Ольга Сакиулова

Золотая корочка и нежная середина: наггетсы, которые побеждают магазинные

Еда

Домашние куриные наггетсы давно перестали быть просто альтернативой фастфуду. Приготовленные во фритюре, они получаются особенно румяными, хрустящими и сочными внутри. Такой способ жарки даёт стабильный результат и позволяет полностью контролировать состав блюда.

Домашние наггетсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашние наггетсы

Почему фритюр делает наггетсы вкуснее

Главное преимущество фритюра — равномерное воздействие горячего масла. Наггетсы буквально окружены пузырьками со всех сторон, благодаря чему корочка формируется одновременно и без перепадов температуры. В результате мясо внутри остаётся мягким и сочным, а снаружи появляется плотный золотистый слой.

При жарке на сковороде в небольшом количестве масла такого эффекта добиться сложнее. Кусочки часто подрумяниваются неравномерно, требуют постоянного переворачивания и могут терять сочность. Во фритюре этот риск практически отсутствует.

Домашние против магазинных

Домашние наггетсы выигрывают не только по вкусу, но и по составу. Используется цельная куриная грудка без фарша, добавок и усилителей вкуса. Это особенно важно, если блюдо готовится для детей или для семейного обеда и ужина.

Кроме того, такой рецепт легко адаптировать под свои предпочтения: изменить специи, степень панировки или заранее заготовить полуфабрикаты и отправить их в морозильник.

Ингредиенты на 2 порции

  • Куриная грудка — 400 г

  • Мука пшеничная — 100 г

  • Панировочные сухари — 150 г

  • Куриные яйца — 2 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный перец молотый — по вкусу

  • Перец чёрный горошком — по вкусу

  • Куркума — по вкусу

  • Рафинированное растительное масло — около 500 мл

Подготовка курицы и панировки

Филе нарезают поперёк волокон ломтиками толщиной около одного сантиметра. Крупные куски лучше разрезать пополам, чтобы все наггетсы прожаривались одинаково. Курицу приправляют солью и перцем и оставляют на несколько минут.

Параллельно готовят три ёмкости: с мукой и специями, со взбитыми яйцами и с панировочными сухарями. Такая схема позволяет создать прочную и равномерную панировку, которая не осыпается при жарке. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Жарка и контроль температуры

Для фритюра подойдёт фритюрница или толстостенная кастрюля. Масло разогревают примерно до 180 °C. При отсутствии термометра температуру можно проверить деревянной палочкой: вокруг неё должны активно появляться пузырьки.

Наггетсы опускают в масло небольшими партиями, чтобы не снижать температуру. В среднем обжарка занимает около шести минут. Готовые кусочки выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир, и подают сразу.

Как приготовить идеальные наггетсы

  1. Делайте кусочки одинакового размера.

  2. Не пропускайте этап муки — он помогает панировке держаться.

  3. Обжаривайте наггетсы небольшими партиями и не спешите.

Популярные вопросы о куриных наггетсах

Можно ли замораживать заготовки?
Да, панированные наггетсы можно замораживать и жарить без разморозки.

Чем заменить панировочные сухари?
Подойдут измельчённые сухари, кукурузные хлопья или подсушенный хлеб.

Когда лучше подавать наггетсы?
Сразу после приготовления, пока корочка остаётся хрустящей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы курица рецепты
