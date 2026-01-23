Хрустят снаружи, нежные внутри: белорусские бульбаши из простой картошки

В белорусской кухне картофель — не просто гарнир, а основа десятков любимых блюд. Один из таких рецептов — бульбаши, румяные картофельные шарики с луком и салом, которые готовятся из самых простых ингредиентов. Хрустящая корочка и нежная серединка делают их настоящей находкой для семейного стола. Об этом сообщает NEWS. ru.
Название блюда происходит от слова "бульба" — так в Беларуси называют картофель. Бульбаши готовили ещё в деревнях: тёртая картошка, лук, сало и сковорода были в каждом доме. Простота рецепта сочетается с насыщенным вкусом, а само блюдо получается сытным и универсальным.
Картофельные шарики подают как самостоятельное горячее, как закуску или как дополнение к обеду. Они хороши и свежеприготовленными, и сразу со сковороды, без сложных соусов и украшений.
Для приготовления понадобятся доступные продукты и базовый кухонный инвентарь — тёрка, миска и сковорода.
Картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Если он слишком сочный, слегка отожмите лишний сок, но не доводите массу до сухости — сочность важна. Сало нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите ножом.
Соедините картофель, лук и сало в глубокой миске, вбейте яйцо, добавьте соль и перец. Вмешайте муку — масса должна получиться густой, но мягкой. По желанию добавьте тёртый сыр: он сделает начинку более нежной и ароматной.
Смоченными руками сформируйте небольшие шарики. Разогрейте сковороду с маслом или смальцем и обжаривайте бульбаши на среднем огне до равномерной золотистой корочки со всех сторон. Важно не спешить, чтобы шарики хорошо пропарились внутри.
Бульбаши подают горячими. Классическое сопровождение — сметана или чесночный соус. Хорошо подходят и солёные огурцы, квашеная капуста или свежая зелень. В качестве кухонного акцента можно добавить соусник с горчицей или сливочным соусом.
Драники готовятся тонкими и жарятся быстрее, но часто теряют сочность. Картофельные котлеты требуют предварительного отваривания.
Бульбаши выгодно отличаются плотной формой, насыщенным вкусом и минимальной подготовкой: тёрка, сковорода и простые продукты — всё, что нужно.
Да, его можно заменить растительным маслом или грибами.
Можно запечь, но классическая хрустящая корочка лучше получается на сковороде.
Сало даёт более традиционный вкус, бекон — копчёную нотку.
