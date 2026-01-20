Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дом пахнет детством: эклеры по старому рецепту получаются даже у тех, кто боится выпечки

Заварное тесто готовят на молоке, воде и масле
Заварные эклеры давно считаются символом домашней выпечки с характером и историей. Несмотря на репутацию капризного теста, этот десерт вполне поддается даже начинающим, если соблюдать технологию. Результат — легкие, полые внутри пирожные, подходящие и для эклеров, и для профитролей. 

Эклеры
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Почему заварное тесто пугает зря

Работа с заварным тестом действительно требует внимания к деталям, но не сложных навыков. Основные трудности связаны с температурой, консистенцией и правильным введением яиц. Если тесто пересушить или, наоборот, сделать слишком жидким, эклеры не поднимутся.
При точном следовании шагам тесто получается гладким, блестящим и эластичным. Более того, его можно заготовить впрок: сформированные шарики для профитролей допускается замораживать в сыром виде, что удобно для домашнего чаепития без спешки.

Ингредиенты для эклеров

Для приготовления примерно 20 изделий понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне:

  • 4 куриных яйца
  • 50 мл молока
  • 80 г сливочного масла
  • 200 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 яичный желток
  • 1 ст. л. молока для смазывания

Этот базовый набор подходит для сладких и несладких начинок, что делает рецепт универсальным.

Приготовление заварного теста шаг за шагом

В сотейнике с толстым дном соединяют молоко, сливочное масло, половину стакана воды, сахар и соль. Смесь нагревают на слабом огне до кипения, затем снимают с плиты и сразу всыпают всю муку. Массу активно вымешивают до исчезновения комочков.
После этого сотейник возвращают на огонь и, помешивая, слегка подсушивают тесто в течение 1-2 минут. Готовую основу перекладывают в миску и дают немного остыть. Яйца вводят по одному, каждый раз тщательно вымешивая до полной однородности. В итоге тесто становится тягучим, гладким и блестящим.

Формирование и выпекание

Тесто отсаживают на противень, застеленный пергаментом, с помощью кондитерского мешка или двух чайных ложек, смоченных водой. Формируют шарики для профитролей или продолговатые палочки длиной около 5-6 см для эклеров, оставляя расстояние между заготовками.
Изделия смазывают желтком, смешанным с молоком, и отправляют в разогретую до 180 °C духовку. Выпекают 20 минут, затем, не открывая дверцу, снижают температуру до 160 °C и держат еще 10 минут до устойчивой формы и легкого румянца. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Советы по приготовлению эклеров

  1. Используйте муку высшего сорта для стабильной структуры.

  2. Вводите яйца только в слегка остывшее тесто.

  3. Следите за консистенцией — тесто должно медленно стекать с лопатки.

  4. Не открывайте духовку в первые 20 минут выпекания.

  5. Дайте эклерам полностью остыть перед наполнением.

Популярные вопросы об эклерах "Советских"

Можно ли замораживать заварное тесто?
Да, тесто можно заморозить сырым, сформировав заготовки заранее.

Чем начинять эклеры?
Подойдут заварной крем, сливочный крем, вареная сгущенка или несладкие муссы.

Почему эклеры опадают?
Чаще всего из-за раннего открытия духовки или недостаточного времени выпекания.

Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
