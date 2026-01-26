Тропики в холодильнике: ананасовый бисквитный торт превращает вечер в праздник

Ананасовый бисквитный торт идеально подходит тем, кто любит лёгкие десерты с тропической ноткой и нежной текстурой. Он сочетает в себе воздушный бисквит, лёгкий сливочный крем и сочные кусочки свежего ананаса. Такой торт легко адаптировать под собственные вкусы, заменяя часть фруктов или добавляя орехи. Это универсальная основа для десятков вариаций, от летних ягодных до насыщенных праздничных.
Сахарная пудра — 110 г
Сливочное масло для смазывания — 1 ст. л.
Яйца — 4 шт.
Мука — 100 г
Миндальная мука — 2 ст. л.
Для начинки:
Бисквит готовят классическим способом: яйца соединяют с сахарной пудрой и прогревают на водяной бане, взбивая до лёгкой устойчивой пенистой массы. После охлаждения в тесто аккуратно вмешивают муку и миндаль, стараясь сохранить воздушность. Смесь переливают в форму и выпекают до лёгкого золотистого оттенка. Готовый бисквит должен полностью остыть, чтобы при разрезании сохранить структуру.
Остывший бисквит разрезают на две части и пропитывают фруктовым соком. Нижний пласт смазывают джемом, который создаёт яркий слой и подчёркивает свежесть ананаса. Взбитые сливки распределяют ровным слоем и добавляют кусочки ананаса. Второй корж также пропитывают соком и покрывают кремом. Бока оформляют крупной крошкой из бисквитного печенья, а верх украшают фруктами. Охлаждение в холодильнике делает торт устойчивым и сочным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Ананасовый торт выделяется лёгкостью и сбалансированной сладостью. Он менее приторный, чем десерты с карамелью или бананом, и одновременно более сочный, чем торты только на ягодах. Сравнивая его с манговыми или персиковыми аналогами, можно отметить более яркий контраст крема и фруктовой начинки. Благодаря лёгкой кислинке ананаса торт остаётся свежим даже через сутки хранения.
Для лучшего результата стоит выбирать спелый ананас и тщательно обсушивать его перед добавлением в крем. Охлаждённые сливки взбиваются быстрее и держат форму дольше. При пропитке важно не переувлажнять бисквит, чтобы он сохранил упругость. Чем дольше торт постоит в холодильнике, тем стабильнее он будет при нарезке.
1. Можно ли заменить ананас консервами?
Да, но сироп нужно полностью слить, а кусочки обсушить.
2. Какой диаметр формы подходит для рецепта?
Оптимальная форма — 20 см, сохраняет высоту бисквита.
3. Можно ли использовать другой джем?
Подойдут абрикосовый, манговый или персиковый — они хорошо сочетаются со сливками.
