Картофель тает, пастернак карамелизуется: зимнее блюдо, от которого в доме пахнет теплом и уютом

Пастернак придаёт гратену естественную сладость — ouest-france
Еда

Зимой особенно остро ощущается желание готовить блюда, которые наполняют дом ароматами и собирают близких за столом. Медленно запекающийся гратен становится настоящим символом спокойных вечеров и домашнего тепла. Простые корнеплоды в таком исполнении раскрываются неожиданно ярко и благородно. Об этом сообщает ouest-france.

Золотистый картофельный гратен с розмарином
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Золотистый картофельный гратен с розмарином

Почему этот гратен так хорошо подходит для холодного сезона

Пастернак и картофель — классические зимние овощи, которые отлично хранятся и сохраняют вкус даже в морозные месяцы. Картофель отвечает за сытность и привычную текстуру, а пастернак добавляет мягкую сладость и глубину. Сливки связывают ингредиенты, создавая нежную консистенцию, а розмарин придает блюду древесные и слегка хвойные ноты.
Такой гратен не перегружен специями и не требует сложных техник, но при этом выглядит и ощущается как продуманное, "взрослое" блюдо.

Ингредиенты для гратена

Для приготовления блюда на 4-6 порций понадобятся свежие и качественные продукты:

  • 600 г картофеля с плотной мякотью (шарлотка, амандин и аналоги)
  • 600 г свежего пастернака
  • 50 мл жирных сливок (не менее 30%)
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 веточки свежего розмарина
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Минимальный набор ингредиентов позволяет сосредоточиться на натуральном вкусе овощей и качестве запекания.

Подготовка овощей и правильная нарезка

Начинают с тщательного мытья и очистки картофеля и пастернака. Один из ключевых моментов — нарезка. Овощи режут тонкими ломтиками толщиной около 2-3 мм с помощью острого ножа или мандолины.
Картофель после нарезки не промывают: содержащийся в нем крахмал помогает сливкам слегка загустеть и создать однородную структуру. Пастернак, благодаря своей плотности, хорошо держит форму и не разваливается при запекании.

Формирование гратена и запекание

Духовку разогревают до 180 °C. Форму для запекания натирают половинкой зубчика чеснока, чтобы придать блюду легкий аромат. Затем овощи выкладывают слоями, чередуя картофель и пастернак. Такой способ не только красиво смотрится в разрезе, но и обеспечивает равномерный вкус.
Сливки смешивают с измельченным чесноком, солью и перцем и заливают овощи так, чтобы жидкость почти доходила до верхнего слоя. Сверху выкладывают веточки розмарина, которые при нагреве отдают эфирные масла. Запекают около 30 минут до мягкости овощей и золотистой корочки.

Популярные вопросы о гратене с пастернаком

Можно ли приготовить блюдо заранее?
Да, гратен хорошо переносит разогрев и не теряет вкуса.

Чем заменить розмарин?
Подойдут тимьян или шалфей, но вкус будет менее древесным.

Подходит ли гратен как основное блюдо?
Да, особенно в сочетании с салатом из свежей зелени и заправкой на основе оливкового масла.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты картофель
