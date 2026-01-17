Медленно томится, быстро исчезает со стола: блюдо, которое хочется готовить снова и снова

Что такое жаркое по-сорокски

Жаркое по-сорокски — традиционное блюдо, в котором мясо долго томится с овощами и томатной пастой. В процессе тушения образуется плотный соус с мягкой кислинкой, который пропитывает все компоненты. Ключевая особенность рецепта — нудли, или штрудли, небольшие рулетики из тонко раскатанного теста. По своей сути они близки к идее, за которую ценят домашние пельмени — тесто здесь не просто гарнир, а полноценная часть вкуса.

Их добавляют в самом конце приготовления, и они варятся прямо в мясном соусе, впитывая аромат специй и овощей. В результате получается блюдо, сочетающее элементы рагу и мучного дополнения в одной посуде.

Основа вкуса: мясо и овощи

Для классического варианта используется свиная мякоть, нарезанная средними кусками. Её обжаривают до лёгкой золотистой корочки, чтобы сохранить сочность. Этот приём хорошо знаком тем, кто готовит другие томлёные мясные блюда, включая зимнее говяжье рагу, где важна именно правильная начальная обжарка.

Затем добавляют лук и морковь — они смягчают вкус мяса и формируют сладковатую основу соуса. Томатная паста, лавровый лист и сушёные травы придают жаркому характерный аромат и глубину.

Нудли: простое тесто с важной ролью

Тесто для нудлей замешивается из муки, яйца, воды, растительного масла и соли. Оно должно быть плотным и эластичным. После короткого отдыха его раскатывают в очень тонкий пласт, смазывают маслом и сворачивают в рулет.

Получившийся рулет нарезают на небольшие кусочки. Чем они меньше, тем быстрее приготовятся и тем равномернее пропитаются соусом. Нудли добавляют в казан, когда мясо уже почти готово.

Финальный этап приготовления

После закладки рулетиков в жаркое добавляют немного воды, накрывают крышкой и готовят на слабом огне. В это время тесто набухает, становится мягким и нежным, а соус — ещё более густым.

В самом конце добавляют измельчённый чеснок и свежий укроп. Эти ингредиенты не перегружают блюдо, но придают ему яркий, свежий аромат.

Сравнение: жаркое с нудлями и классическое рагу

Жаркое по-сорокски отличается от обычного мясного рагу наличием теста, приготовленного прямо в соусе. В классическом варианте гарнир подаётся отдельно, а здесь он становится частью блюда. Такой подход делает вкус более насыщенным и экономит время на приготовление.

Плюсы и минусы блюда

Это блюдо ценят за универсальность и сытность. Оно хорошо подходит для семейного обеда и не требует сложных продуктов.

Плюсы: насыщенный вкус, доступные ингредиенты, приготовление в одной посуде.

Минусы: требует времени на тушение и аккуратной работы с тестом.

Советы по приготовлению жаркого по-сорокски

Используйте казан или толстостенную кастрюлю для равномерного нагрева.

Обжаривайте мясо порциями, чтобы оно не тушилось сразу.

Раскатывайте тесто как можно тоньше — нудли будут нежнее.

Добавляйте чеснок и зелень только в самом конце.

Популярные вопросы о жарком по-сорокски

Какое мясо лучше использовать?

Подходит свинина, но можно взять говядину или смешанный вариант.

Сколько варятся нудли в соусе?

В среднем 15–20 минут, в зависимости от размера.

Можно ли приготовить блюдо без томатной пасты?

Да, но вкус получится менее насыщенным и выразительным.