Холодильник — враг не всем: где хранить овощи, чтобы они не сгнили раньше времени

Купленные фрукты и овощи начинают терять свежесть задолго до готовки, и чаще всего причина — неправильное хранение. Одни продукты боятся холода, другие портятся от света, третьи страдают от соседства. Несколько простых правил помогают сохранить вкус, аромат и текстуру без лишних усилий.

Фото: Pravda.Ru by Артем Волков is licensed under publiс domain Зелень в контейнерах в холодильнике

Почему условия хранения имеют значение

С момента, когда продукты оказываются на кухне, запускается процесс естественного созревания и увядания. Температура, влажность и доступ воздуха напрямую влияют на срок хранения и качество. Именно поэтому рекомендации для корнеплодов, зелени и фруктов так сильно отличаются. Понимание этих различий позволяет дольше сохранять свежесть и уменьшать количество пищевых отходов, что особенно актуально при сезонных покупках и планировании меню.

Чеснок и лук

Чеснок и репчатый лук лучше всего чувствуют себя в сухом, тёмном и хорошо проветриваемом месте. Кухонный шкаф или корзина вдали от плиты подходят идеально. Влага и высокая температура ускоряют прорастание и порчу. Зелёный лук после мытья важно полностью высушить и убрать в контейнер с бумажным полотенцем — так он спокойно хранится до трёх дней и остаётся хрустящим.

Листовые овощи и салаты

Салат-латук, шпинат и другая зелень требуют аккуратного подхода. После мытья их нужно тщательно обсушить и хранить в герметичном контейнере, завернув в слегка влажную салфетку. Такой способ помогает сохранить упругость листьев и яркий цвет примерно на два дня. Для заправок и быстрых блюд удобно заранее подготовить порции, как это делают при хранении свежей зелени на кухне.

Морковь и свёкла

Корнеплоды можно держать вне холодильника, если они чистые и сухие. Влажное полотенце защищает их от пересыхания. В холодильнике срок хранения увеличивается, но после мытья овощи лучше употребить быстрее, убрав в пакет для продуктов. Листья свёклы стоит хранить отдельно, по тем же правилам, что и любую зелень.

Кабачки, баклажаны и помидоры

Эти овощи не любят холод. Им подходит хранение при комнатной температуре в открытой миске. Помидоры особенно чувствительны к давлению: если не складывать их друг на друга, они дольше сохраняют сочность и аромат. Такой подход часто используют и при выборе овощей для запекания.

Травы и сельдерей

Зелёные травы и сельдерей удобно хранить как букет. После мытья и лёгкой обрезки стеблей их ставят вертикально в стакан с водой и убирают в холодильник. Альтернатива — плотно закрытый пакет или влажная ткань, которая удерживает аромат и свежесть.

"Метод с водой работает потому, что зелень продолжает получать влагу, как срезанные цветы", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Яблоки, бананы и цитрусовые

Бананы спокойно хранятся вне холодильника, а в холоде созревают медленнее. Яблоки выделяют этилен, поэтому их не стоит держать рядом с бананами и другими чувствительными фруктами. Апельсины и мандарины лучше хранить в прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Об этом сообщает CANTINA.

Два универсальных правила

Старайтесь употреблять свежие продукты как можно раньше — со временем снижается не только вкус, но и питательная ценность. Нарезанные овощи и фрукты лучше использовать сразу; баклажаны, картофель и лук можно временно держать в воде, чтобы они не потемнели до готовки.

Популярные вопросы о хранении фруктов и овощей

Нужно ли мыть фрукты и овощи перед хранением?

Большинство продуктов лучше мыть непосредственно перед использованием. Влага при хранении ускоряет порчу, особенно у ягод и зелени.

Можно ли хранить все овощи в холодильнике?

Нет. Помидоры, баклажаны, кабачки и картофель теряют вкус и текстуру при низких температурах. Им больше подходит комнатная температура.

Почему фрукты портятся быстрее рядом друг с другом?

Некоторые плоды, например яблоки и бананы, выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание и порчу соседних продуктов.