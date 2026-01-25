Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова

Еда

Сочетание привычных ингредиентов иногда дает результат, который удивляет даже опытных хозяек. Курица в слоеном тесте выглядит как ресторанное горячее, но готовится без сложных техник и редких продуктов. Блюдо получается сочным внутри и хрустящим снаружи, поэтому одинаково хорошо подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола. Об этом сообщает NEWS. ru.

Куриные ножки на противне
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные ножки на противне

В чем идея блюда и почему оно работает

Основу рецепта составляет контраст текстур и вкусов. Куриное мясо сначала пропитывается медово-соевым маринадом с чесноком и специями, а затем запечатывается в слоеное тесто. Благодаря предварительной обжарке соки остаются внутри, а тесто при запекании образует румяную и рассыпчатую "шубку".

Такой способ приготовления часто используют для мяса и рыбы, но именно куриные голени удобны формой и размером. Они равномерно пропекаются и не пересыхают, даже если блюдо готовится для большого количества гостей.

Маринад и подготовка курицы

Куриные голени промывают, обсушивают и тщательно натирают смесью соевого соуса, меда, чеснока, соли, перца и специй для курицы. Маринад работает сразу в двух направлениях: соевый соус усиливает вкус мяса, а мед помогает сформировать аппетитную корочку.

Маринование занимает около 15-20 минут, чего достаточно для насыщения вкуса. После этого голени быстро обжаривают на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла, чтобы "запечатать" соки и придать мясу аромат.

Работа со слоеным тестом и запекание

Слоеное тесто при необходимости слегка раскатывают и делят на равные квадраты. Каждую обжаренную и немного остывшую голень помещают в центр заготовки и аккуратно заворачивают, формируя плотный конверт или рулет.

Заготовки выкладывают на противень швом вниз, смазывают взбитым яйцом и отправляют в духовку, разогретую до 200 градусов. За 20-25 минут тесто поднимается и подрумянивается, а курица внутри доходит до полной готовности, оставаясь сочной.

Сравнение с другими способами приготовления курицы

По сравнению с запеканием в фольге или рукаве этот вариант выигрывает подачей и текстурой. В отличие от жареной курицы, мясо здесь не пересушивается, а слоеное тесто заменяет сразу и гарнир, и соус. Такой формат особенно удобен для праздничного стола, где важно, чтобы блюдо выглядело эффектно без дополнительного оформления.

Советы по приготовлению

  1. Используйте охлажденное, а не замороженное тесто.
  2. Не пропускайте этап обжарки курицы.
  3. Давайте голеням немного остыть перед заворачиванием.
  4. Смазывайте тесто яйцом для равномерного цвета.
  5. Подавайте блюдо сразу после запекания.

Популярные вопросы

Можно ли использовать куриное филе?

Можно, но филе готовится быстрее и требует более плотной упаковки, чтобы не пересохнуть.

Сколько стоит приготовить такое блюдо?

Стоимость зависит от бренда слоеного теста и курицы, но в целом рецепт относится к доступным.

Что лучше подать к такому горячему?

Лучше всего подойдут свежие овощи, легкий салат или соус на основе йогурта.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ужин курица кулинария
Новости Все >
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Сейчас читают
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Садоводство, цветоводство
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Садоводство, цветоводство
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Красота и стиль
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Популярное
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки

Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.

Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Последние материалы
Мышцы не работают на диване: что на самом деле помогает худеть
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Зимняя ошибка номер один: почему кроссовки в мороз работают против ваших ног
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Зимний педикюр выходит из тени: ногти в ботинках стали новым маркером стиля
Си Цзиньпин отправил в отставку весь состав управления НОАК. Паранойя или план?
Питомцы не паникуют, а хозяева не переживают: как организовать встречу с гостями
Листья падают, хотя всё по правилам: скрытый признак, который вы игнорируете годами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.