Ваши деньги лежат в мусорке: что можно сохранить в морозилке и остановить пищевые потери

Сливочное масло хранится в морозилке до 9 месяцев

Морозилка давно перестала быть местом только для пельменей и льда. При грамотном подходе она помогает экономить деньги, сокращать пищевые отходы и всегда держать под рукой заготовки для быстрых блюд. Многие продукты отлично переносят заморозку, хотя большинство из нас об этом даже не догадывается.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Продукты в морозильной камере

Почему заморозка работает лучше, чем кажется

Современные морозильные камеры сохраняют продукты при стабильной низкой температуре, благодаря чему питательные вещества разрушаются минимально. В ряде случаев заморозка оказывается даже эффективнее хранения в холодильнике, где продукты постепенно теряют свежесть. Главное условие — правильная упаковка и соблюдение сроков.

Хлеб, выпечка и тесто

Хлеб можно замораживать ломтиками, чтобы доставать ровно столько, сколько нужно. Он спокойно хранится месяцами и быстро размораживается при комнатной температуре или в тостере.

Домашняя выпечка — кексы, пироги, печенье — также хорошо переносит заморозку. Тесто (дрожжевое, песочное, слоёное) удобно держать про запас, чтобы в нужный момент приготовить свежую выпечку без лишних хлопот.

Зелень, овощи и фрукты

Свежая зелень редко доживает до конца недели, но в морозилке она сохраняется месяцами. Её можно замораживать нарезанной россыпью или в виде кубиков со льдом или оливковым маслом.

Овощи замораживают как с бланшированием, так и без него. Перец, кабачки и помидоры подходят для заморозки без предварительной обработки, а брокколи и цветная капуста лучше сохраняют текстуру после короткого кипятка.

Ягоды, яблоки и груши удобно замораживать порционно для компотов, выпечки и соусов.

Фрукты, о которых часто забывают

Бананы после заморозки становятся идеальной основой для смузи, домашнего мороженого и выпечки. Авокадо теряет плотность, но отлично подходит для соусов и гуакамоле. Такие заготовки экономят время и позволяют использовать продукты, которые иначе отправились бы в мусор.

Молочные продукты и яйца

Сливочное масло прекрасно хранится в морозилке до 6-9 месяцев. Тёртый сыр можно использовать прямо из замороженного состояния.

Молоко, сливки и йогурт после размораживания расслаиваются, но подходят для готовки. Яйца в скорлупе замораживать нельзя, зато взбитые яйца, белки и желтки хорошо хранятся порционно.

Готовые блюда — стратегический запас

Супы, бульоны, соусы, рагу, котлеты и блины удобно замораживать порциями. Такие заготовки позволяют быстро собрать обед или ужин без лишних усилий и помогают рационально использовать продукты. Об этом сообщает INMYROOM.

Популярные вопросы о заморозке продуктов

Можно ли замораживать всё подряд?

Нет, продукты с высоким содержанием воды для свежего употребления теряют текстуру.

Сколько хранятся заготовки?

В среднем от 2 до 6 месяцев, в зависимости от продукта.

Опасна ли заморозка для витаминов?

Нет, при правильном хранении потери минимальны.