Суп, который всегда выйдет удачным: яркий вкус закладывается ещё до первой капли воды

Этот суп знаком многим с детства, но в правильном исполнении он раскрывается совсем иначе. Обжаренные фрикадельки дают насыщенный мясной вкус, овощная зажарка добавляет аромат, а рис делает блюдо густым и по-домашнему уютным. Такой суп легко подстроить под себя — от лёгкого до почти рагу.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Суп с фрикадельками

Почему этот суп всегда получается удачным

Суп с фрикадельками и рисом относится к тем блюдам, которые сложно испортить. Он не требует редких ингредиентов, готовится из базовых продуктов и подходит для повседневного меню.

Главное отличие удачного варианта — предварительная обжарка фрикаделек и овощей. Этот шаг усиливает вкус бульона и делает его более глубоким, а не водянистым.

Ингредиенты для супа с фрикадельками и рисом

Рецепт рассчитан на 4 порции.

Говяжий фарш — 400 г.

Репчатый лук — 1 шт.

Болгарский перец — 1/2 шт.

Помидор — 1 шт.

Картофель — 1 шт.

Рис — 90 г.

Вода — 1,5 л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Молотый чёрный перец — по вкусу.

Паприка — по вкусу.

Свежая зелень — по вкусу.

Подготовка основы: фрикадельки и овощи

Фарш соединяют с мелко натёртым луком, солью и паприкой. Массу хорошо вымешивают, чтобы фрикадельки получились сочными и не разваливались при жарке.

Формируют небольшие шарики размером с грецкий орех и обжаривают их на разогретом растительном масле до румяной корочки со всех сторон. Это придаёт мясу насыщенный вкус и помогает сохранить сок внутри.

В той же сковороде обжаривают мелко нарезанный лук, затем добавляют болгарский перец, а в самом конце — помидор. Такая последовательность позволяет овощам раскрыть аромат и не превратиться в кашу. Об этом сообщает FOOD.

Варка супа: порядок имеет значение

В кастрюле доводят воду до кипения и засыпают промытый рис. Через 10 минут после повторного закипания добавляют нарезанный кубиками картофель.

Когда картофель станет почти мягким, в суп перекладывают овощную зажарку и фрикадельки. Блюдо томят на слабом огне около 10 минут, чтобы все вкусы соединились. В самом конце добавляют измельчённую свежую зелень и дают супу настояться под крышкой.

Советы по приготовлению

Не пропускайте обжарку фрикаделек — она усиливает вкус бульона. Рис обязательно промывайте до прозрачной воды. Нарезайте картофель мелко, чтобы он сварился одновременно с рисом. Не переваривайте суп после добавления фрикаделек. Дайте блюду настояться 5 минут под крышкой перед подачей.

Популярные вопросы о супе с фрикадельками и рисом

Можно ли использовать другой фарш?

Да, подойдёт смешанный или куриный, вкус будет мягче.

Как сделать суп гуще?

Увеличьте количество риса или добавьте ещё одну картофелину.

Можно ли готовить без картофеля?

Да, тогда суп получится более лёгким и рисовым.