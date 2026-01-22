Экономно, быстро, сытно: запеканка, которая выручает даже в самый голодный вечер

Иногда хочется сытного домашнего ужина без стояния у плиты и постоянного контроля сковороды. В такие вечера выручает капустная запеканка с фаршем — блюдо, которое легко заменяет котлеты с гарниром и готовится без жарки. Всё просто смешивается и отправляется в духовку, а результат радует вкусом и текстурой.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Запеканка с капустой и фаршем

Почему запеканка удобнее котлет

Запеканка избавляет от лишних этапов: не нужно формировать котлеты, обжаривать их и отдельно готовить гарнир. Капуста и фарш запекаются вместе, пропитываясь соками друг друга. Блюдо получается цельным, сочным и сбалансированным по вкусу.

Белокочанная капуста при запекании становится мягкой и слегка сладковатой, фарш сохраняет сочность, а сыр сверху образует аппетитную корочку. Такой ужин подходит и для буднего дня, и для семейного стола.

Вкус и текстура готового блюда

Основу вкуса создаёт сочетание мяса и капусты. Яйца и сметана связывают массу, делая её нежной, но плотной. Сыр добавляет насыщенность и аромат, а специи можно подобрать под свой вкус — от классического чёрного перца до пряных трав.

Запеканка хорошо держит форму после остывания, поэтому её удобно нарезать порциями и брать с собой или разогревать на следующий день.

Ингредиенты для капустной запеканки с фаршем

Мясной фарш — 500 г

Белокочанная капуста — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Куриные яйца — 2 шт.

Сметана или майонез — 100 мл

Твёрдый сыр — 150 г

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Специи — по вкусу

Растительное масло — для формы

Как приготовить запеканку

Духовку разогревают до 180 °C. Капусту мелко шинкуют, лук нарезают небольшими кубиками. В глубокой миске соединяют фарш, капусту, лук, яйца, сметану или майонез, половину тёртого сыра, соль и специи.

Массу тщательно перемешивают, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Форму для запекания смазывают маслом, выкладывают смесь и разравнивают поверхность. Форму накрывают фольгой и ставят в духовку на 40 минут. Затем фольгу снимают, посыпают запеканку оставшимся сыром и возвращают в духовку ещё на 15-20 минут до румяной корочки. Об этом сообщает NEWS.RU.

Подача и хранение

Готовую запеканку оставляют на несколько минут, чтобы она стабилизировалась. После этого её легко нарезать на аккуратные порции. Подавать можно со сметаной, свежей зеленью или лёгким овощным салатом.

Популярные вопросы о капустной запеканке с фаршем

Можно ли заменить сметану майонезом?

Да, оба варианта подходят, разница будет только во вкусе.

Какой фарш лучше использовать?

Подойдёт свиной, говяжий или смешанный — ориентируйтесь на желаемую сочность.

Можно ли добавить овощи?

Да, хорошо подойдут морковь, болгарский перец или зелень.