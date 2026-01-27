Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Ягоды внутри, корочка сверху: пирог, который исчезает быстрее, чем остывает

Еда

Домашний ягодный пирог — это способ вернуть ощущение уюта даже в самый холодный сезон. Мягкое масляное тесто и сочные ягоды создают вкус, который не зависит от времени года и всегда ассоциируется с теплом. Такой десерт не требует сложных техник и подходит даже для начинающих.

Малиновый пирог
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Малиновый пирог

Почему пирог получается сочным и нежным

Основа рецепта — правильно взбитые яйца и баланс жидких ингредиентов. Масса должна стать светлой и пышной ещё до добавления муки, тогда пирог получится воздушным. Ягоды при выпечке отдают сок постепенно, сохраняя мякиш мягким.
Подобный принцип используется и в других вариантах домашней выпечки, например в пирогах с крошкой, где текстура играет ключевую роль.

"В простой выпечке особенно важно не перебивать тесто: лишнее перемешивание разрушает воздушность и делает мякиш плотным", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Как приготовить тесто

Яйца соединяют с обычным и ванильным сахаром и взбивают миксером около двух минут. Масса должна увеличиться в объёме и побелеть. Все ингредиенты лучше заранее достать из холодильника — тесто так поднимается равномернее.
Затем добавляют молоко, растительное масло и щепотку соли. Муку просеивают с разрыхлителем и вмешивают лопаткой, не используя миксер, чтобы сохранить лёгкость структуры.

Сборка и выпечка

Форму выстилают пергаментом по дну и бокам. На дно выливают две трети теста, сверху распределяют замороженную малину — около 150 г. Подойдут и другие ягоды или фрукты: вишня, клубника, абрикосы, яблоки. Их не нужно полностью размораживать, достаточно немного оттаять.
Оставшееся тесто выливают сверху и сразу отправляют пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 минут. Если корочка румянится слишком быстро, форму прикрывают фольгой.

Готовый пирог и подача

После выпечки пирог остужают прямо в форме, затем аккуратно снимают бортики. Он получается золотистым, с хрустящей корочкой и сочной серединой. Дополнительная сахарная пудра не требуется — вкус самодостаточный.
Пирог хорошо сочетается с чаем, кофе или шариком мороженого. Похожий эффект уюта создают и десерты без духовки, например быстрые пироги без выпечки.

"Домашние ягодные десерты ценны тем, что их вкус легко адаптировать под сезон и настроение, не усложняя рецепт", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Сравнение: свежие и замороженные ягоды

Свежие ягоды дают более яркий аромат и плотную текстуру начинки. Они подходят для летней выпечки и требуют минимум подготовки.
Замороженные ягоды удобны зимой и делают пирог более сочным. При правильной температуре они хорошо пропекаются и не утяжеляют тесто. Об этом сообщают Кубанские Новости.

Плюсы и минусы рецепта

Этот пирог универсален и готовится быстро, подходит для разных ягод и фруктов. Он не требует специального инвентаря и легко масштабируется под форму.
К минусам можно отнести необходимость контролировать выпечку с замороженными ягодами, чтобы середина не осталась влажной.

Советы по приготовлению ягодного пирога

  1. Используйте форму с высокими бортиками.
  2. Не перемешивайте тесто после добавления муки слишком долго.
  3. При замороженных ягодах снижайте температуру в конце выпечки.

Популярные вопросы о ягодном пироге

Можно ли заменить малину другими ягодами?

Да, подойдут любые ягоды и мягкие фрукты без лишнего сока.

Сколько хранится готовый пирог?

При комнатной температуре он остаётся мягким до двух дней.

Что лучше использовать — молоко или кефир?

Молоко даёт нейтральный вкус, кефир добавляет лёгкую кислинку.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда малина рецепты выпечка питание
Новости Все >
Автовладельцы бегут из дилерских центров: гаражные СТО становятся новым стандартом
Налоговый разворот: уехавшие иноагенты массово закрывают долги перед ФНС
Прямое столкновение неизбежно: что останавливает силовой сценарий в Приднестровье
Диалога не вышло: Давос показал новую реальность мировой политики
Малый бизнес теряет клиентов незаметно: воронка продаж раскрывает скрытые провалы
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани
Автопарадокс в России: почему при падении спроса открываются новые автосалоны
Не музей, а витрина эпохи: вокруг Ельцин-центра разгорелся острый спор
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
Сейчас читают
Поздно — не вырастет, рано — погибнет: опасное окно посева перца в 2026 году
Садоводство, цветоводство
Поздно — не вырастет, рано — погибнет: опасное окно посева перца в 2026 году
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Садоводство, цветоводство
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Последние материалы
На Западе удивились устойчивости поставок российской нефти в Индию
Диалога не вышло: Давос показал новую реальность мировой политики
Малый бизнес теряет клиентов незаметно: воронка продаж раскрывает скрытые провалы
Зимний макияж работает против кожи — и большинство узнаёт об этом слишком поздно
Тёплое платье стало индикатором вкуса: модели, которые собирают образ целиком
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани
Автопарадокс в России: почему при падении спроса открываются новые автосалоны
Не музей, а витрина эпохи: вокруг Ельцин-центра разгорелся острый спор
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.