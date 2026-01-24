Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Надежда Ильина

Меньше калорий — больше витаминов: лучший способ приготовления сладкого картофеля

Еда

Способ приготовления сладкого картофеля влияет не только на вкус, но и на то, сколько пользы он в итоге принесёт организму. Один и тот же продукт может терять витамины или, наоборот, раскрывать свой потенциал в зависимости от выбранной техники. Среди привычных вариантов есть метод, который сочетает простоту, насыщенный вкус и сохранение питательных веществ.

Запеченный картофель
Фото: Pravda.Ru by Надежда Ильина is licensed under publiс domain
Запеченный картофель

Почему способ приготовления имеет значение

Сладкий картофель давно считается важной частью сбалансированного рациона и всё чаще появляется в меню тех, кто ориентируется на здоровый рацион. Он богат клетчаткой, калием, витамином C и бета-каротином, обеспечивает устойчивый уровень энергии, поддерживает пищеварение и работу мышц. Однако при неправильной термической обработке часть этих веществ может разрушаться или переходить в воду. Именно поэтому выбор метода приготовления становится ключевым фактором.

"При выборе способа приготовления важно учитывать не только вкус, но и то, как тепло влияет на сохранность микронутриентов", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Почему запекание считается оптимальным вариантом

Запекание в духовке позволяет сохранить больше водорастворимых витаминов по сравнению с варкой. При таком способе приготовления сладкий картофель удерживает калий, марганец и медь — элементы, важные для сердечно-сосудистой системы и мышечной функции. Дополнительное преимущество — вкус: сухой жар способствует естественной карамелизации сахаров, усиливая сладость без добавления сахара.

Польза запекания с точки зрения питания

В отличие от жарки, запекание не требует большого количества масла. Это снижает калорийность блюда и делает его более лёгким для пищеварения. Кроме того, такой способ подходит тем, кто следит за весом или придерживается принципов осознанного питания. Сладкий картофель в духовке сохраняет структуру, аромат и большую часть своих полезных свойств, что делает его уместным элементом повседневного меню.

Как правильно запечь сладкий картофель

Приготовление не требует сложных навыков и подходит как для обычной духовки, так и для аэрогриля, который всё чаще используют в домашней кулинарии. Корнеплод достаточно тщательно вымыть, так как кожура тоже содержит полезные вещества и после запекания становится слегка хрустящей. Нарезка может быть любой — дольки, половинки или брусочки, в зависимости от предпочтений.

Температура и время приготовления

Духовку рекомендуется разогреть до 200 °C. Картофель выкладывают на противень с пергаментом или на решётку, при желании добавляют немного оливкового масла, соль и натуральные специи. Запекание занимает в среднем 35-45 минут, при этом картофель стоит перевернуть в середине процесса, чтобы добиться равномерной румяной корочки и мягкой сердцевины.

Сравнение способов приготовления сладкого картофеля

Запекание выигрывает у варки за счёт меньших потерь витаминов. Жарка уступает из-за высокого содержания жира и дополнительной нагрузки на пищеварение. Приготовление на пару занимает промежуточное место: оно сохраняет полезные вещества лучше варки, но не даёт такого насыщенного вкуса, как духовка. Аэрогриль становится удобной альтернативой, если важны скорость и хрустящая текстура, особенно в рамках домашнего питания. Об этом сообщает TutKnow.

Плюсы и минусы запекания

Запекание сочетает в себе вкусовые и практические преимущества. Этот способ не требует сложных ингредиентов и подходит для ежедневного меню.

К плюсам можно отнести:

  • сохранение витаминов и минералов;
  • насыщенный вкус без добавления сахара;
  • умеренную калорийность.

Из минусов отмечают

  • более длительное время приготовления по сравнению с аэрогрилем, однако результат часто оправдывает ожидания.

Советы по приготовлению сладкого картофеля 

  1. Выбирайте клубни среднего размера без повреждений.
  2. Тщательно мойте кожуру и не очищайте её без необходимости.
  3. Используйте минимальное количество масла и натуральные специи.
  4. Следите за временем, чтобы избежать пересушивания.

Популярные вопросы о приготовлении сладкого картофеля

Какой способ лучше для сохранения витаминов?

Запекание и приготовление на пару считаются наиболее щадящими.

Нужно ли чистить сладкий картофель перед запеканием?

Нет, кожура помогает удерживать питательные вещества и улучшает текстуру.

Что лучше — духовка или аэрогриль?

Оба варианта подходят, но духовка даёт более равномерный вкус, а аэрогриль экономит время.

Автор Надежда Ильина
Надежда Константиновна Ильина — санитарный врач, специалист по санитарно-эпидемиологическому контролю пищеблоков, образовательных учреждений и проведению проверок, обозреватель Pravda.Ru.




