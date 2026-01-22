Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Пирог, который не требует усилий: залили, запекли — и дом наполнен ароматом уюта

Еда

Домашняя выпечка может быть простой, сытной и при этом выглядеть аппетитно. Для этого не нужно возиться с дрожжевым тестом и тратить часы на подготовку. Ленивый заливной пирог на кефире с ветчиной и грибами готовится быстро и подходит даже тем, кто редко печет.

Пирог с ветчиной и грибами
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Пирог с ветчиной и грибами

Почему заливной пирог — идеальный вариант без хлопот

Заливные пироги ценят за минимальные усилия и стабильный результат. Тесто замешивается за считаные минуты, не требует расстойки и легко распределяется по форме. Начинку достаточно нарезать и слегка подготовить, после чего все отправляется в духовку.

Такой пирог подходит для завтрака, ужина или сытного полдника. Он получается мягким, сочным и хорошо держит форму после выпечки.

Ингредиенты для ленивого пирога с ветчиной и грибами

Для приготовления 8 порций понадобятся доступные продукты, которые легко комбинируются между собой:

Начинка:

  • Ветчина — 250 г

  • Шампиньоны свежие — 400 г

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Сыр полутвердый — 150 г

  • Петрушка — 4 веточки

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Черный молотый перец — по вкусу

Тесто:

  • Пшеничная мука — 200 г

  • Кефир 2,5% — 400 мл

  • Куриные яйца — 2 шт.

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Соль — 0,25 ч. л.

Как получается нежная текстура

Основа пирога — жидкое тесто на кефире. Оно выходит мягким и воздушным за счет разрыхлителя и легкой кислинки кефира. Небольшой отдых теста после замеса делает структуру более однородной и помогает пирогу равномерно пропечься.

Начинка из ветчины, грибов и сыра дает насыщенный вкус и сочность, а обжаренные грибы раскрывают аромат уже в процессе выпечки. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Подготовка начинки без лишних шагов

Лук мелко нарезают и пассеруют до прозрачности, после чего добавляют грибы. Обжаривание занимает не больше 10 минут и позволяет убрать лишнюю влагу.

Ветчину нарезают кубиками, сыр натирают на крупной терке, петрушку мелко рубят. Все компоненты смешивают и приправляют по вкусу — начинка готова.

Выпечка без сюрпризов

Форму выстилают пергаментом и выливают половину теста. Сверху равномерно распределяют начинку, посыпают сыром и закрывают оставшимся тестом.

Пирог выпекается при 180 °C около 40-45 минут. После духовки ему дают немного постоять — так он легче извлекается и лучше держит форму.

Советы по приготовлению

  1. Дайте тесту постоять 15-20 минут перед выпечкой.

  2. Обжаривайте грибы до испарения влаги.

  3. Используйте разъемную форму для удобства.

  4. Подавайте пирог теплым или полностью остывшим.

Популярные вопросы о заливном пироге

Можно ли менять начинку?
Да, подойдут курица, фарш, яйца, сыр или рыба.

Чем заменить кефир?
Можно использовать йогурт или простоквашу.

Подходит ли пирог для обеда?
Да, особенно в сочетании с горячим бульоном.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы кефир грибы рецепты выпечка
Новости Все >
Трёхкомнатные проиграли: неожиданный перекос цен на рынке ростовских новостроек
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс
Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство
Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет
Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску
Завтрак без перегрузки: как питаться утром, чтобы насытиться и не навредить организму
Фасады без самодеятельности: чем рискуют ростовчане с остеклёнными балконами
Сейчас читают
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Садоводство, цветоводство
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Лисий хвостик, который делает клумбу хитрой: это растение переживает лето без жалоб
Садоводство, цветоводство
Лисий хвостик, который делает клумбу хитрой: это растение переживает лето без жалоб
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Томаты Алсу формируют плоды массой до 800 г
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветы: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Лисий хвостик, который делает клумбу хитрой: это растение переживает лето без жалоб
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Последние материалы
Хрустит как салат, растёт как сорняк: капуста ломает дачные стереотипы
Пирог, который не требует усилий: залили, запекли — и дом наполнен ароматом уюта
Десятилетний тренд рухнул: вместо гладких стен приходит покрытие, оживляющее дом
Ногти ломаются не из-за кальция: один привычный жест разрушает их каждый день
Масло сменили за 15 минут — а двигатель страдает месяцами: где скрывается опасность
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Корейцы победили тесноту: как на кухне в 5 м² умещается всё — и остаётся порядок
Медленный ожог: что происходит с органами при частом употреблении этих напитков
Европа заморозила торговую сделку с США. Надолго ли
Огород выходит за рамки привычного: 5 тыквенных экзотов, которые удивляют вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.