Пирог, который не требует усилий: залили, запекли — и дом наполнен ароматом уюта

Домашняя выпечка может быть простой, сытной и при этом выглядеть аппетитно. Для этого не нужно возиться с дрожжевым тестом и тратить часы на подготовку. Ленивый заливной пирог на кефире с ветчиной и грибами готовится быстро и подходит даже тем, кто редко печет.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Пирог с ветчиной и грибами

Почему заливной пирог — идеальный вариант без хлопот

Заливные пироги ценят за минимальные усилия и стабильный результат. Тесто замешивается за считаные минуты, не требует расстойки и легко распределяется по форме. Начинку достаточно нарезать и слегка подготовить, после чего все отправляется в духовку.

Такой пирог подходит для завтрака, ужина или сытного полдника. Он получается мягким, сочным и хорошо держит форму после выпечки.

Ингредиенты для ленивого пирога с ветчиной и грибами

Для приготовления 8 порций понадобятся доступные продукты, которые легко комбинируются между собой:

Начинка:

Ветчина — 250 г

Шампиньоны свежие — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр полутвердый — 150 г

Петрушка — 4 веточки

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Тесто:

Пшеничная мука — 200 г

Кефир 2,5% — 400 мл

Куриные яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 0,25 ч. л.

Как получается нежная текстура

Основа пирога — жидкое тесто на кефире. Оно выходит мягким и воздушным за счет разрыхлителя и легкой кислинки кефира. Небольшой отдых теста после замеса делает структуру более однородной и помогает пирогу равномерно пропечься.

Начинка из ветчины, грибов и сыра дает насыщенный вкус и сочность, а обжаренные грибы раскрывают аромат уже в процессе выпечки. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Подготовка начинки без лишних шагов

Лук мелко нарезают и пассеруют до прозрачности, после чего добавляют грибы. Обжаривание занимает не больше 10 минут и позволяет убрать лишнюю влагу.

Ветчину нарезают кубиками, сыр натирают на крупной терке, петрушку мелко рубят. Все компоненты смешивают и приправляют по вкусу — начинка готова.

Выпечка без сюрпризов

Форму выстилают пергаментом и выливают половину теста. Сверху равномерно распределяют начинку, посыпают сыром и закрывают оставшимся тестом.

Пирог выпекается при 180 °C около 40-45 минут. После духовки ему дают немного постоять — так он легче извлекается и лучше держит форму.

Советы по приготовлению

Дайте тесту постоять 15-20 минут перед выпечкой. Обжаривайте грибы до испарения влаги. Используйте разъемную форму для удобства. Подавайте пирог теплым или полностью остывшим.

Популярные вопросы о заливном пироге

Можно ли менять начинку?

Да, подойдут курица, фарш, яйца, сыр или рыба.

Чем заменить кефир?

Можно использовать йогурт или простоквашу.

Подходит ли пирог для обеда?

Да, особенно в сочетании с горячим бульоном.