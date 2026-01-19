Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Маффины из дрожжевого теста с изюмом и соленой карамелью: неожиданный десерт, который станет любимым

Маффины выпекаются при температуре 180°C в течение 25 минут
Еда

Маффины из дрожжевого теста с изюмом и соленой карамелью — это идеальное сочетание мягкости, ароматного изюма и вкусной карамели. Эти пышные, воздушные маффины с уникальным вкусом идеально подойдут как для утреннего чаепития, так и для угощения гостей. Рецепт прост в исполнении, а результат приятно удивит.

Маффины с карамелью и изюмом
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Что такое маффины и откуда они пришли?

Маффины — это небольшие порционные хлебцы или кексы, которые традиционно выпекаются в формах для маффинов, что придает им характерную форму. Эти десерты имеют воздушную и мягкую текстуру, а их начинка может быть разнообразной: от ягод и орехов до шоколада и пряностей.

Маффины имеют долгую историю и пришли к нам из Великобритании, где их называли "маммингс" или "муффины" в 18 веке. Изначально они готовились на сковороде, а не в духовке, и представляли собой сладкую или соленую выпечку, в зависимости от региона. Позднее, в 19 веке, британцы начали выпекать маффины в духовке в специальных формах, что стало основой для современных рецептов.

С развитием кулинарных традиций в Америке маффины приобрели популярность как удобная выпечка для завтраков и перекусов. В США их начали готовить с добавлением различных начинок, таких как ягоды, орехи и шоколад, что сделало их еще более универсальными. Сегодня маффины — это любимое лакомство по всему миру, которое можно найти в различных вариациях, от сладких до более пикантных.

Полезные советы

  1. Замачивание изюма: Замочите изюм в чае или коньяке, чтобы придать ему аромат и сделать более мягким.
  2. Мука: Используйте хлебопекарную муку для лучшей эластичности теста.
  3. Температура молока: Молоко должно быть теплым, но не горячим — так дрожжи не потеряют свою активность.
  4. Тесто: Вымешивайте тесто минимум 10 минут, чтобы оно стало воздушным.
  5. Карамель: Чтобы избежать кристаллизации сахара, не мешайте его ложкой при плавлении, а покачивайте кастрюлю.

Ингредиенты

  • 30-40 г изюма
  • 3 яйца
  • 100 мл молока
  • 70 г сахара (в тесто)
  • 250 г сахара (для карамели)
  • &frac12 ч. л. ванилина (или 8 г ванильного сахара)
  • 200 г муки
  • 200 мл сливок для взбивания 33-35%
  • 4 г сухих дрожжей
  • 2 щепотки соли
  • 2 ст. л. воды
  • 60 г сливочного масла (в тесто)
  • 60 г сливочного масла (для карамели)
  • 1 ч. л. лимонной или апельсиновой цедры (по желанию)

Пошаговое приготовление

1. Подготовка теста

Отделите желтки от белков. В миске смешайте теплое молоко, сахар, ванильный сахар и желтки. Добавьте муку, соль и дрожжи, по желанию просеяв муку. Вмешайте размягченное сливочное масло. Вымешивайте тесто 10 минут до гладкости. Оно будет липким, но не добавляйте лишнюю муку. Можно добавить цедру для аромата.

2. Подготовка изюма

Залейте изюм кипятком на 15 минут, затем обсушите. Обваляйте его в муке и вмешайте в тесто. Накройте пленкой и оставьте в тепле на 1,5 часа для подъема.

3. Приготовление карамели

В отдельной кастрюле растопите сахар с водой, не мешая. Нагревайте до карамельного цвета, затем осторожно добавьте сливки, помешивая. Вмешайте сливочное масло и соль. Перелейте карамель в миску и охладите.

4. Формирование маффинов

Заполните формочки для маффинов тестом до половины. Оставьте их в выключенной духовке на 2 часа для подъема. Это придаст им пышность и мягкость.

5. Выпекание

Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте маффины 25 минут. В первые 15 минут не открывайте дверцу, чтобы тесто не осело.

6. Взбитие карамели

Когда карамель охладится, взбейте ее миксером в течение 4-5 минут, пока она не станет воздушной и легкой.

7. Украшение

Окуните верхушки маффинов в карамель. Можно украсить орешками или шоколадной крошкой. Лучше всего наносить карамель перед подачей, чтобы она не растекалась. Об этом сообщает Tut Know.

Популярные вопросы о маффинах

Можно ли приготовить маффины без яиц?

Да, можно. Вместо яиц можно использовать заменители, такие как банан, яблочное пюре или йогурт. Эти ингредиенты придадут маффинам мягкость и влажность.

Как долго нужно хранить маффины?

Маффины лучше всего хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре. Они останутся свежими 2-3 дня. Для длительного хранения можно заморозить их.

Можно ли добавить в тесто для маффинов орехи или ягоды?

Конечно. Орехи, ягоды, шоколад или даже сухофрукты отлично подойдут для добавления в тесто. Главное — аккуратно перемешать начинку, чтобы она равномерно распределилась по тесту.

