Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова

Сочетание привычных ингредиентов иногда дает результат, который удивляет даже опытных хозяек. Курица в слоеном тесте выглядит как ресторанное горячее, но готовится без сложных техник и редких продуктов. Блюдо получается сочным внутри и хрустящим снаружи, поэтому одинаково хорошо подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола. Об этом сообщает NEWS. ru.
Основу рецепта составляет контраст текстур и вкусов. Куриное мясо сначала пропитывается медово-соевым маринадом с чесноком и специями, а затем запечатывается в слоеное тесто. Благодаря предварительной обжарке соки остаются внутри, а тесто при запекании образует румяную и рассыпчатую "шубку".
Такой способ приготовления часто используют для мяса и рыбы, но именно куриные голени удобны формой и размером. Они равномерно пропекаются и не пересыхают, даже если блюдо готовится для большого количества гостей.
Куриные голени промывают, обсушивают и тщательно натирают смесью соевого соуса, меда, чеснока, соли, перца и специй для курицы. Маринад работает сразу в двух направлениях: соевый соус усиливает вкус мяса, а мед помогает сформировать аппетитную корочку.
Маринование занимает около 15-20 минут, чего достаточно для насыщения вкуса. После этого голени быстро обжаривают на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла, чтобы "запечатать" соки и придать мясу аромат.
Слоеное тесто при необходимости слегка раскатывают и делят на равные квадраты. Каждую обжаренную и немного остывшую голень помещают в центр заготовки и аккуратно заворачивают, формируя плотный конверт или рулет.
Заготовки выкладывают на противень швом вниз, смазывают взбитым яйцом и отправляют в духовку, разогретую до 200 градусов. За 20-25 минут тесто поднимается и подрумянивается, а курица внутри доходит до полной готовности, оставаясь сочной.
По сравнению с запеканием в фольге или рукаве этот вариант выигрывает подачей и текстурой. В отличие от жареной курицы, мясо здесь не пересушивается, а слоеное тесто заменяет сразу и гарнир, и соус. Такой формат особенно удобен для праздничного стола, где важно, чтобы блюдо выглядело эффектно без дополнительного оформления.
