Сытно, сладко и без лишних хлопот: простой рецепт овсяных батончиков к чаю

Овсяные хлопья часто покупают с прицелом на полезные завтраки, но со временем упаковка так и остаётся нетронутой. Между тем из обычной овсянки легко приготовить домашний десерт, который подходит к чаю и не требует выпечки. Овсяные батончики с орехами и шоколадом получаются сытными и выглядят как полноценное лакомство.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова is licensed under publiс domain Овсяные батончики с шоколадом

Почему овсяные батончики удобно готовить дома

Овсяные хлопья хорошо сочетаются с сухофруктами, орехами и шоколадом, поэтому на их основе легко собрать сбалансированный десерт. Такая основа даёт плотную текстуру и помогает надолго утолить голод. В отличие от классической выпечки, батончики не требуют духовки и готовятся без сложных техник, как и многие десерты из категории домашние сладости без выпечки.

"В домашних батончиках ценность в том, что человек сам контролирует состав и может избежать лишнего сахара и добавок", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Что понадобится для формы 20x20 см

Для основы используют овсяные хлопья, изюм, грецкие орехи, кокосовую стружку и щепотку соли. Связующими ингредиентами служат сливочное масло, мёд, сахар и ванильный сахар. Для покрытия берут тёмный шоколад и немного растительного масла, чтобы глазурь получилась гладкой. Такой набор продуктов часто применяют и в рецептах вроде шоколадных брауни.

Подготовка и сборка основы

Орехи и изюм промывают и тщательно обсушивают. Орехи слегка обжаривают на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат. Затем овсяные хлопья, орехи, кокосовую стружку, соль и изюм соединяют и измельчают до крупной крошки, добавляя ванильный сахар.

Мёд, сахар и сливочное масло прогревают до растворения сахара и вмешивают в сухую смесь. Массу выкладывают в форму, застеленную фольгой, плотно утрамбовывают и отправляют в холодильник примерно на час.

Шоколадная глазурь и подача

Шоколад растапливают на водяной бане или в микроволновке, при желании добавляя растительное масло. Глазурь равномерно распределяют по застывшей основе и снова убирают в холодильник до полного схватывания. Готовый пласт нарезают на порционные батончики и подают к чаю или кофе. Об этом сообщает ПопкорнNews.

Сравнение домашних и магазинных батончиков

Домашний вариант выигрывает за счёт простого состава и свежести. В нём нет ароматизаторов и консервантов, а сладость можно регулировать. Магазинные батончики часто содержат больше сахара и сиропов, тогда как домашние получаются более сбалансированными.

Плюсы и минусы рецепта

Этот десерт удобен для повседневных перекусов и хранения в холодильнике. Он готовится быстро и не требует редких ингредиентов.

Плюсы:

простой состав,

отсутствие выпечки,

насыщенный вкус.

Минусы:

нужно время на охлаждение,

шоколад повышает калорийность.

Советы по приготовлению овсяных батончиков

Используйте хлопья среднего помола для лучшей текстуры. Хорошо утрамбовывайте массу, чтобы батончики не крошились. Храните десерт в закрытом контейнере в холодильнике.

Популярные вопросы об овсяных батончиках

Можно ли заменить мёд?

Да, подойдут растительные сиропы с похожей густотой.

Сколько хранятся батончики?

В холодильнике они сохраняются до пяти дней.

Какой шоколад лучше использовать?

Тёмный шоколад делает вкус более сбалансированным.