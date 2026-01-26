Тропики в холодильнике: ананасовый бисквитный торт превращает вечер в праздник

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ананасовый бисквитный торт идеально подходит тем, кто любит лёгкие десерты с тропической ноткой и нежной текстурой. Он сочетает в себе воздушный бисквит, лёгкий сливочный крем и сочные кусочки свежего ананаса. Такой торт легко адаптировать под собственные вкусы, заменяя часть фруктов или добавляя орехи. Это универсальная основа для десятков вариаций, от летних ягодных до насыщенных праздничных.

Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ингредиенты на 10 порций

  • Сахарная пудра — 110 г

  • Сливочное масло для смазывания — 1 ст. л.

  • Яйца — 4 шт.

  • Мука — 100 г

  • Миндальная мука — 2 ст. л.

Для начинки:

  • Сахарная пудра — 50 г
  • Бисквитное печенье — по необходимости
  • Сливки 35 % — 500 мл
  • Ананас свежий — 1 шт.
  • Клубничный джем — 350 г
  • Ананасовый сок — 300 мл

Как приготовить бисквитную основу

Бисквит готовят классическим способом: яйца соединяют с сахарной пудрой и прогревают на водяной бане, взбивая до лёгкой устойчивой пенистой массы. После охлаждения в тесто аккуратно вмешивают муку и миндаль, стараясь сохранить воздушность. Смесь переливают в форму и выпекают до лёгкого золотистого оттенка. Готовый бисквит должен полностью остыть, чтобы при разрезании сохранить структуру.

Сборка торта

Остывший бисквит разрезают на две части и пропитывают фруктовым соком. Нижний пласт смазывают джемом, который создаёт яркий слой и подчёркивает свежесть ананаса. Взбитые сливки распределяют ровным слоем и добавляют кусочки ананаса. Второй корж также пропитывают соком и покрывают кремом. Бока оформляют крупной крошкой из бисквитного печенья, а верх украшают фруктами. Охлаждение в холодильнике делает торт устойчивым и сочным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение с другими фруктовыми тортами

Ананасовый торт выделяется лёгкостью и сбалансированной сладостью. Он менее приторный, чем десерты с карамелью или бананом, и одновременно более сочный, чем торты только на ягодах. Сравнивая его с манговыми или персиковыми аналогами, можно отметить более яркий контраст крема и фруктовой начинки. Благодаря лёгкой кислинке ананаса торт остаётся свежим даже через сутки хранения.

Советы по приготовлению

Для лучшего результата стоит выбирать спелый ананас и тщательно обсушивать его перед добавлением в крем. Охлаждённые сливки взбиваются быстрее и держат форму дольше. При пропитке важно не переувлажнять бисквит, чтобы он сохранил упругость. Чем дольше торт постоит в холодильнике, тем стабильнее он будет при нарезке.

Популярные вопросы об ананасовом бисквитном торте

1. Можно ли заменить ананас консервами?
Да, но сироп нужно полностью слить, а кусочки обсушить.

2. Какой диаметр формы подходит для рецепта?
Оптимальная форма — 20 см, сохраняет высоту бисквита.

3. Можно ли использовать другой джем?
Подойдут абрикосовый, манговый или персиковый — они хорошо сочетаются со сливками.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
