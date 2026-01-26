Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Ефимова

Для этого пирога не нужно выбирать начинку: секрет теста, который сочетает три вкуса

Еда

Трёхслойные пироги выглядят эффектно, но часто отпугивают сложностью и долгой готовкой. На практике такой десерт можно испечь без трёх форм и многочасового ожидания. Один противень, немного фольги и понятная логика — и результат получается стабильным и аккуратным.

Трёхслойный торт
Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трёхслойный торт

Почему этот пирог получается удачным

Пышный сметанный пирог ценят за мягкую текстуру и насыщенный вкус. Основа на сметане хорошо поднимается, остаётся нежной и легко принимает разные добавки. В этом варианте используется классическое сочетание: мак, орехи и сухофрукты — проверенный баланс сладости, плотности и аромата, знакомый по рецептам вроде макового пирога.

"Сметанное тесто удобно тем, что оно прощает небольшие погрешности в пропорциях и редко получается сухим. Это снижает риск неудачи даже у начинающих", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.

Тесто замешивается быстро и не требует сложной техники: подойдёт венчик или миксер. Важную роль играет сочетание соды и разрыхлителя — именно оно отвечает за равномерную пористость коржей.

Подготовка теста и начинок

Сметану, яйца и сахар соединяют в глубокой миске и взбивают до однородности, добавляя щепотку соли. Затем вводят просеянную муку, соду и разрыхлитель, а после — растопленное и слегка остывшее сливочное масло, сообщает сайт "Ботаничка".

Изюм и финики заливают кипятком, финики очищают от косточек и мелко нарезают. Орехи рубят ножом, мак и кокосовую стружку используют без подготовки. Готовое тесто делят на три равные части и в каждую добавляют свою начинку.

Выпечка в одной форме

Форму смазывают сливочным маслом и присыпают мукой. Из плотной фольги делают перегородки, разделяя форму на три секции. В каждый отсек выкладывают свой вид теста и аккуратно разравнивают.

Коржи выпекают при 180 градусах около 35-40 минут на среднем уровне духовки. После остывания фольгу убирают, а края коржей при необходимости подравнивают.

Сборка и оформление

Для крема сметану высокой жирности смешивают с сахаром до полного растворения — по тому же принципу, что и в сметанном креме для тортов. Коржи щедро промазывают и складывают в любом порядке. Верх и бока покрывают кремом, украшая крошкой из обрезков и сахарной пудрой. Готовый пирог убирают в холодильник на 2-3 часа для пропитки и стабилизации.

Советы по приготовлению

  1. Для теста используйте сметану средней жирности, для крема — более жирную.
  2. Не перемешивайте тесто слишком долго после добавления муки.
  3. Полностью остужайте коржи перед сборкой.

Популярные вопросы

Можно ли заменить начинки?

Да, подойдут курага, чернослив или другие орехи при сохранении общего объёма добавок.

Сколько хранится такой пирог?

В холодильнике — до 3 суток при плотной упаковке.

Подойдёт ли рецепт для электрической духовки?

Да, температурный режим остаётся тем же.

Автор Ольга Ефимова
Ольга Ефимова — кондитер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
