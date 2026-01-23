Мясной рулет, который готовится сам: минимум усилий — максимум вкуса и аплодисментов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Еда

Мясной рулет из фарша в беконе — это тот случай, когда эффектное блюдо не требует сложной техники и многочасовой подготовки. Такой вариант подойдёт даже тем, кто раньше обходил рулеты стороной из-за кажущейся сложности. Здесь всё просто: хорошо замешанный фарш, удобная форма и аппетитная "обёртка" из бекона.

Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему этот рулет называют ленивым

Классические мясные рулеты требуют аккуратного сворачивания, фиксации формы и постоянного контроля. В этом рецепте этапы упрощены до минимума. Фарш просто укладывается в форму для кекса, а ломтики бекона выкладываются сверху крест-накрест. В итоге получается плотный, сочный рулет с ровной формой и красивым разрезом.

Такой подход особенно удобен для первого знакомства с мясными рулетами. Минимум риска — максимум результата, который одинаково хорошо подойдёт и для семейного ужина, и для обеда на несколько дней.

Ингредиенты на 8 порций

  • Мясной фарш — 900 г

  • Бекон — 175 г

  • Молоко — 150 мл

  • Куриные яйца — 2 шт.

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Пшеничный хлеб — 105 г

  • Вустерский соус — 2 ст. л.

  • Сушёная петрушка — 1 ч. л.

  • Приправа "Итальянские травы" — 1 ч. л.

  • Сушёный чеснок — 0,5 ч. л.

  • Рафинированное растительное масло — по вкусу

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Для глазури:

  • Кетчуп — 120 г

  • Тростниковый сахар — 3 ст. л.

  • Яблочный уксус 5% — 2 ч. л.

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Подготовка фарша

Духовку заранее разогревают до 175 °C. У хлеба срезают корки, мякиш крошат. Лук натирают на мелкой тёрке, чтобы он полностью "растворился" в фарше и дал сочность.

В глубокой миске соединяют фарш, молоко, яйца, хлебные крошки, лук, вустерский соус и специи. Массу тщательно вымешивают до однородности, чтобы рулет хорошо держал форму и не крошился после запекания.

Формирование и запекание

Прямоугольную форму для кекса смазывают растительным маслом. Фарш выкладывают внутрь, плотно утрамбовывают и разравнивают поверхность. Ломтики бекона размещают сверху крест-накрест, аккуратно заправляя свободные края по бокам формы.

Для глазури смешивают кетчуп, тростниковый сахар и яблочный уксус, добавляют соль и перец. Половиной смеси смазывают бекон и отправляют рулет в духовку на 45 минут. Затем покрывают оставшейся глазурью и запекают ещё 40-45 минут до румяной корочки. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Подача и текстура

Готовый рулет оставляют в форме на 10 минут, чтобы он стабилизировался. После этого его легко извлечь и нарезать ровными ломтиками. Внутри он получается сочным и плотным, а снаружи — ароматным благодаря бекону и карамелизированной глазури.

Популярные вопросы о мясном рулете в беконе

Можно ли добавить начинку внутрь?
Да, в фарш можно уложить варёные яйца или овощи для более интересного разреза.

Подойдёт ли другая форма?
Можно использовать любую огнеупорную форму, но прямоугольная удобнее для ровной нарезки.

С чем подавать рулет?
Он хорошо сочетается с картофельным пюре, овощами или простым салатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
