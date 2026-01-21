Гарнир, который работает против вас: ошибки в приготовлении картошки совершают почти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофель — привычный гарнир на столе, но способ его приготовления определяет не только вкус, но и влияние на здоровье. Эксперт объясняет, как сделать блюдо полезным и чего стоит избегать в рационе, учитывая состояние пищеварительной системы. 

Польза от правильной готовки

Гастроэнтеролог, педагог Пироговского университета Екатерина Титова в разговоре с пресс-службой РНИМУ рассказала, что оптимальные способы приготовления картофеля — варка, запекание и готовка на пару. При этом клубни лучше оставлять в тщательно вымытой кожуре, богатой клетчаткой, потому что она улучшает работу кишечника и помогает замедлить усвоение углеводов.

При таком подходе картофель сохраняет максимум калия, важного для сердечной системы, витамин C и резистентный крахмал. Последний действует как пребиотик — питает полезные бактерии в кишечнике и снижает гликемический индекс продукта, что особенно ценно для людей с нарушениями обмена веществ. По словам Титовой, такой картофель легко переваривается, не перегружает поджелудочную железу и не вызывает резких скачков сахара в крови, что делает его хорошим выбором во время ремиссии заболеваний ЖКТ.

Умеренные варианты и их нюансы

Есть способы приготовления, которые можно считать допустимыми, но с оговорками. Например, пюре или тушеная картошка не обязательно вредны, если готовятся правильно. В случае с пюре важно контролировать добавки: вариант на воде с небольшим количеством оливкового или сливочного масла подходит большинству, но при большом количестве сливочного масла, молока или маргарина блюдо превращается в "углеводно-жировую бомбу". Такая пища повышает нагрузку на поджелудочную железу и вызывает выброс инсулина.

При тушении картошки главное — сочетание с другими ингредиентами и минимальное количество жира. Гастроэнтеролог отмечает, что овощное рагу с нежирным мясом или птицей, приготовленное с небольшим количеством масла, допустимо. Это помогает сохранить питательные вещества и не перегружает пищеварительную систему.

Вредные способы приготовления

Специалист особо выделяет способы, которых стоит избегать. Жареная на сковороде картошка, оладьи и драники впитывают много масла, в процессе образуются канцерогены и продукты окисления жиров. Такая пища нагружает печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, ухудшает переваривание и может спровоцировать осложнения при гастрите, панкреатите и холецистите. Екатерина Титова рекомендует: эти блюда не стоит есть регулярно, особенно при диагностированных заболеваниях ЖКТ.

Ещё более опасными в рационе являются картофель фри и чипсы, так как они готовятся во фритюре с многократно нагреваемым маслом, содержат трансжиры и много соли. Это усиливает негативное воздействие на печень, слизистую желудка и микрофлору кишечника. При любых проблемах с пищеварением такие продукты категорически не рекомендуются, а здоровым людям — только в очень редких случаях.

Практические рекомендации

Чтобы сделать картофель действительно полезным, гастроэнтеролог советует выбирать варку, запекание или готовку на пару, ограничивать соль и использовать растительное масло в умеренных количествах. Хорошая идея — сочетать картофель с некрахмалистыми овощами и зеленью, что делает блюдо более сбалансированным. При обострениях заболеваний ЖКТ лучше есть отварной картофель без масла, например, в виде пюре на воде — сообщает tagilcity.ru

