет аромат и вкус в холодильнике, скорее всего, холод ему не подходит.