Ольга Сакиулова

Простой рецепт — взрыв вкуса: драники, что превращают обычный день в праздник

Еда

Иногда достаточно простого блюда, чтобы утро стало по-настоящему добрым. Картофельные драники знакомы всем, но стоит добавить сыр и колбасу — и они превращаются в полноценный, сытный вариант завтрака или перекуса. Хрустящая корочка, нежная серединка и насыщенный вкус делают это блюдо универсальным. 

Картофельные драники сыром и колбасой
Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельные драники сыром и колбасой

Почему драники с добавками получаются особенно удачными

Главный секрет — правильный картофель. Крахмалистые сорта с белой мякотью хорошо склеиваются между собой и не разваливаются при жарке. Сыр отвечает за сочность и мягкость, а колбаса добавляет выраженный вкус и делает блюдо более питательным.

Такие драники хороши не только горячими. В остывшем виде они сохраняют текстуру и подходят для еды с собой — на работу, в дорогу или на быстрый перекус.

Ингредиенты для драников с сыром и колбасой

  • Картофель — 500 г

  • Колбаса варёная — 100 г

  • Сыр полутвёрдый — 100 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Паприка копчёная молотая — по вкусу

  • Луковый порошок — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

  • Соль — по вкусу

  • Растительное рафинированное масло — для жарки

Подготовка ингредиентов без лишних шагов

Картофель очищают, промывают и обсушивают, затем натирают на крупной тёрке. Его слегка подсаливают, перемешивают и оставляют на пару минут, после чего тщательно отжимают лишний сок — именно этот этап отвечает за хрустящую корочку.

Колбасу перед натиранием удобно ненадолго убрать в морозильник: охлаждённая, она не размазывается и легко трётся. Сыр натирают на той же тёрке, выбирая сорта, которые хорошо плавятся.

Как собрать правильную массу для драников

В глубокой миске соединяют тёртый картофель, сыр и колбасу. Добавляют чеснок, специи и соль. Массу тщательно перемешивают до однородности, чтобы при жарке драники прожаривались равномерно.

Консистенция должна быть плотной, но не сухой. Если картофель слишком сочный, допустимо добавить немного муки, но обычно собственного крахмала достаточно. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Жарка до румяной корочки

Сковороду с толстым дном хорошо разогревают и добавляют масло тонким слоем. Массу выкладывают столовой ложкой и разравнивают, формируя тонкие оладьи.

Драники жарят на среднем огне, не торопясь, до устойчивой золотистой корочки с обеих сторон. Готовые изделия перекладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подают со сметаной или густым греческим йогуртом.

Сравнение драников с разными добавками

Классические картофельные драники легче и нейтральнее по вкусу. Вариант с сыром делает блюдо более нежным. Добавление колбасы превращает их в полноценное второе блюдо, подходящее не только для завтрака, но и для обеда или ужина.

Советы по приготовлению идеальных драников

  1. Используйте картофель с высоким содержанием крахмала.

  2. Обязательно отжимайте лишнюю жидкость.

  3. Охлаждайте колбасу перед натиранием.

  4. Жарьте на среднем огне без крышки.

  5. Дайте готовым драникам немного полежать на полотенце.

Популярные вопросы о драниках с сыром и колбасой

Можно ли заменить варёную колбасу?
Да, подойдёт варёно-копчёная колбаса или сервелат с более ярким вкусом.

Какой сыр лучше выбрать?
Полутвёрдые сорта, которые хорошо плавятся и не дают лишней влаги.

Подходят ли такие драники для перекуса вне дома?
Да, они остаются вкусными даже полностью остывшими.

