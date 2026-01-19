Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нас заставляли доедать до дна: правда о супах, которая меняет всё, что вы слышали о питании

Суп снижает калорийность приема пищи за счет объема
Еда

Фраза "без супа желудок испортишь" знакома почти каждому с детства. Первое блюдо десятилетиями считалось обязательной частью обеда и символом правильного питания. Однако современные представления о здоровье заставляют взглянуть на этот вопрос иначе.

Куриный бульон с лапшой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриный бульон с лапшой

Откуда появился культ супа

Идея ежедневного супа укоренилась не случайно. В советское время это было прежде всего экономичное решение: на бульоне с крупами и овощами можно было накормить семью, используя минимум мяса. Горячее блюдо давало ощущение сытости и тепла, а продукты для него были доступными.

Кроме того, система питания опиралась на европейские диетологические взгляды XIX века, где бульоны считались восстанавливающими и почти лечебными. Эта логика закрепилась в больницах, санаториях и столовых, а затем превратилась в бытовое правило, которое передавалось из поколения в поколение.

Что говорит современная наука

На сегодняшний день нет научных данных, подтверждающих, что суп необходимо есть каждый день для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Пищеварительная система функционирует корректно при соблюдении базовых условий.

Организму достаточно, если:

  1. человек выпивает 1,5-2 литра жидкости в день;

  2. в рационе присутствует клетчатка — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты;

  3. питание регулярное, без длительных перерывов;

  4. отсутствуют заболевания ЖКТ.

Суп — лишь один из способов получить жидкость и овощи. Ту же функцию выполняют салаты, рагу, овощные гарниры и обычная вода.

Когда суп действительно полезен

Несмотря на отсутствие обязательности, супы имеют свои плюсы в определённых ситуациях. Тёплая жидкая пища может облегчать состояние при простуде и в период восстановления после болезни, когда аппетит снижен.

Также супы часто используют для контроля веса. За счёт большого объёма и относительно невысокой калорийности они создают чувство насыщения. Исследования показывают, что люди, начинающие приём пищи с супа, нередко съедают меньше калорий в целом.

В холодное время года горячие блюда дают ощущение комфорта, а для пожилых людей или тех, кто испытывает сложности с жеванием, суп становится удобным способом получить питательные вещества. Об этом сообщает INMYROOM.

Когда суп может навредить

Не каждое первое блюдо одинаково полезно. Некоторые варианты при регулярном употреблении могут приносить больше вреда, чем пользы.

К ним относятся:

  • жирные наваристые бульоны с большим количеством насыщенных жиров;
  • супы быстрого приготовления с избытком соли и усилителей вкуса;
  • крем-супы со сливками и сыром, которые отличаются высокой калорийностью;
  • супы с преобладанием картофеля и макарон при недостатке белка и овощей.

В таких случаях суп превращается в источник лишних калорий, а не в элемент здорового питания.

Каким должен быть хороший суп

Если суп остаётся любимым блюдом, важно обращать внимание на его состав. Полезный вариант строится на овощной основе с добавлением белка. Это может быть курица без кожи, индейка, рыба или бобовые.

Предпочтение стоит отдавать лёгким бульонам, минимизировать зажарку и использовать крупы вместо большого количества картофеля или макарон. Такой суп становится полноценным блюдом, а не просто жидкой добавкой.

Что будет, если отказаться от супа

Отсутствие супа в рационе не приводит к проблемам со здоровьем. Миллионы людей по всему миру прекрасно обходятся без ежедневных первых блюд. Гастроэнтерологи не назначают суп как обязательную меру профилактики.

Если питание разнообразное, сбалансированное и сопровождается достаточным потреблением воды, организм не испытывает дефицита.

Сравнение: суп и альтернативы

Суп удобен и привычен, но он не единственный вариант. Овощное рагу, запечённые блюда, салаты с тёплыми ингредиентами и каши с овощами выполняют те же функции. Разница лишь в формате, а не в пользе.

Популярные вопросы о супе

Обязательно ли есть суп каждый день?
Нет, это культурная традиция, а не медицинское требование.

Может ли суп заменить полноценный приём пищи?
Да, если в нём есть овощи, белок и умеренное количество углеводов.

Стоит ли исключать суп полностью?
Только если он вам не нравится — с точки зрения здоровья это допустимо.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
