Густой, тёплый и неожиданно сытный: суп, который заставляет забыть про привычные обеды

Сливочный суп-пюре с беконом — это тёплое, насыщенное блюдо, которое одинаково хорошо подойдёт для будничного обеда и уютного ужина. Нежная текстура овощного пюре сочетается с выразительным вкусом копчёного бекона и мягкими сливочными нотами. Такой суп легко готовится, но выглядит и ощущается как ресторанное блюдо. Об этом рассказывает RussianFood.
Основа супа — куриный бульон, который задаёт глубину вкуса и делает блюдо более насыщенным. Картофель отвечает за плотность и кремовую структуру, а морковь, лук и сельдерей добавляют естественную сладость и аромат. После измельчения все компоненты превращаются в однородное пюре, которое приобретает бархатистость за счёт жирных сливок. Такой подход характерен для многих зимних горячих супов, где важны согревающий эффект и насыщенность.
Бекон здесь играет ключевую роль. Он не только добавляет солёно-копчёный акцент, но и создаёт контраст текстур, особенно если использовать его в качестве хрустящей добавки при подаче.
Суп начинается с куриного бульона, сваренного на суповом наборе. Он получается лёгким, но достаточно насыщенным, чтобы поддержать вкус овощей. Параллельно бекон обжаривается до золотистости — из него вытапливается жир, который затем используется для пассерования овощей.
Лук, морковь и сельдерей обжариваются до мягкости, раскрывая аромат. Картофель добавляется позже, чтобы сохранить баланс текстур и вкуса. Короткая обжарка перед варкой делает вкус супа более глубоким и округлым — похожий приём используют и в сытных фасолевых супах, где важна насыщенная основа.
После варки овощи измельчают погружным блендером до состояния гладкого пюре. Только после этого добавляют сливки — так они не сворачиваются и равномерно распределяются в супе. Кратковременный прогрев объединяет вкусы, не перегревая молочный компонент.
В результате суп получается густым, но не тяжёлым, с выраженной кремовой структурой.
Перед подачей суп разливают по тарелкам и дополняют обжаренным беконом, тёртым твёрдым сыром и свежей зеленью. Сыр постепенно плавится от горячего супа, усиливая сливочные ноты, а зелень добавляет свежесть.
Такой суп хорошо сочетается с гренками, поджаренным хлебом или чесночными тостами, приготовленными в духовке или на сковороде.
Классический овощной крем-суп получается более нейтральным и мягким. Добавление бекона делает вкус ярче и насыщеннее, превращая лёгкое блюдо в полноценный сытный обед. Без бекона суп подойдёт для более диетического рациона, но потеряет характерный акцент.
Сливочный суп-пюре с беконом удобен в приготовлении и универсален.
Плюсы: нежная текстура, насыщенный вкус, простые ингредиенты.
Минусы: высокая калорийность из-за сливок и бекона.
Используйте жирные сливки — они дают лучшую текстуру.
Не переваривайте овощи, чтобы вкус оставался свежим.
Бекон обжаривайте до хруста и добавляйте непосредственно перед подачей.
Регулируйте густоту супа количеством бульона.
Можно ли заменить куриный бульон овощным?
Да, вкус станет мягче и легче.
Какой сыр лучше подойдёт для подачи?
Твёрдые сорта с выраженным вкусом, например, пармезан или гауда.
Сколько хранится готовый суп?
В холодильнике до 2 суток в закрытой ёмкости.
