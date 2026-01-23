Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Густо и согревающе: грибная солянка по-походному становится фаворитом с первой ложки

Еда

Когда привычные щи перестают радовать, на помощь приходит блюдо с характером и настроением. Грибная солянка по-походному — густой, ароматный суп с насыщенным вкусом и приятной кислинкой. Он готовится без лишних хлопот, но производит впечатление сложного и продуманного блюда.

Грибная солянка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Грибная солянка

Чем грибная солянка интереснее привычных супов

Грибная солянка — это не компромисс и не "постная замена", а полноценный суп с ярким профилем. В отличие от щей, где вкус строится вокруг капусты и бульона, здесь каждая деталь работает на результат. Грибы дают плотную основу, солёные огурцы добавляют выразительную кислинку, а томатная паста объединяет все оттенки в цельную композицию — примерно так же, как в классической солянке по-русски, только без мяса.

Такой суп хорошо согревает, быстро насыщает и отлично подходит для холодной погоды. Он уместен и в повседневном меню, и как альтернатива привычным первым блюдам.

Почему вкус получается глубоким

Секрет солянки — в правильной работе с грибами и бульоном. Даже простой набор ингредиентов даёт насыщенный результат, если соблюдать последовательность и не торопиться. Грибы создают плотный, слегка дымчатый вкус, который усиливается специями и кисло-томатной основой.

Важно, чтобы бульон был чистым и не перегруженным. Здесь работают те же принципы, что и при приготовлении прозрачного грибного бульона: умеренный огонь, отсутствие лишнего кипения и время на настаивание.

Как приготовить грибную солянку по-походному

Для приготовления понадобятся: 300 г свежих грибов или 50 г сушёных, 2 солёных огурца, 1 луковица, 1 морковь, 2 столовые ложки томатной пасты, около 1,5 литра воды или грибного бульона, лавровый лист, душистый перец, соль и растительное масло. Для подачи — сметана и свежая зелень.

Если используются сушёные грибы, их заранее замачивают. Затем грибы отваривают до готовности и нарезают. В кастрюле или глубокой сковороде на растительном масле обжаривают лук и морковь до мягкости, добавляют томатную пасту и прогревают её несколько минут.

После этого вливают воду или бульон, кладут грибы, нарезанные кубиками солёные огурцы и специи. Суп варят на слабом огне 20-25 минут, затем снимают с плиты и дают настояться под крышкой.

Сравнение: грибная солянка и щи

Щи — спокойное и привычное блюдо с мягким вкусом. Грибная солянка — более контрастная и выразительная. В ней больше текстуры, выше плотность и ярче аромат. Если щи воспринимаются как фон обеда, то солянка становится его центром.

Плюсы и минусы блюда

Грибная солянка сытная, ароматная и подходит для вегетарианского меню. Она не требует редких ингредиентов и становится вкуснее после настаивания. При этом важно контролировать соль, так как огурцы и томатная паста уже дают насыщенность. Об этом сообщает NEWS.

Советы

  1. Используйте воду от замачивания сушёных грибов для бульона.
  2. Не кипятите суп активно — вкус станет мягче и чище.
  3. Дайте солянке настояться хотя бы 15 минут перед подачей.

Популярные вопросы о грибной солянке

Какие грибы подходят лучше всего?

Лесные грибы дают самый насыщенный аромат, но шампиньоны и вешенки тоже подойдут для повседневного варианта.

Можно ли обойтись без томатной пасты?

Можно, но именно она придаёт солянке характерную густоту и баланс вкуса.

Становится ли суп вкуснее на следующий день?

Да, после настаивания вкус становится глубже и более собранным.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
