Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт

Шоколадный крем может быть насыщенным, устойчивым и при этом обходиться без творожного сыра. Классический шоколадный заварной крем на молоке легко готовится из простых продуктов и подходит для самых разных десертов. Он хорошо держит форму, выглядит аккуратно и не требует сложных техник.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Шоколадный крем

Почему шоколадный заварной крем стоит взять на заметку

Этот крем особенно ценят те, кто устал от сырных вариантов, но хочет получить плотную и пластичную текстуру. Заварная основа делает крем стабильным, а сливочное масло придает ему мягкость и воздушность. В результате он одинаково хорошо подходит и для выравнивания тортов, и для начинки эклеров.

Еще одно преимущество — выраженный шоколадный вкус без лишней сладости. Крем получается насыщенным, но не приторным, что делает его универсальным для домашней и праздничной выпечки.

Ингредиенты для шоколадного заварного крема

Для приготовления одной порции понадобятся доступные продукты, которые легко найти в любом магазине:

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 200 г

Молоко — 150 мл

Какао-порошок — 30 г

Качество какао играет ключевую роль: чем оно насыщеннее, тем ярче получится вкус и цвет крема.

Как формируется правильная текстура

Секрет крема — в аккуратном уваривании заварной части. Смесь яйца, сахара, какао и молока прогревают на слабом огне до легкого загустения, постоянно помешивая. Важно не перегреть массу, чтобы она осталась гладкой и однородной.

После полного остывания заварную основу соединяют с заранее взбитым сливочным маслом. Масло должно быть мягким, а сама масса — комнатной температуры. Только при этом условии крем получится однородным и устойчивым. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Где лучше всего использовать этот крем

Шоколадный заварной крем отличается универсальностью. Он одинаково хорошо подходит для разных задач:

прослойка бисквитных и песочных коржей;

наполнение эклеров, профитролей и заварных пирожных;

выравнивание тортов и создание бортиков;

декоративная отсадка через кондитерские насадки.

Крем не плывет и сохраняет форму даже после охлаждения.

Советы по приготовлению

Готовьте заварную часть на слабом огне, постоянно помешивая. Используйте сотейник с толстым дном или водяную баню. Полностью остудите основу перед соединением с маслом. Добавляйте заварную массу к маслу небольшими порциями.

Популярные вопросы о шоколадном заварном креме

Можно ли использовать алкализованное какао?

Да, оно придает крему более насыщенный цвет и вкус.

Подходит ли крем для выравнивания торта?

Да, он хорошо держит форму и легко распределяется.

Можно ли приготовить крем заранее?

Да, он хранится в холодильнике и сохраняет стабильность.