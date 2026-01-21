Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Из духовки — прямо в сердце: сочетание грибов и яиц превращает пирожки в чудо

Еда

Эти пирожки легко узнать по мягкому тесту и щедрой начинке, которая не вываливается и не пересыхает. Сочетание грибов, яиц и риса делает их одновременно сытными и нежными, а дрожжевое тесто — воздушным. Такая выпечка одинаково хороша и прямо из духовки, и на следующий день.

Пирожки с яйцом и грибами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирожки с яйцом и грибами

Почему пирожки с грибами и яйцами остаются любимой классикой

В русской кухне пирожки — это не просто выпечка, а полноценное блюдо. Начинка из грибов и яиц считается одной из самых удачных: она ароматная, питательная и не требует дорогих ингредиентов.
Рис в составе играет важную роль — он впитывает соки грибов и делает начинку плотной, благодаря чему пирожки легко формовать и удобно есть.

Ингредиенты для пирожков с грибами и яйцами

Рецепт рассчитан на 8 штук.

Для теста

  • Пшеничная мука — 520 г

  • Вода — 300 мл

  • Сухие дрожжи — 8 г

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Куриное яйцо — 1 шт.

  • Соль — по вкусу

Для начинки

  • Шампиньоны — 160 г

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Яйца — 3 шт.

  • Рис длиннозерный — 50 г

  • Вода — 100 мл

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный перец — по желанию

Дрожжевое тесто: основа пышных пирожков

В тёплой воде разводят дрожжи, добавляют сахар и небольшую часть муки. Через 10-15 минут, когда опара начнёт пузыриться, в неё вмешивают яйцо, соль и оставшуюся муку.
Тесто вымешивают до гладкости, накрывают и убирают в тёплое место минимум на час. За это время оно увеличивается в объёме и становится мягким и эластичным.

Начинка: как добиться насыщенного вкуса

Пока тесто подходит, готовят начинку. Рис отваривают до мягкости и остужают. Яйца варят вкрутую и нарезают мелкими кубиками.
Грибы сначала обжаривают отдельно, чтобы выпарить влагу, затем добавляют лук и доводят до золотистости. Такая зажарка даёт яркий аромат и не делает начинку водянистой. Все компоненты соединяют, приправляют солью и перцем. Об этом сообщает FOOD.

Формирование и выпекание

Подошедшее тесто обминают и делят на равные части. Каждую раскатывают в тонкий круг, выкладывают начинку и аккуратно защипывают края.
Пирожки выкладывают на противень, смазывают взбитым яйцом и отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 30 минут — до румяной корочки.

Советы по приготовлению

  1. Используйте тёплую, но не горячую воду для дрожжей.

  2. Обжаривайте грибы до испарения жидкости.

  3. Остужайте начинку перед формированием пирожков.

  4. Хорошо защипывайте края, чтобы начинка не вытекала.

  5. Дайте пирожкам немного "отдохнуть" после духовки.

Популярные вопросы о пирожках с грибами и яйцами

Можно ли заменить шампиньоны?
Да, подойдут вешенки или отварные лесные грибы.

Чем заменить рис?
Можно использовать гречку или готовить начинку только из грибов и яиц.

Подходят ли пирожки для хранения?
Да, в холодильнике они сохраняют вкус до двух дней.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы яйца грибы рецепты выпечка
