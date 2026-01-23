Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Тарелка, после которой не тянет к перекусам: сытный состав даёт неожиданный результат

Еда

Картофельный суп с фасолью и колбасой — пример домашнего блюда, которое одновременно сытное и простое в приготовлении. Насыщенный бульон на говяжьих рёбрышках задаёт глубокий вкус, а фасоль и овощи делают суп полноценным и сбалансированным. Такой вариант особенно хорош для холодного времени года, когда хочется плотной и ароматной еды. Об этом рассказывает RussianFood.

Суп из фасоли и овощей по-аргентински
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп из фасоли и овощей по-аргентински

Почему этот суп получается особенно вкусным

Основа вкуса — медленно сваренный бульон из говяжьих рёбер. Он придаёт супу плотность и насыщенность без лишних специй. Такой подход хорошо знаком тем, кто ценит сытные супы для холодного сезона, где вкус раскрывается за счёт времени, а не сложности рецепта. Дополнение в виде охотничьих колбасок добавляет копчёные нотки, а фасоль делает блюдо более питательным и текстурным.

Использование замороженных овощей упрощает процесс и позволяет сохранить вкус и цвет, не увеличивая время готовки. Томатная паста аккуратно связывает ингредиенты и придаёт лёгкую кислинку.

Ключевые ингредиенты и их роль

Картофель отвечает за густоту и сытность. Белая консервированная фасоль насыщает блюдо белком и смягчает вкус. Красный лук и лук-порей дают сладковатый аромат, который хорошо сочетается с колбасками. Петрушка освежает суп, а лавровый лист добавляет классическую пряную ноту.

Сочетание сливочного и растительного масла позволяет обжарить ингредиенты мягко, не перегружая вкус.

Как готовится суп шаг за шагом

Говяжьи рёбрышки отваривают с луком и морковью на слабом огне около часа, получая прозрачный и ароматный бульон. После процеживания овощи убирают, а мясо оставляют для подачи.

В готовящийся бульон закладывают нарезанный картофель и варят до мягкости. Отдельно на сковороде обжаривают красный лук на сливочном масле, затем добавляют порей и нарезанные колбаски. Такая зажарка напоминает приёмы, которые используют в блюдах из категории одна кастрюля — максимум вкуса, где важна последовательность и концентрация ароматов.

Далее в кастрюлю отправляют фасоль, овощную смесь, томатную пасту и лавровый лист. Суп приправляют солью и чёрным перцем, доводят до готовности и в конце добавляют свежую зелень. Подают блюдо горячим, дополняя каждую порцию рёбрышками.

Сравнение: суп с фасолью и колбасой и классический картофельный суп

Классический картофельный суп легче и нейтральнее по вкусу. Вариант с фасолью и колбасой выигрывает за счёт сытности, копчёных оттенков и более сложного вкусового профиля. Он лучше подходит для полноценного обеда и дольше сохраняет чувство насыщения.

Плюсы и минусы блюда

Такой суп легко адаптируется под домашние условия и доступные продукты.

Преимущества:

  • насыщенный мясной бульон;
  • высокая сытность за счёт фасоли и картофеля;
  • использование доступных ингредиентов;
  • подходит для разогрева на следующий день.

Недостатки:

  • требует времени на варку бульона;
  • калорийность выше, чем у овощных супов;
  • не подойдёт для постного меню.

Советы по приготовлению

Варите бульон на слабом огне, не допуская бурного кипения.
Обжаривайте колбаски отдельно, чтобы раскрыть аромат.
Фасоль обязательно промывайте от заливки.
Не переваривайте овощи, чтобы сохранить текстуру.
Добавляйте зелень в самом конце для свежего вкуса.

Популярные вопросы о картофельном супе с фасолью и колбасой

Можно ли заменить говяжьи рёбра?
Да, подойдут свиные рёбра или куриный бульон, но вкус станет мягче.

Какую фасоль лучше использовать?
Белая консервированная фасоль наиболее нейтральна и хорошо сочетается с мясом.

Можно ли приготовить суп заранее?
Да, на следующий день вкус становится ещё более насыщенным.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
