Хрустят снаружи, нежные внутри: белорусские бульбаши из простой картошки

Еда

В белорусской кухне картофель — не просто гарнир, а основа десятков любимых блюд. Один из таких рецептов — бульбаши, румяные картофельные шарики с луком и салом, которые готовятся из самых простых ингредиентов. Хрустящая корочка и нежная серединка делают их настоящей находкой для семейного стола. Об этом сообщает NEWS. ru.

Картофельные шарики
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Картофельные шарики

Что такое бульбаши и за что их любят

Название блюда происходит от слова "бульба" — так в Беларуси называют картофель. Бульбаши готовили ещё в деревнях: тёртая картошка, лук, сало и сковорода были в каждом доме. Простота рецепта сочетается с насыщенным вкусом, а само блюдо получается сытным и универсальным.

Картофельные шарики подают как самостоятельное горячее, как закуску или как дополнение к обеду. Они хороши и свежеприготовленными, и сразу со сковороды, без сложных соусов и украшений.

Ингредиенты для классических бульбашей

Для приготовления понадобятся доступные продукты и базовый кухонный инвентарь — тёрка, миска и сковорода.

  • картофель — 800 г
  • сало или бекон — 120 г
  • репчатый лук — 1 крупный
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 2-3 ст. л.
  • соль и чёрный перец — по вкусу
  • растительное масло или смалец — для жарки
  • твёрдый сыр — 80 г (по желанию)

Как приготовить бульбаши шаг за шагом

Картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Если он слишком сочный, слегка отожмите лишний сок, но не доводите массу до сухости — сочность важна. Сало нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите ножом.

Соедините картофель, лук и сало в глубокой миске, вбейте яйцо, добавьте соль и перец. Вмешайте муку — масса должна получиться густой, но мягкой. По желанию добавьте тёртый сыр: он сделает начинку более нежной и ароматной.

Смоченными руками сформируйте небольшие шарики. Разогрейте сковороду с маслом или смальцем и обжаривайте бульбаши на среднем огне до равномерной золотистой корочки со всех сторон. Важно не спешить, чтобы шарики хорошо пропарились внутри.

С чем подавать картофельные шарики

Бульбаши подают горячими. Классическое сопровождение — сметана или чесночный соус. Хорошо подходят и солёные огурцы, квашеная капуста или свежая зелень. В качестве кухонного акцента можно добавить соусник с горчицей или сливочным соусом.

Сравнение: бульбаши и другие картофельные блюда

Драники готовятся тонкими и жарятся быстрее, но часто теряют сочность. Картофельные котлеты требуют предварительного отваривания.
Бульбаши выгодно отличаются плотной формой, насыщенным вкусом и минимальной подготовкой: тёрка, сковорода и простые продукты — всё, что нужно.

Советы по приготовлению

  1. Используйте крахмалистый картофель — он лучше держит форму.
  2. Не выжимайте сок полностью, иначе шарики будут сухими.
  3. Жарьте на среднем огне, давая времени прогреться внутри.
  4. Для более нежного вкуса добавляйте тёртый сыр или сметану в массу.

Популярные вопросы

Можно ли готовить без сала?

Да, его можно заменить растительным маслом или грибами.

Подойдут ли бульбаши для духовки?

Можно запечь, но классическая хрустящая корочка лучше получается на сковороде.

Что лучше — бекон или сало?

Сало даёт более традиционный вкус, бекон — копчёную нотку.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
