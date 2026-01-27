Один выбор делает гороховый суп легендарным: какие копчёности дают настоящий аромат

Осенью особенно хочется густого, ароматного супа, который согревает и насыщает с первой ложки. Гороховый суп с копчёностями — именно такое блюдо: сытное, насыщенное и по-домашнему уютное. Его вкус во многом зависит от правильного выбора копчёного мяса и терпения на этапе подготовки гороха. Об этом сообщает gastronom. ru.
Этот суп давно занял прочное место в домашней кухне. Сухой горох даёт плотную текстуру и насыщенность, а копчёности отвечают за глубокий аромат. Осенью и зимой такое первое блюдо особенно актуально: оно хорошо согревает и долго сохраняет чувство сытости. При этом рецепт остаётся понятным и не требует сложных кулинарных приёмов.
"Гороховый суп сочетает в себе медленные углеводы и белок, благодаря чему даёт длительное чувство насыщения и подходит для холодного сезона, если не злоупотреблять жирными копчёностями", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.
Для супа лучше всего подходит колотый сухой горох — он быстрее разваривается и даёт однородную основу. Перед приготовлением его обязательно замачивают, минимум на 1-2 часа, а при наличии времени — на ночь.
Копчёности можно комбинировать. Чаще всего используют свиные рёбрышки, но к ним нередко добавляют охотничьи колбаски или копчёную грудинку. Мясо без кости удобнее нарезать аккуратными кубиками, что делает подачу более аккуратной и равномерной по вкусу.
Для классического варианта на большую кастрюлю понадобится следующий набор продуктов:
Свиные копчёные рёбрышки — 500 г
Колбаски охотничьи — 200 г
Копчёная свиная грудинка — 200 г
Горох колотый — 300 г
Картофель — 300 г
Репчатый лук — 300 г
Морковь — 200 г
Сельдерей — 100 г
Петрушка — 50 г
Чеснок — 2 зубчика
Лавровый лист — 2 шт.
Чёрный перец горошком — 5 шт.
Растительное рафинированное масло — 100 мл
Соль — по вкусу
Для гренок:
Тостовый хлеб — 5 ломтиков
Чесночное масло — 3 ст. л.
Процесс начинается с гороха: его промывают и замачивают в холодной воде. Параллельно готовят бульон — с рёбер срезают мясо, а кости варят в воде, снимая пену. Через некоторое время добавляют специи и доводят бульон до насыщенного вкуса, после чего процеживают.
Овощи и копчёности нарезают небольшими кубиками. Лук, морковь и сельдерей пассеруют до мягкости, а затем отдельно обжаривают копчёности до румяной корочки. Это усиливает аромат и делает вкус супа более глубоким.
Горох закладывают в готовый бульон и варят на слабом огне, пока он не станет мягким. Затем добавляют картофель, а позже — обжаренные овощи и копчёности. Важно не торопиться и дать ингредиентам время объединиться. После выключения огня супу дают настояться под крышкой — это делает вкус более цельным.
Суп на рёбрышках получается особенно наваристым и ароматным. Добавление колбасок усиливает копчёную ноту, а грудинка делает вкус мягче и сбалансированнее. Более постные варианты подойдут тем, кто хочет снизить жирность, но сохранить характерный аромат.
Можно ли варить суп без замачивания гороха?
Можно, но время приготовления значительно увеличится, а текстура будет менее однородной.
Подойдёт ли скороварка?
Да, в скороварке бульон получается особенно наваристым, а процесс занимает меньше времени.
С чем лучше подавать суп?
Традиционно его подают с чесночными гренками и свежей зеленью.
