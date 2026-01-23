Мясной рулет, который готовится сам: минимум усилий — максимум вкуса и аплодисментов

Мясной рулет из фарша в беконе — это тот случай, когда эффектное блюдо не требует сложной техники и многочасовой подготовки. Такой вариант подойдёт даже тем, кто раньше обходил рулеты стороной из-за кажущейся сложности. Здесь всё просто: хорошо замешанный фарш, удобная форма и аппетитная "обёртка" из бекона.
Классические мясные рулеты требуют аккуратного сворачивания, фиксации формы и постоянного контроля. В этом рецепте этапы упрощены до минимума. Фарш просто укладывается в форму для кекса, а ломтики бекона выкладываются сверху крест-накрест. В итоге получается плотный, сочный рулет с ровной формой и красивым разрезом.
Такой подход особенно удобен для первого знакомства с мясными рулетами. Минимум риска — максимум результата, который одинаково хорошо подойдёт и для семейного ужина, и для обеда на несколько дней.
Мясной фарш — 900 г
Бекон — 175 г
Молоко — 150 мл
Куриные яйца — 2 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Пшеничный хлеб — 105 г
Вустерский соус — 2 ст. л.
Сушёная петрушка — 1 ч. л.
Приправа "Итальянские травы" — 1 ч. л.
Сушёный чеснок — 0,5 ч. л.
Рафинированное растительное масло — по вкусу
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Для глазури:
Кетчуп — 120 г
Тростниковый сахар — 3 ст. л.
Яблочный уксус 5% — 2 ч. л.
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Духовку заранее разогревают до 175 °C. У хлеба срезают корки, мякиш крошат. Лук натирают на мелкой тёрке, чтобы он полностью "растворился" в фарше и дал сочность.
В глубокой миске соединяют фарш, молоко, яйца, хлебные крошки, лук, вустерский соус и специи. Массу тщательно вымешивают до однородности, чтобы рулет хорошо держал форму и не крошился после запекания.
Прямоугольную форму для кекса смазывают растительным маслом. Фарш выкладывают внутрь, плотно утрамбовывают и разравнивают поверхность. Ломтики бекона размещают сверху крест-накрест, аккуратно заправляя свободные края по бокам формы.
Для глазури смешивают кетчуп, тростниковый сахар и яблочный уксус, добавляют соль и перец. Половиной смеси смазывают бекон и отправляют рулет в духовку на 45 минут. Затем покрывают оставшейся глазурью и запекают ещё 40-45 минут до румяной корочки. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.
Готовый рулет оставляют в форме на 10 минут, чтобы он стабилизировался. После этого его легко извлечь и нарезать ровными ломтиками. Внутри он получается сочным и плотным, а снаружи — ароматным благодаря бекону и карамелизированной глазури.
Можно ли добавить начинку внутрь?
Да, в фарш можно уложить варёные яйца или овощи для более интересного разреза.
Подойдёт ли другая форма?
Можно использовать любую огнеупорную форму, но прямоугольная удобнее для ровной нарезки.
С чем подавать рулет?
Он хорошо сочетается с картофельным пюре, овощами или простым салатом.
