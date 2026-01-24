Итальянские — не всегда лучшие: российские аналоги всё чаще выигрывают сравнение

Макароны остаются одним из самых массовых и любимых продуктов, но широкий ассортимент на полках все чаще ставит покупателей в тупик. Цена, страна производства и яркая упаковка далеко не всегда говорят о качестве. Разобраться, на что действительно стоит обращать внимание при выборе, помогает мнение специалиста.

Цвет как первый индикатор качества

Визуальная оценка — первый шаг при выборе макарон. Качественные изделия отличаются насыщенным янтарно-желтым цветом и легкой прозрачностью, что связано с использованием муки из твердой пшеницы. Именно она богата каротиноидами — пигментами, придающими зерну характерный оттенок.

Структура зерна твердой пшеницы играет ключевую роль. Ее стекловидный эндосперм при помоле образует крупку с острыми гранями, что обеспечивает плотность и прочность макарон. Мягкая пшеница, напротив, дает порошкообразную хлебопекарную муку, из которой изделия получаются менее устойчивыми при варке.

Не только пшеница решает всё

При этом профессор подчеркивает: даже макароны из мягкой высокостекловидной пшеницы могут быть достойного качества. И наоборот, использование твердой пшеницы с низкими технологическими свойствами — малым содержанием белка или неравномерным помолом — способно ухудшить результат.

Поэтому важно оценивать продукт комплексно. Хорошие макароны должны быть одинаковой формы, без деформаций, с ровным срезом. Наличие лома и крошки в упаковке чаще всего говорит о нарушениях при транспортировке, хранении или производстве.

Трещины, состав и маркировка

Еще один тревожный сигнал — микротрещины на поверхности. Они возникают из-за некачественного сырья или нарушений режимов сушки и охлаждения. При варке такие изделия могут терять форму и разваливаться.

Классический состав макарон — мука и вода, но допустимы добавки в виде яиц, овощных порошков или белковых компонентов. Содержание белка обычно составляет от 11 до 15%: чем выше показатель, тем более выраженными будут вкус и аромат. Немаловажно изучить и маркировку. ГОСТ 31743 делит изделия на группы А, Б и В — от твердой пшеницы до обычной хлебопекарной муки.

Свежесть и разумная цена

Срок хранения макарон может превышать два года, но предпочтение лучше отдавать более свежей продукции. Уже дома стоит обратить внимание на запах: прогорклые или затхлые нотки указывают на проблемы с сырьем или хранением, сообщает сайт aif.ru.

Отдельного внимания заслуживает цена. По словам эксперта, дорогие и импортные макароны не гарантируют высокого качества. Средняя стоимость хорошего продукта составляет 60–100 рублей за упаковку, а веерные испытания показывают, что даже итальянские образцы не всегда превосходят российские аналоги.