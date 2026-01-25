Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Волков

Острота, кислинка и тепло: тайский суп, который согревает сильнее любого бульона

Еда

Том ям — один из самых узнаваемых супов тайской кухни, который ценят за яркий вкус и согревающий эффект. В нём сочетаются острота чили, кислинка лайма и насыщенный аромат лемонграсса, создавая многослойное послевкусие. Такой суп одновременно лёгкий и сытный, идеально подходящий для холодного вечера. Об этом сообщает RussianFood.

Тайский суп том-ям с креветками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тайский суп том-ям с креветками

Что делает том ям с креветками особенным

Классический том ям строится на контрастах. Солёное, кислое и острое здесь уравновешены кокосовым молоком, которое смягчает вкус и придаёт супу бархатную текстуру. Креветки отвечают за насыщенность и морской акцент, а грибы шиитаке добавляют глубину и лёгкий умами-оттенок.

Важную роль играют ароматические компоненты — листья каффир-лайма, лемонграсс и имбирь. Именно они формируют характерный тайский профиль, близкий по логике баланса вкусов к тому, как работает азиатский маринад, где острота, кислинка и соль должны быть точно выверены.

Подготовка ингредиентов — половина успеха

Перед началом готовки важно правильно подготовить продукты. Панцири креветок не выбрасываются — на их основе варится насыщенный бульон. Листья каффир-лайма лучше не резать, а разламывать руками, чтобы эфирные масла активнее раскрылись.

Имбирь используют не целиком, а в виде свежего сока, что делает вкус более чистым и острым без лишней волокнистости. Зелень добавляется в самом конце, чтобы сохранить аромат и свежесть.

Как формируется вкус бульона

Бульон для том яма варится на слабом огне. В воду закладывают панцири креветок, лемонграсс, каффир-лайм, лайм и стебли кинзы, после чего дают смеси медленно покипеть. Такой способ позволяет вытянуть максимум аромата, не делая вкус резким — по тому же принципу, что и в насыщенных домашних супах, где глубина вкуса формируется с самого начала.

После варки бульон обязательно процеживают. Это важный шаг: он делает суп чистым, прозрачным по вкусу и избавляет от грубых текстур.

Основной этап приготовления

В готовый бульон возвращают нарезанные грибы и очищенные креветки. Затем добавляют пасту том ям, томатную пасту и соевый соус. Эти ингредиенты формируют базовую насыщенность и солёно-кислый баланс.

Сок лайма, сахар и острый перец позволяют точно настроить вкус. Кокосовое молоко вливают в самом конце, аккуратно доводя суп до кипения, но не переваривая его.

Сравнение: том ям с кокосовым молоком и без

Том ям бывает разным. Версия с кокосовым молоком более мягкая, сливочная и подходит тем, кто не любит чрезмерную остроту. Классический прозрачный вариант получается резче и ярче, с акцентом на кислоту и чили. Оба варианта аутентичны, но именно кокосовое молоко делает суп более универсальным и «домашним».

Плюсы и минусы домашнего том яма

Домашнее приготовление имеет свои особенности.

  • Контроль остроты и баланса вкусов.
  • Возможность использовать качественные креветки и свежую зелень.
  • Необходимость редких ингредиентов, таких как каффир-лайм и лемонграсс.
  • Требуется чуть больше времени, чем для простых супов.

Советы по приготовлению том яма

Используйте панцири креветок для бульона — это усиливает вкус.
Не кипятите кокосовое молоко долго, чтобы оно не свернулось.
Добавляйте сок лайма в конце, иначе аромат потеряется.
Регулируйте остроту постепенно, пробуя суп в процессе.

Популярные вопросы о супе том ям с креветками

Можно ли заменить шиитаке другими грибами?
Да, подойдут вешенки или шампиньоны, но вкус будет менее насыщенным.

Сколько хранится том ям?
В холодильнике суп хранится до двух суток, но лучше есть его свежим.

Что лучше: паста том ям или специи по отдельности?
Паста удобнее и даёт стабильный результат, особенно для домашней кухни.

Автор Артём Волков
Артём Волков — су-шеф, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
