Густой чесночный суп: простой способ превратить обычные овощи в ресторанную текстуру

Еда

Чесночный суп подходит для тех, кто любит насыщенные, ароматные блюда с мягкой кремовой текстурой. После запекания чеснок становится сладковатым и нежным, а картофель придаёт супу густоту и шелковистость. Такой рецепт несложен, универсален и отлично подходит для лёгкого обеда или ужина. Гренки, поданные вместе с супом, создают контраст текстур и делают блюдо ещё интереснее.

Кремовый чесночный суп с крутонами
Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кремовый чесночный суп с крутонами

Ингредиенты на 4 порции

  • Картофель — 1 кг

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Чеснок — 5 головок

  • Итальянские травы — 2 ч. л.

  • Вода — 600 мл

  • Сливки 10 % — 210 мл

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Для гренок:

  • Белый хлеб — 4 ломтика
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Итальянские травы — 1 ч. л.

Как подготовить овощи

Картофель очищают, лук делят на части, а у головок чеснока срезают верхушки. Все ингредиенты выкладывают на противень, добавляют масло и специи, перемешивают и запекают при 180 °C. Запекание делает чеснок мягким и ароматным, а овощи легко превращаются в однородную основу для супа.

Как приготовить суп

Готовые овощи переносят в кастрюлю, добавляют воду или заранее приготовленный бульон, вливают сливки и измельчают погружным блендером до гладкости. При необходимости регулируют густоту, ориентируясь на вкус и желаемую консистенцию. На слабом огне суп доводят почти до кипения и прогревают пару минут.

Как приготовить гренки

Белый хлеб нарезают кубиками, добавляют масло и специи, а затем подсушивают в духовке или поджаривают на сковороде. Гренки должны оставаться хрустящими и золотистыми. Их добавляют непосредственно перед подачей, чтобы сохранить структуру. Об этом сообщает FOOD.

Советы по приготовлению

Перед приготовлением чеснок лучше выбирать плотный и свежий — он даёт более мягкий вкус после запекания. Сливки можно заменить растительным аналогом. Для яркости можно добавить чуть больше специй или подать суп с ароматным маслом. Гренки лучше готовить непосредственно перед подачей.

Популярные вопросы о чесночном супе

1. Можно ли готовить суп без сливок?
Да, подойдёт овощной или куриный бульон для более лёгкого варианта.

2. Можно ли использовать молодой чеснок?
Да, он даёт более деликатный вкус, но придётся увеличить количество головок.

3. Как хранить готовый суп?
В холодильнике он сохраняет вкус до двух суток, подогревается на небольшом огне.

