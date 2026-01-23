Золотая корочка и нежная середина: наггетсы, которые побеждают магазинные

Домашние куриные наггетсы давно перестали быть просто альтернативой фастфуду. Приготовленные во фритюре, они получаются особенно румяными, хрустящими и сочными внутри. Такой способ жарки даёт стабильный результат и позволяет полностью контролировать состав блюда.
Главное преимущество фритюра — равномерное воздействие горячего масла. Наггетсы буквально окружены пузырьками со всех сторон, благодаря чему корочка формируется одновременно и без перепадов температуры. В результате мясо внутри остаётся мягким и сочным, а снаружи появляется плотный золотистый слой.
При жарке на сковороде в небольшом количестве масла такого эффекта добиться сложнее. Кусочки часто подрумяниваются неравномерно, требуют постоянного переворачивания и могут терять сочность. Во фритюре этот риск практически отсутствует.
Домашние наггетсы выигрывают не только по вкусу, но и по составу. Используется цельная куриная грудка без фарша, добавок и усилителей вкуса. Это особенно важно, если блюдо готовится для детей или для семейного обеда и ужина.
Кроме того, такой рецепт легко адаптировать под свои предпочтения: изменить специи, степень панировки или заранее заготовить полуфабрикаты и отправить их в морозильник.
Куриная грудка — 400 г
Мука пшеничная — 100 г
Панировочные сухари — 150 г
Куриные яйца — 2 шт.
Соль — по вкусу
Чёрный перец молотый — по вкусу
Перец чёрный горошком — по вкусу
Куркума — по вкусу
Рафинированное растительное масло — около 500 мл
Филе нарезают поперёк волокон ломтиками толщиной около одного сантиметра. Крупные куски лучше разрезать пополам, чтобы все наггетсы прожаривались одинаково. Курицу приправляют солью и перцем и оставляют на несколько минут.
Параллельно готовят три ёмкости: с мукой и специями, со взбитыми яйцами и с панировочными сухарями. Такая схема позволяет создать прочную и равномерную панировку, которая не осыпается при жарке. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Для фритюра подойдёт фритюрница или толстостенная кастрюля. Масло разогревают примерно до 180 °C. При отсутствии термометра температуру можно проверить деревянной палочкой: вокруг неё должны активно появляться пузырьки.
Наггетсы опускают в масло небольшими партиями, чтобы не снижать температуру. В среднем обжарка занимает около шести минут. Готовые кусочки выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир, и подают сразу.
Делайте кусочки одинакового размера.
Не пропускайте этап муки — он помогает панировке держаться.
Обжаривайте наггетсы небольшими партиями и не спешите.
Можно ли замораживать заготовки?
Да, панированные наггетсы можно замораживать и жарить без разморозки.
Чем заменить панировочные сухари?
Подойдут измельчённые сухари, кукурузные хлопья или подсушенный хлеб.
Когда лучше подавать наггетсы?
Сразу после приготовления, пока корочка остаётся хрустящей.
