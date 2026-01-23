Сытно, быстро и дёшево: блюдо, которое выручит в любой вечер недели

Иногда именно самые простые продукты дают лучший результат. Обычная пачка фарша и макароны легко превращаются в полноценный ужин с насыщенным вкусом и густой подливой, если выбрать правильный подход. На всё уходит около получаса, а блюдо получается сытным, ароматным и универсальным для будней.

Фото: Designed by Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макароны с фаршем

Почему это блюдо выручает в будни

Такой вариант горячего особенно удобен, когда нет времени на сложные рецепты. Фарш быстро готовится, макароны не требуют отдельной варки, а соус формируется прямо в процессе. В итоге не нужно использовать несколько кастрюль и сковородок, а вкус получается цельным и насыщенным.

Комбинация мяса, овощей и пасты знакома многим, но сливочная подлива выводит её на другой уровень. Макароны впитывают соки и жиры, становясь мягкими и душистыми, а фарш остаётся сочным.

Вкус и текстура блюда

Основу вкуса создаёт обжаренный фарш с луком и морковью. Чеснок добавляет выразительный аромат, а мягкий сливочный сыр делает подливу кремовой и нежной. Соус обволакивает каждую макаронину, превращая блюдо в плотное и насыщенное горячее, которое не требует дополнительных гарниров.

Такое сочетание хорошо воспринимается и взрослыми, и детьми, а специи можно менять под настроение.

Ингредиенты для быстрого ужина

Макароны — 300-400 г

Мясной фарш — 400 г

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Мягкий сливочный сыр — 150 г

Горячая вода или бульон — 3-4 стакана

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Специи — по вкусу

Как готовится блюдо

Лук и морковь мелко нарезают и обжаривают до мягкости. Затем добавляют фарш, разбивая его лопаткой или вилкой, и готовят до изменения цвета. После этого вмешивают чеснок, соль и специи.

Когда мясная основа готова, добавляют сливочный сыр и перемешивают до полного растворения. Сухие макароны всыпают прямо в сковороду или сотейник, тщательно перемешивают и заливают горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала пасту примерно на полтора сантиметра. Блюдо доводят до кипения, убавляют огонь и готовят 10-15 минут, пока макароны не станут мягкими, а подлива — густой. Об этом сообщает NEWS. ru.

Популярные вопросы о блюде из фарша и макарон

Можно ли заменить сливочный сыр?

Да, подойдёт плавленый сыр или сливки средней жирности.

Какой фарш лучше использовать?

Подойдёт свиной, говяжий или смешанный — выбор зависит от желаемой сочности.

Можно ли добавить овощи?

Да, хорошо подойдут сладкий перец, кабачок или грибы.