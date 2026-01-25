Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа

Еда

Контраст мягкого печенья и густого шоколадного крема делает торт "Орешки" особенно эффектным в разрезе. Его удобно собирать из небольших песочных шариков, орехов и плотной ароматной массы. Такой десерт легко адаптировать: можно испечь основу самостоятельно или использовать готовое печенье, а украшение из орехов придаст торту завершённый вид.

Шоколадный торт с орехами и печеньем
Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный торт с орехами и печеньем

Что делает торт особенным

Этот торт сочетает рассыпчатую текстуру и нежную кремовую начинку, благодаря чему сохраняет форму и отлично пропитывается. Песочные шарики остаются мягкими внутри, а шоколадная масса объединяет их в плотный ароматный слой. Грецкие орехи усиливают вкус, добавляя структуру и лёгкую горчинку, что делает десерт более выразительным.

Торт удобно собирать в виде полусферы: такая форма удерживает начинку и красиво смотрится на тарелке. Полное охлаждение позволяет всем компонентам "собраться" и раскрыть вкус.

Ингредиенты на 8 порций

  • Грецкие орехи — 130 г

  • Мука — 350 г

  • Тростниковый сахар — 135 г

  • Сметана 20% — 100 г

  • Сливочное масло — 100 г

  • Разрыхлитель — 10 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль — 1 г

  • Молоко — 600 г

  • Сахар — 90 г

  • Сливочное масло — 70 г

  • Мука — 52,5 г

  • Какао — 50 г

  • Яйца для крема — 2 шт.

Как приготовить основу

Сначала подготавливают инвентарь и просеивают муку. Яйцо взбивают с сахаром до пышности, затем соединяют со сметаной и сливочным маслом. В сухую смесь добавляют разрыхлитель и соль, постепенно вмешивая в жидкие компоненты. Тесто получается мягким и нежным. Его делят на шарики, выкладывают на пергамент и выпекают до лёгкой золотистости, следя за тем, чтобы внутри печенье оставалось мягким. После выпечки его охлаждают.

Как приготовить шоколадный крем

Для крема яйца взбивают с сахаром, затем вводят муку и какао. При непрерывном перемешивании вливают молоко и переносят массу в сотейник. Кипятить крем не нужно — он густеет на слабом огне. После снятия с плиты добавляют масло и полностью охлаждают, чтобы масса держала форму и не размягчала печенье.

Грецкие орехи измельчают в крупную крошку и соединяют с шариками печенья, затем заливают кремом и аккуратно перемешивают. Об этом сообщает FOOD.

Когда торт готов

Массу формируют на тарелке полусферой, выравнивая поверхность. Украшение из половинок грецких орехов завершает композицию. Чтобы торт стал плотным и хорошо держал форму, его оставляют в холодильнике на ночь.

Советы по приготовлению

  1. Давайте крему полностью остыть — так масса останется плотной.

  2. Не пересушивайте печенье: мягкая середина — ключ к правильной текстуре торта.

  3. Измельчайте орехи крупно, чтобы ощущалась структура.

  4. Формируйте торт на плоской тарелке, чтобы удобнее было выравнивать полусферу.

  5. Охлаждайте торт не менее 6 часов — вкус становится гармоничнее.

Популярные вопросы о торте "Орешки"

Можно ли заменить грецкие орехи?
Да, подойдут фундук или миндаль, но вкус станет мягче.

Что делать, если крем получился жидким?
Увеличить время уваривания или добавить немного муки, тщательно размешав.

Можно ли использовать готовое печенье?
Да, но лучше выбирать мягкие сорта, чтобы сохранить структуру торта.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы орехи рецепт десерт выпечка кулинария
