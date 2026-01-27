Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Один выбор делает гороховый суп легендарным: какие копчёности дают настоящий аромат

Еда

Осенью особенно хочется густого, ароматного супа, который согревает и насыщает с первой ложки. Гороховый суп с копчёностями — именно такое блюдо: сытное, насыщенное и по-домашнему уютное. Его вкус во многом зависит от правильного выбора копчёного мяса и терпения на этапе подготовки гороха. Об этом сообщает gastronom. ru.

Гороховый суп
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/


Почему гороховый суп с копчёностями считается классикой

Этот суп давно занял прочное место в домашней кухне. Сухой горох даёт плотную текстуру и насыщенность, а копчёности отвечают за глубокий аромат. Осенью и зимой такое первое блюдо особенно актуально: оно хорошо согревает и долго сохраняет чувство сытости. При этом рецепт остаётся понятным и не требует сложных кулинарных приёмов.

"Гороховый суп сочетает в себе медленные углеводы и белок, благодаря чему даёт длительное чувство насыщения и подходит для холодного сезона, если не злоупотреблять жирными копчёностями", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Выбор гороха и копчёностей

Для супа лучше всего подходит колотый сухой горох — он быстрее разваривается и даёт однородную основу. Перед приготовлением его обязательно замачивают, минимум на 1-2 часа, а при наличии времени — на ночь.

Копчёности можно комбинировать. Чаще всего используют свиные рёбрышки, но к ним нередко добавляют охотничьи колбаски или копчёную грудинку. Мясо без кости удобнее нарезать аккуратными кубиками, что делает подачу более аккуратной и равномерной по вкусу.

Ингредиенты для горохового супа с копчёностями

Для классического варианта на большую кастрюлю понадобится следующий набор продуктов:

  • Свиные копчёные рёбрышки — 500 г

  • Колбаски охотничьи — 200 г

  • Копчёная свиная грудинка — 200 г

  • Горох колотый — 300 г

  • Картофель — 300 г

  • Репчатый лук — 300 г

  • Морковь — 200 г

  • Сельдерей — 100 г

  • Петрушка — 50 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Чёрный перец горошком — 5 шт.

  • Растительное рафинированное масло — 100 мл

  • Соль — по вкусу

Для гренок:

  • Тостовый хлеб — 5 ломтиков

  • Чесночное масло — 3 ст. л.

Основные этапы приготовления

Процесс начинается с гороха: его промывают и замачивают в холодной воде. Параллельно готовят бульон — с рёбер срезают мясо, а кости варят в воде, снимая пену. Через некоторое время добавляют специи и доводят бульон до насыщенного вкуса, после чего процеживают.

Овощи и копчёности нарезают небольшими кубиками. Лук, морковь и сельдерей пассеруют до мягкости, а затем отдельно обжаривают копчёности до румяной корочки. Это усиливает аромат и делает вкус супа более глубоким.

Как добиться правильной густоты

Горох закладывают в готовый бульон и варят на слабом огне, пока он не станет мягким. Затем добавляют картофель, а позже — обжаренные овощи и копчёности. Важно не торопиться и дать ингредиентам время объединиться. После выключения огня супу дают настояться под крышкой — это делает вкус более цельным.

Сравнение: гороховый суп с разными копчёностями

Суп на рёбрышках получается особенно наваристым и ароматным. Добавление колбасок усиливает копчёную ноту, а грудинка делает вкус мягче и сбалансированнее. Более постные варианты подойдут тем, кто хочет снизить жирность, но сохранить характерный аромат.

Популярные вопросы о гороховом супе с копчёностями

Можно ли варить суп без замачивания гороха?

Можно, но время приготовления значительно увеличится, а текстура будет менее однородной.

Подойдёт ли скороварка?

Да, в скороварке бульон получается особенно наваристым, а процесс занимает меньше времени.

С чем лучше подавать суп?

Традиционно его подают с чесночными гренками и свежей зеленью.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
