Сытно, быстро и дёшево: блюдо, которое выручит в любой вечер недели

Иногда именно самые простые продукты дают лучший результат. Обычная пачка фарша и макароны легко превращаются в полноценный ужин с насыщенным вкусом и густой подливой, если выбрать правильный подход. На всё уходит около получаса, а блюдо получается сытным, ароматным и универсальным для будней.
Такой вариант горячего особенно удобен, когда нет времени на сложные рецепты. Фарш быстро готовится, макароны не требуют отдельной варки, а соус формируется прямо в процессе. В итоге не нужно использовать несколько кастрюль и сковородок, а вкус получается цельным и насыщенным.
Комбинация мяса, овощей и пасты знакома многим, но сливочная подлива выводит её на другой уровень. Макароны впитывают соки и жиры, становясь мягкими и душистыми, а фарш остаётся сочным.
Основу вкуса создаёт обжаренный фарш с луком и морковью. Чеснок добавляет выразительный аромат, а мягкий сливочный сыр делает подливу кремовой и нежной. Соус обволакивает каждую макаронину, превращая блюдо в плотное и насыщенное горячее, которое не требует дополнительных гарниров.
Такое сочетание хорошо воспринимается и взрослыми, и детьми, а специи можно менять под настроение.
Макароны — 300-400 г
Мясной фарш — 400 г
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Мягкий сливочный сыр — 150 г
Горячая вода или бульон — 3-4 стакана
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Специи — по вкусу
Лук и морковь мелко нарезают и обжаривают до мягкости. Затем добавляют фарш, разбивая его лопаткой или вилкой, и готовят до изменения цвета. После этого вмешивают чеснок, соль и специи.
Когда мясная основа готова, добавляют сливочный сыр и перемешивают до полного растворения. Сухие макароны всыпают прямо в сковороду или сотейник, тщательно перемешивают и заливают горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала пасту примерно на полтора сантиметра. Блюдо доводят до кипения, убавляют огонь и готовят 10-15 минут, пока макароны не станут мягкими, а подлива — густой. Об этом сообщает NEWS. ru.
Можно ли заменить сливочный сыр?
Да, подойдёт плавленый сыр или сливки средней жирности.
Какой фарш лучше использовать?
Подойдёт свиной, говяжий или смешанный — выбор зависит от желаемой сочности.
Можно ли добавить овощи?
Да, хорошо подойдут сладкий перец, кабачок или грибы.
