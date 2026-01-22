Экономно, быстро, сытно: запеканка, которая выручает даже в самый голодный вечер

Иногда хочется сытного домашнего ужина без стояния у плиты и постоянного контроля сковороды. В такие вечера выручает капустная запеканка с фаршем — блюдо, которое легко заменяет котлеты с гарниром и готовится без жарки. Всё просто смешивается и отправляется в духовку, а результат радует вкусом и текстурой.
Запеканка избавляет от лишних этапов: не нужно формировать котлеты, обжаривать их и отдельно готовить гарнир. Капуста и фарш запекаются вместе, пропитываясь соками друг друга. Блюдо получается цельным, сочным и сбалансированным по вкусу.
Белокочанная капуста при запекании становится мягкой и слегка сладковатой, фарш сохраняет сочность, а сыр сверху образует аппетитную корочку. Такой ужин подходит и для буднего дня, и для семейного стола.
Основу вкуса создаёт сочетание мяса и капусты. Яйца и сметана связывают массу, делая её нежной, но плотной. Сыр добавляет насыщенность и аромат, а специи можно подобрать под свой вкус — от классического чёрного перца до пряных трав.
Запеканка хорошо держит форму после остывания, поэтому её удобно нарезать порциями и брать с собой или разогревать на следующий день.
Мясной фарш — 500 г
Белокочанная капуста — 500 г
Репчатый лук — 1 шт.
Куриные яйца — 2 шт.
Сметана или майонез — 100 мл
Твёрдый сыр — 150 г
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Специи — по вкусу
Растительное масло — для формы
Духовку разогревают до 180 °C. Капусту мелко шинкуют, лук нарезают небольшими кубиками. В глубокой миске соединяют фарш, капусту, лук, яйца, сметану или майонез, половину тёртого сыра, соль и специи.
Массу тщательно перемешивают, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Форму для запекания смазывают маслом, выкладывают смесь и разравнивают поверхность. Форму накрывают фольгой и ставят в духовку на 40 минут. Затем фольгу снимают, посыпают запеканку оставшимся сыром и возвращают в духовку ещё на 15-20 минут до румяной корочки. Об этом сообщает NEWS.RU.
Готовую запеканку оставляют на несколько минут, чтобы она стабилизировалась. После этого её легко нарезать на аккуратные порции. Подавать можно со сметаной, свежей зеленью или лёгким овощным салатом.
Можно ли заменить сметану майонезом?
Да, оба варианта подходят, разница будет только во вкусе.
Какой фарш лучше использовать?
Подойдёт свиной, говяжий или смешанный — ориентируйтесь на желаемую сочность.
Можно ли добавить овощи?
Да, хорошо подойдут морковь, болгарский перец или зелень.
