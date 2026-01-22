Пирог, который не требует усилий: залили, запекли — и дом наполнен ароматом уюта

Домашняя выпечка может быть простой, сытной и при этом выглядеть аппетитно. Для этого не нужно возиться с дрожжевым тестом и тратить часы на подготовку. Ленивый заливной пирог на кефире с ветчиной и грибами готовится быстро и подходит даже тем, кто редко печет.
Заливные пироги ценят за минимальные усилия и стабильный результат. Тесто замешивается за считаные минуты, не требует расстойки и легко распределяется по форме. Начинку достаточно нарезать и слегка подготовить, после чего все отправляется в духовку.
Такой пирог подходит для завтрака, ужина или сытного полдника. Он получается мягким, сочным и хорошо держит форму после выпечки.
Для приготовления 8 порций понадобятся доступные продукты, которые легко комбинируются между собой:
Начинка:
Ветчина — 250 г
Шампиньоны свежие — 400 г
Лук репчатый — 1 шт.
Сыр полутвердый — 150 г
Петрушка — 4 веточки
Растительное масло — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Тесто:
Пшеничная мука — 200 г
Кефир 2,5% — 400 мл
Куриные яйца — 2 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Соль — 0,25 ч. л.
Основа пирога — жидкое тесто на кефире. Оно выходит мягким и воздушным за счет разрыхлителя и легкой кислинки кефира. Небольшой отдых теста после замеса делает структуру более однородной и помогает пирогу равномерно пропечься.
Начинка из ветчины, грибов и сыра дает насыщенный вкус и сочность, а обжаренные грибы раскрывают аромат уже в процессе выпечки. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.
Лук мелко нарезают и пассеруют до прозрачности, после чего добавляют грибы. Обжаривание занимает не больше 10 минут и позволяет убрать лишнюю влагу.
Ветчину нарезают кубиками, сыр натирают на крупной терке, петрушку мелко рубят. Все компоненты смешивают и приправляют по вкусу — начинка готова.
Форму выстилают пергаментом и выливают половину теста. Сверху равномерно распределяют начинку, посыпают сыром и закрывают оставшимся тестом.
Пирог выпекается при 180 °C около 40-45 минут. После духовки ему дают немного постоять — так он легче извлекается и лучше держит форму.
Дайте тесту постоять 15-20 минут перед выпечкой.
Обжаривайте грибы до испарения влаги.
Используйте разъемную форму для удобства.
Подавайте пирог теплым или полностью остывшим.
Можно ли менять начинку?
Да, подойдут курица, фарш, яйца, сыр или рыба.
Чем заменить кефир?
Можно использовать йогурт или простоквашу.
Подходит ли пирог для обеда?
Да, особенно в сочетании с горячим бульоном.
