Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иван Терентьев

Воздушное тесто за час: вариант на воде спасает, когда времени и продуктов почти нет

Еда

Дрожжевое тесто на воде — практичное решение для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом. Оно замешивается быстро, легко поднимается и подходит как для жарки, так и для выпечки в духовке. Готовые изделия получаются мягкими и хорошо удерживают начинку.

Дрожжевое тесто
Фото: Pravda.Ru by Иван Терентьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрожжевое тесто

Почему тесто на воде стало популярным

Современный ритм жизни редко оставляет несколько свободных часов на приготовление классического дрожжевого теста. Вариант на воде заметно выигрывает за счёт упрощённого процесса и сокращённой расстойки. При этом структура теста остаётся эластичной, а работать с ним удобно даже тем, кто готовит выпечку нечасто. Такая основа универсальна и подходит для постного и веганского меню.

"В основе здесь работают базовые физико-химические процессы: дрожжи активно перерабатывают сахар даже в водной среде, а отсутствие молочных белков делает структуру теста более предсказуемой и стабильной при замесе", — считает Учёный-химик, обозреватель Pravda. ru Сафронов Илья Борисович.

Ингредиенты для дрожжевого теста на воде

Для приготовления используется простой и понятный набор продуктов, без сложных добавок и заменителей. Все ингредиенты легко найти в любом магазине.

  • Пшеничная мука — 500 г

  • Вода — 300 мл

  • Растительное рафинированное масло — 60 мл

  • Сахар — 30 г

  • Сухие дрожжи — 11 г

  • Соль — 8 г

Ключевые этапы приготовления

Начинать стоит с воды: её подогревают до температуры около 32-35 °C, чтобы создать комфортные условия для дрожжей. В тёплой воде растворяют сахар, добавляют дрожжи и немного муки, после чего оставляют опару в тепле. Если через 20 минут поверхность покрылась пузырьками, значит процесс идёт правильно. Затем вмешивают соль и основную часть муки, добиваясь гладкой консистенции. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Завершающий этап и расстойка

Растительное масло добавляют в самом конце замеса — так тесто становится мягче и не липнет к рукам. Массу накрывают и оставляют в тёплом месте примерно на час. За это время тесто увеличивается в объёме минимум вдвое и становится готовым к формированию изделий. Оно хорошо подходит для пирожков с овощами, грибами или сладкой начинкой.

"С точки зрения пищеварения такое тесто легче переносится многими людьми, поскольку в нём отсутствуют лактоза и дополнительные жиры, которые могут замедлять работу желудка", — считает Врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Данилов Сергей Олегович.

Советы по приготовлению дрожжевого теста на воде

  1. Используйте фильтрованную или бутилированную воду для стабильного результата.

  2. Не перегревайте воду, чтобы дрожжи сохранили активность.

  3. Добавляйте масло только после формирования теста.

  4. Перед лепкой слегка обомните массу для равномерной структуры.

Популярные вопросы о дрожжевом тесте на воде

Можно ли использовать свежие дрожжи вместо сухих?

Да, в этом случае их берут примерно в три раза больше по весу.

Для каких блюд подходит такое тесто?

Оно хорошо подходит для пирожков, булочек, пампушек с чесноком и простой домашней выпечки.

Сколько времени занимает подъём теста?

В среднем около одного часа, в зависимости от температуры в помещении.

Автор Иван Терентьев
Иван Терентьев — пекарь, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты выпечка кулинария
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Популярное
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома

Простой способ черенкования герани, который помогает получить крепкие молодые кустики без теплицы и стимуляторов. Разбираем этапы, подводные камни и лучшие методы ухода.

Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике
Болгария на пороге политической трансформации: Станет ли Радев вторым Орбаном?
Болгария на пороге политической трансформации: Станет ли Радев вторым Орбаном?
Последние материалы
Гигант проседает изнутри: под Антарктидой обнаружена система, ускоряющая её распад
Воздушное тесто за час: вариант на воде спасает, когда времени и продуктов почти нет
Ошиблись с покрытием — потеряли лето: как выбрать террасу, которая выдержит всё
Цветы, которые жрут питание у овощей: декоративный любимец оказался разрушителем
Перед укусом собака просит оставить её в покое: признаки, которые опасно игнорировать
Тонкие, мягкие, без комочков: секрет блинов, которые удаются всегда и у всех
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Автор бестселлера о финансах предсказал цену золота в 27000 долларов за унцию
Даже нелюбимое варенье становится звездой: пирог, который выручает за полчаса
Огурцы рвущие сезон: гиганты до 25 см, хрустят как стекло и не горчат даже в жару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.