Один выбор делает гороховый суп легендарным: какие копчёности дают настоящий аромат

Осенью особенно хочется густого, ароматного супа, который согревает и насыщает с первой ложки. Гороховый суп с копчёностями — именно такое блюдо: сытное, насыщенное и по-домашнему уютное. Его вкус во многом зависит от правильного выбора копчёного мяса и терпения на этапе подготовки гороха. Об этом сообщает gastronom. ru.

Почему гороховый суп с копчёностями считается классикой

Этот суп давно занял прочное место в домашней кухне. Сухой горох даёт плотную текстуру и насыщенность, а копчёности отвечают за глубокий аромат. Осенью и зимой такое первое блюдо особенно актуально: оно хорошо согревает и долго сохраняет чувство сытости. При этом рецепт остаётся понятным и не требует сложных кулинарных приёмов.

"Гороховый суп сочетает в себе медленные углеводы и белок, благодаря чему даёт длительное чувство насыщения и подходит для холодного сезона, если не злоупотреблять жирными копчёностями", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Выбор гороха и копчёностей

Для супа лучше всего подходит колотый сухой горох — он быстрее разваривается и даёт однородную основу. Перед приготовлением его обязательно замачивают, минимум на 1-2 часа, а при наличии времени — на ночь.

Копчёности можно комбинировать. Чаще всего используют свиные рёбрышки, но к ним нередко добавляют охотничьи колбаски или копчёную грудинку. Мясо без кости удобнее нарезать аккуратными кубиками, что делает подачу более аккуратной и равномерной по вкусу.

Ингредиенты для горохового супа с копчёностями

Для классического варианта на большую кастрюлю понадобится следующий набор продуктов:

Свиные копчёные рёбрышки — 500 г

Колбаски охотничьи — 200 г

Копчёная свиная грудинка — 200 г

Горох колотый — 300 г

Картофель — 300 г

Репчатый лук — 300 г

Морковь — 200 г

Сельдерей — 100 г

Петрушка — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Лавровый лист — 2 шт.

Чёрный перец горошком — 5 шт.

Растительное рафинированное масло — 100 мл

Соль — по вкусу

Для гренок:

Тостовый хлеб — 5 ломтиков

Чесночное масло — 3 ст. л.

Основные этапы приготовления

Процесс начинается с гороха: его промывают и замачивают в холодной воде. Параллельно готовят бульон — с рёбер срезают мясо, а кости варят в воде, снимая пену. Через некоторое время добавляют специи и доводят бульон до насыщенного вкуса, после чего процеживают.

Овощи и копчёности нарезают небольшими кубиками. Лук, морковь и сельдерей пассеруют до мягкости, а затем отдельно обжаривают копчёности до румяной корочки. Это усиливает аромат и делает вкус супа более глубоким.

Как добиться правильной густоты

Горох закладывают в готовый бульон и варят на слабом огне, пока он не станет мягким. Затем добавляют картофель, а позже — обжаренные овощи и копчёности. Важно не торопиться и дать ингредиентам время объединиться. После выключения огня супу дают настояться под крышкой — это делает вкус более цельным.

Сравнение: гороховый суп с разными копчёностями

Суп на рёбрышках получается особенно наваристым и ароматным. Добавление колбасок усиливает копчёную ноту, а грудинка делает вкус мягче и сбалансированнее. Более постные варианты подойдут тем, кто хочет снизить жирность, но сохранить характерный аромат.

Популярные вопросы о гороховом супе с копчёностями

Можно ли варить суп без замачивания гороха?

Можно, но время приготовления значительно увеличится, а текстура будет менее однородной.

Подойдёт ли скороварка?

Да, в скороварке бульон получается особенно наваристым, а процесс занимает меньше времени.

С чем лучше подавать суп?

Традиционно его подают с чесночными гренками и свежей зеленью.