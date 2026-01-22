Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Экономно, быстро, сытно: запеканка, которая выручает даже в самый голодный вечер

Еда

Иногда хочется сытного домашнего ужина без стояния у плиты и постоянного контроля сковороды. В такие вечера выручает капустная запеканка с фаршем — блюдо, которое легко заменяет котлеты с гарниром и готовится без жарки. Всё просто смешивается и отправляется в духовку, а результат радует вкусом и текстурой. 

Запеканка с капустой и фаршем
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Запеканка с капустой и фаршем

Почему запеканка удобнее котлет

Запеканка избавляет от лишних этапов: не нужно формировать котлеты, обжаривать их и отдельно готовить гарнир. Капуста и фарш запекаются вместе, пропитываясь соками друг друга. Блюдо получается цельным, сочным и сбалансированным по вкусу.

Белокочанная капуста при запекании становится мягкой и слегка сладковатой, фарш сохраняет сочность, а сыр сверху образует аппетитную корочку. Такой ужин подходит и для буднего дня, и для семейного стола.

Вкус и текстура готового блюда

Основу вкуса создаёт сочетание мяса и капусты. Яйца и сметана связывают массу, делая её нежной, но плотной. Сыр добавляет насыщенность и аромат, а специи можно подобрать под свой вкус — от классического чёрного перца до пряных трав.

Запеканка хорошо держит форму после остывания, поэтому её удобно нарезать порциями и брать с собой или разогревать на следующий день.

Ингредиенты для капустной запеканки с фаршем

  • Мясной фарш — 500 г

  • Белокочанная капуста — 500 г

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Куриные яйца — 2 шт.

  • Сметана или майонез — 100 мл

  • Твёрдый сыр — 150 г

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

  • Специи — по вкусу

  • Растительное масло — для формы

Как приготовить запеканку

Духовку разогревают до 180 °C. Капусту мелко шинкуют, лук нарезают небольшими кубиками. В глубокой миске соединяют фарш, капусту, лук, яйца, сметану или майонез, половину тёртого сыра, соль и специи.

Массу тщательно перемешивают, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Форму для запекания смазывают маслом, выкладывают смесь и разравнивают поверхность. Форму накрывают фольгой и ставят в духовку на 40 минут. Затем фольгу снимают, посыпают запеканку оставшимся сыром и возвращают в духовку ещё на 15-20 минут до румяной корочки. Об этом сообщает NEWS.RU.

Подача и хранение

Готовую запеканку оставляют на несколько минут, чтобы она стабилизировалась. После этого её легко нарезать на аккуратные порции. Подавать можно со сметаной, свежей зеленью или лёгким овощным салатом.

Популярные вопросы о капустной запеканке с фаршем

Можно ли заменить сметану майонезом?
Да, оба варианта подходят, разница будет только во вкусе.

Какой фарш лучше использовать?
Подойдёт свиной, говяжий или смешанный — ориентируйтесь на желаемую сочность.

Можно ли добавить овощи?
Да, хорошо подойдут морковь, болгарский перец или зелень.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ужин рецепты капуста запеканка
Новости Все >
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сейчас читают
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Последние материалы
Верхняя одежда стала главным героем: как в 2026 обновляют пальто без шопинга
Мылись — и стали здоровее: странная привычка животных работает лучше лекарств
Неочевидное направление выходного дня: город, где Россия ощущается по-настоящему
Привычный старт дня скрывает сбой: организм запускается как аварийная система
Бюджетно, быстро и вкусно: куриная печень в сметане получается удивительно нежной
Куст без проплешин и море цветов: секрет ампельного карантуса кроется в зимнем уходе
Человек оказался хуже климата: трагические примеры исчезнувших с лица Земли животных
Зрение под ударом: как нарушение гигиены линз приводит к тяжёлым поражениям глаз
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Волосы замораживают, а они становятся живыми и гладкими без утюжков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.